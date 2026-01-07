España Deportes

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ferran, Fermín, Roony y Raphinha fueron los autores de los goles que dieron la victoria a los azulgranas

Los jugadores del FC Barcelona, Raphinha y Fermín, celebrando un gol en la Supercopa de España (REUTERS/Stringer)

El FC Barcelona vuela sobre suelo árabe con velocidad de crucero. No necesitó ni acelerones innecesarios, ni presiones excesivas. Salió a lucir su juego y eso fue suficiente para acabar con el Athletic con una holgada victoria. Ni siquiera Lamine Yamal, que comenzó desde el banquillo, fue necesario para dejar el partido visto para sentencia antes del descanso. Ferran, Fermín, Roony y Raphinha se hicieron cargo. Tampoco salió de inicio Nico Williams, aunque quizá los leones sí le echaron en falta. Fue el propio Raphinha quien puso la guinda a la fiesta tras el descanso para certificar la mano del Barça y su billete para la final de la Supercopa de España.

El Athletic Club necesitaba una victoria después de una primera vuelta complicada, que le ha llevado a asentarse en el puesto ocho de la tabla en la competición liguera y a situarse fuera de los ocho primeros en Champions. Con esa necesidad bien presente salió al césped del estadio King Abdullah Sports City. Ese ímpetu les duró poco. Exactamente, tres córners y un centro por banda de Robert Navarro que acabó despejando la defensa azulgrana. A partir de ese momento, el FC Barcelona se hizo dueño y señor del balón, poniendo calma al encuentro y pisando el acelerador cuando era necesario.

Las ocasiones comenzaron a sucederse para los azulgranas, con Raphinha liderando el ataque. La primera gran ocasión de los de Hansi Flick salió precisamente de sus botas, quien penetró en el área por el lado izquierdo y provocó que Unai Simón saliera de la portería para tratar de atrapar el balón. El brasileño puso un centro al área, aprovechando la ausencia del guardameta, pero Roony no fue capaz de rematar. Continuaron tentando la portería de los leones y en el minuto 22, consiguieron batir a Unai Simón. Fermín trató de sacar un disparo, pero no salió como esperaba. No importó. El balón acabó en Ferran Torres, que controló y disparó para batir a Unai Simón y adelantar a los suyos.

El jugador del FC Barcelona Ferran Torres celebrando su gol ante el Athletic en la Supercopa de España (REUTERS/Stringer)

Un tanto que desató la pegada del FC Barcelona. Tan solo ocho minutos después, Fermín hizo el segundo gracias a una magistral jugada de Raphinha que puso un centro atrás para que el centrocampista mandara el balón al fondo de la red de los leones. Cuatro minutos más tarde, el 34 de partido, llegaba el gol de Roony tras una jugada imparable por la banda derecha y un error de Unai Simón. Con un 3-0, el partido ya estaba prácticamente visto para sentencia, pero los azulgranas querían más.

Y justo antes del descanso apareció Raphinha para sumarse a la fiesta del FC Barcelona. No necesitó de escuadra y cartabón, pero casi, para encontrar un hueco en el área y conseguir sacar un disparo imparable que batiera de nuevo al portero del Athletic. Con un 4-0 en el marcador, los de Hansi Flick se marcharon al descanso con los deberes hechos y el partido cerrado.

El jugador del FC Barcelona Raphinha (REUTERS/Stringer)

La ‘manita’ del FC Barcelona

Nada más arrancar el descanso, lejos de lo que se pudiera pensar, los azulgranas continuaron apretando. Querían ampliar su ventaja y Raphinha lo hizo posible. En el minuto 52 de la segunda parte, el brasileño hizo el quinto para el club azulgrana tras una sucesión de disparos contra la portería de Unai Simón. A partir de ese momento y con una manita en el marcador, los azulgranas pusieron calma al duelo y bajaron las revoluciones, aunque no dejaron de crear ocasiones.

Los dos técnicos comenzaron a mover el banquillo. Valverde con la intención de recortar la distancia en el marcador, Flick con la idea de dar descanso a sus jugadores. Solo uno de ellos lo consiguió: el técnico azulgrana. Los minutos pasaron, Lamine Yamal lo intentó por su banda, pero el balón no llegó a entrar. Quien tuvo el gol en sus botas fue Unai Gómez, que en el minuto 76 de partido tuvo un mano a mano con Joan García, pero mandó el balón directamente fuera.

Real Madrid vs Barcelona en la final de la Supercopa de España

El tiempo pasó sin pena ni gloria y el colegiado señaló el final del encuentro, certificando la aplastante victoria del FC Barcelona y sellando su billete para la final de la Supercopa de España, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el Real Madrid y el Atlético. Los de Hansi Flick tienen claro su objetivo: revalidar el título y sumar la primera copa del año.

