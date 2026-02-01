A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tingshu Wang)

El Abierto de Australia 2026 ha entrado en su fase decisiva y la expectación en el Melbourne Park es máxima. El nivel de tenis exhibido durante las últimas jornadas ha sido elevado, con partidos de gran intensidad y desenlaces emocionantes. Uno de los grandes protagonistas es Carlos Alcaraz, quien acaba de alcanzar la final tras un enfrentamiento de alto voltaje contra Alexander Zverev.

El duelo ante el alemán se extendió a cinco sets y puso a prueba, una vez más, la capacidad de resistencia y el temple del joven murciano, que supo sobreponerse a los calambres para acabar sellando su pase a la última instancia del torneo. Esta victoria refuerza su reputación como uno de los jugadores más completos del circuito y lo coloca a las puertas de un logro que podría marcar su carrera.

Alcaraz buscará conquistar su primer título del año y su primera copa en tierras australianas, el único de los cuatro Grand Slam que aún no ha logrado incorporar a su palmarés. Hasta el momento, ha levantado trofeos en Nueva York, Londres y París, confirmando su versatilidad sobre diferentes superficies y su capacidad para imponerse en los escenarios más exigentes. Ahora, tiene ante sí la oportunidad de sumar un nuevo trofeo que le permitiría cerrar el círculo de los grandes torneos y consolidarse como figura dominante en el tenis mundial.

En la otra llave del cuadro, se vivió otro duelo cargado de interés. Novak Djokovic, considerado el ‘Rey de las Antípodas’ por su impresionante récord en Australia, se enfrentó a Jannik Sinner, quien llegaba en un excelente estado de forma tras una destacada campaña. Djokovic, actual campeón del torneo y con diez títulos en su haber, partía como favorito ante un rival en ascenso pero sin la misma experiencia en este tipo de citas. Sinner, por su parte, había dejado una gran impresión en rondas previas, y su actuación generaba expectativas sobre la posibilidad de una sorpresa.

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Jaimi Joy)

El encuentro entre Djokovic y Sinner respondió a las expectativas, con momentos de gran nivel y alternativas en el marcador. No obstante, la experiencia de Djokovic terminó siendo decisiva y el serbio logró avanzar a una nueva final, añadiendo otro capítulo a su extenso recorrido en el primer grande del año. Su presencia en la final garantiza un nuevo enfrentamiento generacional, en el que el múltiple campeón se medirá a uno de los máximos exponentes de la nueva generación.

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia

La final masculina individual del Abierto de Australia 2026 está programada para este domingo 1 de febrero a las 09:30 de la mañana, en horario peninsular español. La cita podrá seguirse en directo por televisión, con cobertura ofrecida por la plataforma Max (antes HBO Max), así como por los canales de Eurosport. La cobertura de Max incluye la posibilidad de asistir a los partidos disputados en cualquiera de las diecisiete pistas de Melbourne Park, mientras que Eurosport desplegará más de 250 horas de programación en vivo, con especial atención a los encuentros más destacados, incluyendo el recorrido de los representantes españoles en el torneo.

El interés mediático por este enfrentamiento es máximo, dada la relevancia de los contendientes y el peso del título en juego. Por un lado, Alcaraz aspira a conquistar el único grande que le falta, mientras que Djokovic buscará ampliar su récord de victorias en Australia. La promesa de un choque de estilos y generaciones añade un atractivo adicional a una final que se anticipa como uno de los puntos culminantes de la temporada tenística. Los aficionados tendrán a su disposición múltiples opciones para no perderse ningún detalle de un partido que puede definir el rumbo del circuito en los próximos meses.