Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El exfutbolista Roberto Carlos (EFE)

Roberto Carlos, conocido internacionalmente por su etapa como lateral en el Real Madrid y por su destacado papel en la selección brasileña, permanece hospitalizado en São Paulo, debido a un problema cardíaco tras someterse a diferentes estudios médicos. El exfutbolista, que se encontraba en Brasil para celebrar las fiestas junto a su familia, acudió a un centro sanitario con la intención de realizarse una revisión relacionada con una dolencia en la pierna, específicamente para controlar un trombo que le ha causado molestias en el pasado.

Durante la consulta, los especialistas decidieron llevar a cabo una resonancia magnética de cuerpo completo, con el objetivo de descartar cualquier otra complicación de salud. Fue en ese momento cuando los médicos identificaron una alteración importante en el funcionamiento del corazón de Roberto Carlos. De acuerdo con la información que llega desde Madrid, el diagnóstico reveló que un porcentaje considerable del órgano no estaba funcionando correctamente, lo que motivó una intervención quirúrgica urgente para salvaguardar la salud del exdefensor.

El procedimiento consistió en la colocación de un catéter, y aunque inicialmente se estimaba que la operación duraría unos 40 minutos, la intervención se extendió hasta las tres horas debido a imprevistos surgidos en el quirófano. A pesar de que la operación se prolongó más de lo esperado y habitual en ese tipo de procedimientos, los médicos lograron estabilizar la situación y finalizar la cirugía con éxito.

El exjugador Roberto Carlos (REUTERS/Mandel Ngan)

El diario AS, que ha seguido de cerca el estado de salud del brasileño, informó que Roberto Carlos se encuentra estable y fuera de peligro. El exjugador permanecerá en observación al menos 48 horas bajo vigilancia médica para asegurar que su evolución sea favorable y no surjan complicaciones posteriores. El propio Roberto Carlos transmitió tranquilidad con unas breves declaraciones al citado medio: “Ahora ya estoy bien”. Estas palabras, recogidas por el periódico madrileño, buscan calmar la preocupación de los seguidores del fútbol y del entorno del Real Madrid.

Roberto Carlos estaba de vacaciones en Brasil

Roberto Carlos, que en la actualidad ejerce como embajador del club blanco y reside habitualmente en España, había decidido aprovechar su estadía en Brasil para someterse a un control vascular relacionado con el trombo en la pierna. Los chequeos médicos de este tipo son habituales en exdeportistas de élite, quienes, tras dejar la actividad profesional, siguen cuidando su salud para evitar secuelas derivadas del alto nivel de exigencia física al que estuvieron sometidos durante su carrera. En su caso, el chequeo rutinario resultó determinante para detectar a tiempo el problema cardíaco y recibir el tratamiento adecuado.

Mientras continúa la observación hospitalaria, el entorno cercano de Roberto Carlos y el propio exfutbolista han transmitido confianza en su pronta recuperación. Los médicos esperan que tras el periodo de vigilancia pueda retomar su vida habitual y continuar con sus compromisos como embajador del Real Madrid, así como con sus actividades personales y profesionales. La comunidad futbolística sigue pendiente de su evolución, a la espera de su regreso a la normalidad y de nuevas apariciones públicas del legendario lateral brasileño, ahora reconvertido en comentarista de partidos y embajador del club blanco.