El increíble relato de Roberto Carlos sobre el día que Messi lo “bailó” y le provocó la fractura de un dedo: “Era muy bueno y rápido”

El ex lateral del Real Madrid se refirió al derby ante el FC Barcelona cuando le tocó sufrir a un Messi celestial

El ex lateral brasileño de Real Madrid, Roberto Carlos, recordó un episodio particular vivido durante un clásico frente al FC Barcelona. Según narró el propio jugador, intentó frenar a Lionel Messi y terminó con el dedo fracturado a raíz de la acción. “Messi es increíble, mira mi dedo, fue Messi, agarré a Messi de la camiseta por aquí e hizo pac, madre mía, Messi me rompió el dedo, era muy bueno y muy rápido, me amagaba ir por fuera e iba hacia adentro... tengo su recuerdo”, explicó Roberto Carlos en declaraciones al podcast de Obi Mikel, ex jugador del Chelsea.

La lesión se produjo cuando el defensor intentó alcanzar al delantero argentino en una de sus clásicas escapadas. El incidente ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu y el brasileño, en su intento de agarrarlo de la camiseta, terminó con una fractura en el dedo de la mano izquierda. Pese al contratiempo, Roberto Carlos continuó el partido y tuvieron que inmovilizarle el dedo para que pudiera jugar el siguiente partido.

Poco tiempo atrás, Roberto Carlos se refirió a la acción en la que Messi lo ridiculizó tanto a él como a su compañero Fabio Cannavaro. En diálogo con 90Min, expresó: “Cuando Messi nos regateó a Cannavaro y a mí y nos pasó por encima, y ​​acabó el partido, me giré hacia Cannavaro y le dije: ‘Dios mío, ¿Quién es este jugador? Es el nuevo Maradona’”.

El astro argentino dejó en ridículo a los futbolistas del Real Madrid en en el derby ante el FC Barcelona de 2006

Y, en ese entonces, añadió: “Tengo suerte. No me queda mucho tiempo antes de retirarme. ¿Cómo se las arreglará la próxima generación de defensas? Lo van a tener muy difícil. Sabía que sería el mejor jugador del mundo. En el futuro, ganaría todo. Estoy contento porque lo vi más de lo que jugué contra él”.

Frenar a Messi representó un desafío especialmente complejo para la defensa blanca durante ese encuentro. El argentino fue, sin duda, el mejor blaugrana del partido, y un hueso duro de roer para los Merengues. Los principales medios españoles lo eligieron la gran figura luego de que el rosarino diera cátedra en el campo de juego.

En aquel encuentro, disputado en octubre de 2006, Emerson recibió una tarjeta amarilla por una dura infracción contra el capitán argentino y luego, el árbitro Pérez Burrull evitó mostrarle una segunda tarjeta tras una dura entrada sobre el atacante. A raíz de aquel pisotón de Emerson, Lionel Messi sufrió un esguince de tobillo que le impidió estar presente en el compromiso siguiente ante el Badalona.

La Pulga jugó un partidazo en el derby disputado entre FC Barcelona y el Real Madrid

Retomando el diálogo con Obi Mikel, Roberto Carlos reconoció: “Messi es fantasía, pero todos los niños que quieren ser futbolistas deberían de fijarse en el sacrificio de Cristiano Ronaldo”. El exlateral subrayó la ética de trabajo del portugués como modelo para las nuevas generaciones, mientras comparó el estilo del argentino con el de Zidane.

Durante la charla, el brasileño recordó su etapa en el club blanco y su labor actual: “Trabajo más ahora que cuando jugaba al fútbol. El Madrid es el primer club del mundo en hacer que los exjugadores representen su nombre”. Añadió que extraña entrenar y competir al máximo nivel.

Al referirse a la época de los “Galácticos”, el brasileño elogió a David Beckham: “Era el mejor en los entrenamientos y en los partidos, nunca fallaba, puro corazón. Era el más regular de todos”. Sobre Zinedine Zidane, afirmó que “todo lo que hacía era un espectáculo” y agradeció las oportunidades que le brindó en el campo.

Roberto Carlos fue uno de los galácticos del Real Madrid (Mandatory Credit: Photo by Shutterstock)

Sobre Ronaldo Nazário, relató que compartieron alegrías y dificultades, y lo consideró “el mejor jugador de nuestra época, si no hubiera tenido tantas lesiones”. También mencionó que prefería las fiestas de Ronaldo a las de Ronaldinho, resaltando la importancia de disfrutar la vida de futbolista.

En cuanto a Luis Figo, Roberto Carlos calificó el episodio del Camp Nou como el partido que menos le gustó disputar, debido a la hostilidad del ambiente. Felicitó a Florentino Pérez por el fichaje y expresó alivio por no tener que enfrentarse más a Figo tras su llegada al Madrid.

Sobre Ronaldinho, opinó que “le faltó más aspecto profesional que mental” y que, tras alcanzar su mejor nivel, solo buscaba divertirse y disfrutar de la vida.

Respecto a su salida del club, Roberto Carlos reveló que estuvo cerca de fichar por el Chelsea en 2007, pero no se concretó por la duración del contrato ofrecido.

Finalmente, sobre Carlo Ancelotti y la selección de Brasil, consideró que el técnico italiano “sabe adaptarse a cualquier club o selección” y que, con jugadores como Neymar, Vinicius y Rodrygo, el equipo tiene potencial para un gran Mundial, aunque advirtió sobre problemas cuando no tienen el balón.