Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona El equipo manchego recibo al club azulgrana en el duelo de cuartos de final de la competición copera

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona tiene una cita copera. Viaja a Castilla-La Mancha para medirse al Albacete, el único club de Segunda División que sobrevive en la Copa del Rey y que ya se desmarca como la gran sorpresa del torneo. El partido tendrá lugar este martes 3 de febrero en el estadio Carlos Belmonte. Un duelo que servirá para abrir la ronda de cuartos de final, la cual se disputará a lo largo de la semana. Los locales buscarán sumar una nueva víctima a su lista, mientras los azulgranas quieren seguir avanzando en la competición para poder defender el título en la final.