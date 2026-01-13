Xabi Alonso se pronuncia tras su destitución del Real Madrid: “No ha salido como nos hubiera gustado”

Xabi Alonso. (Europa Press)

Xabi Alonso ha anunciado este lunes su salida del Real Madrid después de haber liderado el banquillo tan solo media temporada. El propio técnico ha comunicado la noticia a través de su perfil personal de Instagram, donde ha querido trasladar su agradecimiento al club, a los futbolistas y a toda la afición por el respaldo sentido durante su etapa en la capital. Desde el primer momento, el club había apostado por Alonso firmando con él un contrato de tres campañas, aunque finalmente esta experiencia no ha superado la primera vuelta.

En su mensaje, el preparador vasco ha reconocido que la experiencia al frente del equipo no ha tenido el desenlace esperado. “Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, ha escrito.

La marcha de Alonso se ha producido tras varias semanas con un clima tenso, tanto por los resultados deportivos como por la relación dentro del vestuario. El equipo ha sufrido reveses determinantes en distintos frentes: la derrota más reciente en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, por 3-2, ha sido el detonante definitivo de su salida. La situación venía agravándose desde el inicio de la temporada.

Un repaso a la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: desde un inicio prometedor hasta la derrota en la Supercopa.

El Real Madrid sufrió una clara eliminación en las semifinales del Mundial de Clubes al caer por 4-0 contra el PSG de Luis Enrique Martínez. Aunque el conjunto blanco consiguió un inicio de Liga inmaculado encadenando victorias, el posterior tropiezo en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde perdió por 5-2, complicó aún más el panorama. Además de los resultados frente a rivales directos, también ha pesado la existencia de desencuentros con jugadores como Fede Valverde o Vinicius, un aspecto que ha influido en la evolución de la relación entre la plantilla y el técnico.

Situación deportiva tras la salida de Alonso

Xabi Alonso ha dejado al equipo instalado en la segunda posición de LaLiga, a tan solo cuatro puntos del líder, el FC Barcelona. En el plano de las competiciones eliminatorias, el Real Madrid afrontará el próximo miércoles los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, un encuentro que se disputará a partir de las 21:00 horas y que supondrá el debut de Álvaro Arbeloa como primer entrenador del equipo blanco.

En cuanto a la Champions League, el Real Madrid se encuentra en la séptima posición del campeonato europeo. Esto permite a los de Chamartín situarse dentro del grupo de los ocho primeros clasificados, los cuales accederán de forma directa a los octavos de final y, de este modo, evitarán una ronda adicional. A pesar de ello, restan dos jornadas para que concluya esta fase: el equipo se enfrentará próximamente al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu y, posteriormente, disputará el duelo decisivo frente al Benfica en Lisboa.

El futuro inmediato del banquillo madridista quedará así en manos de Arbeloa, quien asumirá las riendas del equipo en un momento determinante de la temporada.