España Deportes

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El tenista español y el serbio se enfrentarán en la final este domingo por la lucha del título australiano

Guardar
El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tingshu Wang)

El Abierto de Australia 2026 ha entrado en su fase decisiva y la expectación en el Melbourne Park es máxima. El nivel de tenis exhibido durante las últimas jornadas ha sido elevado, con partidos de gran intensidad y desenlaces emocionantes. Uno de los grandes protagonistas es Carlos Alcaraz, quien acaba de alcanzar la final tras un enfrentamiento de alto voltaje contra Alexander Zverev.

El duelo ante el alemán se extendió a cinco sets y puso a prueba, una vez más, la capacidad de resistencia y el temple del joven murciano, que supo sobreponerse a los calambres para acabar sellando su pase a la última instancia del torneo. Esta victoria refuerza su reputación como uno de los jugadores más completos del circuito y lo coloca a las puertas de un logro que podría marcar su carrera.

Alcaraz buscará conquistar su primer título del año y su primera copa en tierras australianas, el único de los cuatro Grand Slam que aún no ha logrado incorporar a su palmarés. Hasta el momento, ha levantado trofeos en Nueva York, Londres y París, confirmando su versatilidad sobre diferentes superficies y su capacidad para imponerse en los escenarios más exigentes. Ahora, tiene ante sí la oportunidad de sumar un nuevo trofeo que le permitiría cerrar el círculo de los grandes torneos y consolidarse como figura dominante en el tenis mundial.

En la otra llave del cuadro, se vivió otro duelo cargado de interés. Novak Djokovic, considerado el ‘Rey de las Antípodas’ por su impresionante récord en Australia, se enfrentó a Jannik Sinner, quien llegaba en un excelente estado de forma tras una destacada campaña. Djokovic, actual campeón del torneo y con diez títulos en su haber, partía como favorito ante un rival en ascenso pero sin la misma experiencia en este tipo de citas. Sinner, por su parte, había dejado una gran impresión en rondas previas, y su actuación generaba expectativas sobre la posibilidad de una sorpresa.

El tenista serbio Novak Djokovic
El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Jaimi Joy)

El encuentro entre Djokovic y Sinner respondió a las expectativas, con momentos de gran nivel y alternativas en el marcador. No obstante, la experiencia de Djokovic terminó siendo decisiva y el serbio logró avanzar a una nueva final, añadiendo otro capítulo a su extenso recorrido en el primer grande del año. Su presencia en la final garantiza un nuevo enfrentamiento generacional, en el que el múltiple campeón se medirá a uno de los máximos exponentes de la nueva generación.

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia

La final masculina individual del Abierto de Australia 2026 está programada para este domingo 1 de febrero a las 09:30 de la mañana, en horario peninsular español. La cita podrá seguirse en directo por televisión, con cobertura ofrecida por la plataforma Max (antes HBO Max), así como por los canales de Eurosport. La cobertura de Max incluye la posibilidad de asistir a los partidos disputados en cualquiera de las diecisiete pistas de Melbourne Park, mientras que Eurosport desplegará más de 250 horas de programación en vivo, con especial atención a los encuentros más destacados, incluyendo el recorrido de los representantes españoles en el torneo.

El tenista murciano, que por el calor ha llegado a vomitar en pista y por un calambre ha requerido asistencia médica, se asegura de esta manera una posición en la final del Gran Slam de Melbourne tras alrededor de cinco horas y media de partido

El interés mediático por este enfrentamiento es máximo, dada la relevancia de los contendientes y el peso del título en juego. Por un lado, Alcaraz aspira a conquistar el único grande que le falta, mientras que Djokovic buscará ampliar su récord de victorias en Australia. La promesa de un choque de estilos y generaciones añade un atractivo adicional a una final que se anticipa como uno de los puntos culminantes de la temporada tenística. Los aficionados tendrán a su disposición múltiples opciones para no perderse ningún detalle de un partido que puede definir el rumbo del circuito en los próximos meses.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazNovak DjokovicATPOpen de AustraliaTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el tenista español y el serbio

Alcaraz - Djokovic, en directo:

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

La ronda eliminatoria para todos los equipos no clasificados en el top 8 de la liguilla da una segunda oportunidad a Arbeloa frente a Mourinho

El Real Madrid se enfrentará

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

La elección de la Baylor School se vio reforzada por el antecedente reciente de haber sido el lugar donde entrenó el Auckland City durante el último Mundial de Clubes

Chattanooga, la sede de España

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El inicio de la pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló dejó una de las imágenes más comentadas del mundo del automovilismo

Aston Martin llega pisando fuerte

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Gaethje tendrá la oportunidad de medirse al luchador hispanogeorgiano en un combate que podría celebrarse en junio

El CEO de la UFC
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey