Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona Este jueves el equipo azulgrana se enfrentará al club cántabro en busca del pase a cuartos de final de la competición copera

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Vincent West)

El Racing de Santander y el Fútbol Club Barcelona se medirán en una de las eliminatorias más esperadas de los octavos de final de la Copa del Rey. El partido se disputará en los Campos de Sport de El Sardinero, bajo la modalidad de encuentro a partido único. La atención se centra en este enfrentamiento, ya que pone cara a cara al líder de LaLiga EA Sports, el equipo azulgrana, y al líder de LaLiga Hypermotion, el conjunto cántabro. La cita representa uno de los choques más atractivos de esta fase del torneo, incrementando la expectativa tanto entre la afición local como entre los seguidores del Barcelona.