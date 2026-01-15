España Deportes

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

Sigue el minuto a minuto entre el club cántabro y el equipo azulgrana

Guardar
Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Stringer)

El Racing de Santander y el Fútbol Club Barcelona se enfrentarán en uno de los duelos más destacados de los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en los Campos de Sport de El Sardinero y se resolverá en un único partido.

18:30 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este jueves el equipo azulgrana se enfrentará al club cántabro en busca del pase a cuartos de final de la competición copera

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Vincent West)

El Racing de Santander y el Fútbol Club Barcelona se medirán en una de las eliminatorias más esperadas de los octavos de final de la Copa del Rey. El partido se disputará en los Campos de Sport de El Sardinero, bajo la modalidad de encuentro a partido único. La atención se centra en este enfrentamiento, ya que pone cara a cara al líder de LaLiga EA Sports, el equipo azulgrana, y al líder de LaLiga Hypermotion, el conjunto cántabro. La cita representa uno de los choques más atractivos de esta fase del torneo, incrementando la expectativa tanto entre la afición local como entre los seguidores del Barcelona.

Leer la nota completa
18:16 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona. El duelo copero enfrentará a los líderes de las máximas competiciones españolas: Primera y Segunda División

Temas Relacionados

Racing de SantanderFC BarcelonaCopa del ReyFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

El jugador del Atlético de Madrid ha decidido responder públicamente a las inquietudes de sus seguidores sobre sus hábitos diarios y el modo en que estos influyen en su salud y en su rendimiento profesional

Marcos Llorente habla sobre su

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

El anuncio oficial se ha llevado a cabo tras el entrenamiento de este jueves

Giuliano Simeone renueva con el

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este jueves el equipo azulgrana se enfrentará al club cántabro en busca del pase a cuartos de final de la competición copera

A qué hora y dónde

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

El español debutará ante Adam Walton y no se cruzará con Djokovic o Sinner hasta una hipotética final

Este será el camino de

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

Derrotas contra rivales de distintas categorías han marcado episodios imborrables en la historia del club blanco

Las noches más amargas del

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así es la app oficial

Así es la app oficial para las gafas con IA de Google: se podrán vincular con un celular Android

Apagón en AMBA: los motivos del corte masivo que afectó a más de 500.000 usuarios

Un hombre se abrazó llorando a un policía cuando le prometieron que el presunto violador de su hija iría preso

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Entrevista a David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos que estuvieron dos años secuestrados en Gaza: “No sabemos si podremos volver a ser como antes”

INFOBAE AMÉRICA

Una reconocida cadena de tiendas

Una reconocida cadena de tiendas minoristas cerrará 14 sucursales en Estados Unidos

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

Estos son los cambios migratorios en Estados Unidos que afectan visas, tarifas y trámites

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

DEPORTES

Argentina, entre los 10 países

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone