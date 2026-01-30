España

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

El tenista murciano, que por el calor ha llegado a vomitar en pista y por un calambre ha requerido asistencia médica, se asegura de esta manera una posición en la final del Gran Slam de Melbourne tras alrededor de cinco horas y media de partido

Guardar

Carlos Alcaraz se ha enfrentado este viernes 30 al alemán Alexander Zverev en su primera semifinal masculina del Open de Australia. El tenista profesional murciano buscaba pasar a lo que será su primera final en el Grand Slam de Melbourne - el único campeonato que le queda por ganar -, y romper el empate en su historial contra Zverev: habiéndose enfrentado doce veces antes, cada uno acumulaba seis victorias.

El campeonato ha sido positivo para Alcaraz: se impuso a Álex de Miñaur por 7-5, 6-2 y 6-1 y en todo el torneo no ha perdido un set. Esta semifinal, que empezó a las 04.30 de la mañana y ha concluido sobre las 10.14, sin embargo, ha sido complicada: el calor le ha pasado factura, llegando a provocar que vomitase en pista. “He vomitado. No sé que me pasa. ¿Me tomo algo?" se le ha escuchado decir.

Tennis - Australian Open -
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 30, 2026 Spain's Carlos Alcaraz in action during his semi final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Jaimi Joy

También ha requerido la asistencia de un fisioterapeuta por un calambre tras pasar un rato con movimientos más lentos y gestos de dolor mientras parecía apenas poder mover las piernas. Zverev ha protestado ante el juez de silla, asegurando que no se puede recibir atención médica por un calambre. “Es una absoluta vergüenza. Le están tratando de calambres. Siempre protegéis a estos dos. Es increíble, no me lo creo”, decía ante Marijana Veljovic.

Momento en el que Carlos
Momento en el que Carlos Alcaraz ha requerido atención médica por un calambre en la pierna (Photo by David GRAY / AFP)

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev

El partido acaba de concluir en la Rod Laver Arena tras más de cinco horas de batalla. El inicio estuvo marcado por la cautela, con Zverev mostrándose firme en los primeros juegos y tomando la iniciativa. Alcaraz igualó el pulso y supo encontrar el momento oportuno para romper el saque de su rival en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el primer set por 6-4.

El segundo set mantuvo la igualdad desde el principio. Zverev volvió a adelantarse, aunque Alcaraz resistió la presión y aprovechó una oportunidad clave para romper el servicio del alemán. El desenlace llegó en el tie-break, donde el español impuso su ritmo y se quedó a un solo set de la final.

En el tercer parcial, la resistencia de Zverev seguía plena mientras las molestias físicas de Alcaraz empezaban a ser evidentes, sobre todo en el cuádriceps derecho. El partido se detuvo para que el murciano recibiera atención médica, un momento que desató la protesta del alemán. Alcaraz, siguiendo las indicaciones de su entrenador, Samu López - “poco a poco. Respira bien. Te encontrarás mejor. Ya tenemos dos sets nosotros” -, continuó sobre la pista tras tomar una pastilla y vinagre de manzana. Limitó sus movimientos, pero mantuvo el tipo hasta forzar el tie-break, que se decantó a favor de Zverev.

Tennis - Australian Open -
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 30, 2026 Spain's Carlos Alcaraz hugs Germany's Alexander Zverev after winning his semi final match REUTERS/Hollie Adams

El cuarto set reflejó el desgaste acumulado. Zverev aprovechó el bajón físico de su rival y se adelantó, aunque la grada empujó a Alcaraz, que logró igualar el marcador durante unos minutos. El alemán recuperó la ventaja y la semifinal llegó al máximo nivel de exigencia.

Ya en el quinto set, Alcaraz, a pesar de los calambres que tenía “hasta en el dedo meñique, hasta en el último pelo de la cabeza”, según confesó a su entrenador, encontró la manera de sostenerse en el partido y firmó la clasificación para la final del Open de Australia. Así, el murciano buscará el domingo el único Grand Slam que le falta, frente a Jannik Sinner o Novak Djokovic. Con 22 años, la trayectoria del español suma en Melbourne una nueva página de resistencia y superación.

Según el murciano, ha ganado el partido contra todo pronóstico “creyendo”: “Siempre lo digo, tienes que creer en ti mismo. En mitad del tercer set, estaba muy mal físicamente. Sabía lo que tenía que hacer, poner el corazón. Luché hasta la última bola. Ha sido uno de los partidos más duros de mi carrera. Estoy muy orgulloso de la manera en la que le he dado la vuelta”.

“Gracias por ponerme más presión. Muy feliz por tener la oportunidad de jugar la final en Australia. He luchado mucho por tenerla aquí. Pero quiero quedarme con lo de hoy. No estaría aquí, en esta entrevista, sin el público. Cómo me han animado para que volviera al partido, cada bola, ha sido increíble. Muy agradecido por los ánimos. El domingo seguro que habrá un gran ambiente. No puedo esperar, pero necesito recuperarme incluso mentalmente”, ha declarado nada más concluir el encuentro.

Temas Relacionados

Australia OpenCarlos AlcarazAlexander ZverevTenisAustraliaInternacionalEspaña-DeportesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Casa 47 anuncia la licitación de 2.800 nuevas viviendas para el primer trimestre

La empresa estatal de vivienda y suelo elevará así hasta 4.400 el número de viviendas licitadas en colaboración público-privada, según ha detallado la ministra Isabel Rodríguez este viernes

Casa 47 anuncia la licitación

El Gobierno propondrá declarar “en peligro de extinción” a la anguila: la iniciativa no tuvo éxito en el pasado, pese a su situación crítica

La especie se enfrenta a una explotación comercial insostenible, pues la angula es considerada un producto de gran valor en una parte significativa de la alta cocina

El Gobierno propondrá declarar “en

Vanesa Romero desvela en ‘La Revuelta’ qué hizo con el dinero de ‘La que se avecina’ y por qué ahora está “muy contenta”

El programa de David Broncano también cumplió el sueño de Lucía, una espectadora que tenía muchas ganas de conocer a Lalachus

Vanesa Romero desvela en ‘La

Los 3 mejores hospitales de España en Ginecología y Obstetricia, según Forbes

La prestigiosa revista ‘Forbes’ ha evaluado los más de 700 hospitales españoles por especialidades médicas

Los 3 mejores hospitales de

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla