Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo manchego y el club azulgrana

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona (Europa Press)

El Albacete Balompié y el FC Barcelona protagonizan el primer cruce de cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto catalán, líder de la Primera División, visita a un Albacete que marcha duodécimo en Segunda, pero llega motivado tras eliminar al Real Madrid en octavos con un triunfo 3-2. La victoria, considerada histórica para el equipo dirigido por Alberto González, ha elevado la moral del plantel manchego de cara a este nuevo desafío, donde buscarán sorprender de nuevo a un rival de mayor jerarquía y avanzar a las semifinales del torneo.

19:09 hsHoy

Alineación del Albacete

También conocemos el equipo titular del club manchego: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu, Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez, Pacheco y Puertas.

18:59 hsHoy
18:55 hsHoy

Alineación del FC Barcelona

Ya tenemos el once inicial de los de Hansi Flick: Joan García, Cancelo, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Bernal, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

18:32 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

El equipo manchego recibo al club azulgrana en el duelo de cuartos de final de la competición copera

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona tiene una cita copera. Viaja a Castilla-La Mancha para medirse al Albacete, el único club de Segunda División que sobrevive en la Copa del Rey y que ya se desmarca como la gran sorpresa del torneo. El partido tendrá lugar este martes 3 de febrero en el estadio Carlos Belmonte. Un duelo que servirá para abrir la ronda de cuartos de final, la cual se disputará a lo largo de la semana. Los locales buscarán sumar una nueva víctima a su lista, mientras los azulgranas quieren seguir avanzando en la competición para poder defender el título en la final.

Leer la nota completa
18:30 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los cuartos de final de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona. Hasta ahora el club manchego, la sorpresa del torneo, ya ha eliminado a grandes equipos de la competición como el Real Madrid y espera añadir uno más a su lista. Por su parte, los azulgranas intentarán seguir avanzando en la Copa para tratar de defender el título en la final

