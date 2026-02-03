Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

El Albacete Balompié y el FC Barcelona protagonizan el primer cruce de cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto catalán, líder de la Primera División, visita a un Albacete que marcha duodécimo en Segunda, pero llega motivado tras eliminar al Real Madrid en octavos con un triunfo 3-2. La victoria, considerada histórica para el equipo dirigido por Alberto González, ha elevado la moral del plantel manchego de cara a este nuevo desafío, donde buscarán sorprender de nuevo a un rival de mayor jerarquía y avanzar a las semifinales del torneo.
También conocemos el equipo titular del club manchego: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu, Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez, Pacheco y Puertas.
Ya tenemos el once inicial de los de Hansi Flick: Joan García, Cancelo, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Bernal, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
Hasta ahora el club manchego, la sorpresa del torneo, ya ha eliminado a grandes equipos de la competición como el Real Madrid y espera añadir uno más a su lista. Por su parte, los azulgranas intentarán seguir avanzando en la Copa para tratar de defender el título en la final