Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Carlos Alcaraz se ha enfrentado este viernes 30 al alemán Alexander Zverev en su primera semifinal masculina del Open de Australia. El tenista profesional murciano buscaba pasar a lo que será su primera final en el Grand Slam de Melbourne - el único campeonato que le queda por ganar -, y romper el empate en su historial contra Zverev: habiéndose enfrentado doce veces antes, cada uno acumulaba seis victorias.

El campeonato ha sido positivo para Alcaraz: se impuso a Álex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1 y en todo el torneo no ha perdido un set. Esta semifinal, que empezó a las 04.30 de la mañana y ha concluido sobre las 10.14, sin embargo, ha sido complicada: el calor le ha pasado factura, llegando a provocar que vomitase en pista. “He vomitado. No sé que me pasa. ¿Me tomo algo?" se le ha escuchado decir.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 30, 2026 Spain's Carlos Alcaraz in action during his semi final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Jaimi Joy

También ha requerido la asistencia de un fisioterapeuta por un calambre tras pasar un rato con movimientos más lentos y gestos de dolor mientras parecía apenas poder mover las piernas. Zverev ha protestado ante el juez de silla, asegurando que no se puede recibir atención médica por un calambre. “Es una absoluta vergüenza. Le están tratando de calambres. Siempre protegéis a estos dos. Es increíble, no me lo creo”, decía ante Marijana Veljovic.

Momento en el que Carlos Alcaraz ha requerido atención médica por un calambre en la pierna (Photo by David GRAY / AFP)

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev

El partido acaba de concluir en la Rod Laver Arena tras más de cinco horas de batalla. El inicio estuvo marcado por la cautela, con Zverev mostrándose firme en los primeros juegos y tomando la iniciativa. Alcaraz igualó el pulso y supo encontrar el momento oportuno para romper el saque de su rival en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el primer set por 6-4.

El segundo set mantuvo la igualdad desde el principio. Zverev volvió a adelantarse, aunque Alcaraz resistió la presión y aprovechó una oportunidad clave para romper el servicio del alemán. El desenlace llegó en el tie-break, donde el español impuso su ritmo y se quedó a un solo set de la final.

En el tercer parcial, la resistencia de Zverev seguía plena mientras las molestias físicas de Alcaraz empezaban a ser evidentes, sobre todo en el cuádriceps derecho. El partido se detuvo para que el murciano recibiera atención médica, un momento que desató la protesta del alemán. Alcaraz, siguiendo las indicaciones de su entrenador, Samu López - “poco a poco. Respira bien. Te encontrarás mejor. Ya tenemos dos sets nosotros” -, continuó sobre la pista tras tomar una pastilla y vinagre de manzana. Limitó sus movimientos, pero mantuvo el tipo hasta forzar el tie-break, que se decantó a favor de Zverev.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 30, 2026 Spain's Carlos Alcaraz hugs Germany's Alexander Zverev after winning his semi final match REUTERS/Hollie Adams

El cuarto set reflejó el desgaste acumulado. Zverev aprovechó el bajón físico de su rival y se adelantó, aunque la grada empujó a Alcaraz, que logró igualar el marcador durante unos minutos. El alemán recuperó la ventaja y la semifinal llegó al máximo nivel de exigencia.

Ya en el quinto set, Alcaraz, a pesar de los calambres que tenía “hasta en el dedo meñique, hasta en el último pelo de la cabeza”, según confesó a su entrenador, encontró la manera de sostenerse en el partido y firmó la clasificación para la final del Open de Australia. Así, el murciano buscará el domingo el único Grand Slam que le falta, frente a Jannik Sinner o Novak Djokovic. Con 22 años, la trayectoria del español suma en Melbourne una nueva página de resistencia y superación.

Según el murciano, ha ganado el partido contra todo pronóstico “creyendo”: “Siempre lo digo, tienes que creer en ti mismo. En mitad del tercer set, estaba muy mal físicamente. Sabía lo que tenía que hacer, poner el corazón. Luché hasta la última bola. Ha sido uno de los partidos más duros de mi carrera. Estoy muy orgulloso de la manera en la que le he dado la vuelta”.

“Gracias por ponerme más presión. Muy feliz por tener la oportunidad de jugar la final en Australia. He luchado mucho por tenerla aquí. Pero quiero quedarme con lo de hoy. No estaría aquí, en esta entrevista, sin el público. Cómo me han animado para que volviera al partido, cada bola, ha sido increíble. Muy agradecido por los ánimos. El domingo seguro que habrá un gran ambiente. No puedo esperar, pero necesito recuperarme incluso mentalmente”, ha declarado nada más concluir el encuentro.