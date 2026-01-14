El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle como entrenador

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

En las últimas horas, el Real Madrid ha vivido toda una vorágine. El lunes por la tarde, el club blanco anunció la destitución de Xabi Alonso como entrenador y tan solo unos minutos después que sería Álvaro Arbeloa su sustituto. El martes a las 11:30 de la mañana ya estaba dirigiendo su primer entrenamiento y después su primera rueda de prensa. Ahora afronta su primera prueba como nuevo líder del plantel blanco ante el Albacete en Copa del Rey. Será allí, en el torneo del KO, con todos los focos apuntándole, donde comenzará su escrutinio como entrenador.

Arbeloa ya lo ha dejado claro, no se deja amilanar por nada ni nadie. Tiene claro que quiere seguir sus propios instintos y estrategia, sin intentar emular a nadie. “No tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente”, aseguró ante los medios. Hasta el momento no ha dado pistas ni sobre su libreto ni sobre las soluciones que piensa aplicar en el equipo. Aunque compartió uno de sus objetivos: “Ilusionar a todos los aficionados que tenemos en el mundo e intentar ayudar a que esas vitrinas estén cada vez más llenas. Ese es mi trabajo, esa es mi obsesión y con lo que voy a vivir cada día”.

Para conseguir ese objetivo tendrá que ir superando día a día las pruebas que se le presenten. La primera de ellas será el duelo ante el Albacete a partido único, lo que eleva la exigencia del técnico. Y ante un equipo de Segunda que conoce bien la competición y que en las últimas once ediciones ha conseguido llegar a octavos y este año espera dar un paso más. Será allí, en el estadio Carlos Belmonte, donde Arbeloa comenzará a demostrar por qué es la persona idónea para el puesto. Los números son favorables para los blancos, ya que siempre se han alzado con la victoria.

El nuevo Real Madrid de Arbeloa (Europa Press)

A ello se suma el hecho de que el Albacete no está atravesando su mejor momento en liga. El equipo se encuentra a solo un punto de la zona de descenso y no ha conseguido sumar una victoria desde la mitad de diciembre, fecha en la que logró eliminar al RC Celta en la Copa del Rey. Esta circunstancia añade presión al conjunto dirigido por Rubén Albés, que buscará aprovechar la Copa como vía para recuperar sensaciones positivas y protagonizar una actuación destacada ante el Real Madrid.

Con tan solo un día de entrenamiento con sus nuevos jugadores, el técnico no ha tenido tiempo de explicar sus directrices y que la plantilla lo interiorice y pueda ponerlo en práctica. Lo que se puede prever, viendo sus equipos anteriores, es que será un Real Madrid agresivo, enérgico y con una presión asfixiante. A la falta de tiempo se suman las bajas en las filas blancas, ya que durante el entrenamiento ni Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes ni Kylian Mbappé estuvieron presentes sobre el césped de Valdebebas.

Los siguientes pasos de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid

El duelo de Copa será solo el punto de partida. Arbeloa se enfrentará el próximo sábado 17 de enero al Levante, un duelo que se presenta a priori sencillo para los blancos y que podría servirles para coger confianza con su nuevo entrenador a los mandos. Con un calendario que no da tegua, llegará el duelo ante el Mónaco en Champions, equipo que ya venció la pasada temporada al FC Barcelona en la competición europea. Y después llegará el Villarreal, actualmente tercero en la competición doméstica y a tan solo cuatro puntos del club blanco.

Seguido, el Real Madrid se dará cita con el Benfica, liderado por José Mourinho, uno de los técnicos que enseñó a Arbeloa. Y después el Rayo, que ya en el duelo de ida le puso las cosas complicadas a los de Chamartín, que no fueron capaces de pasar del empate en Vallecas. Todo ello mientras intentan mantenerse vivos en todas las competiciones. Una situación difícil, pero no imposible, será ahí donde Arbeloa tendrá que demostrar sus dotes como entrenador y tratar de sumar algún título al final de temporada.