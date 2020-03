“Aquí en España estamos teniendo muchos casos y muchas muertes de personas mayores. Las personas no se lo habían tomado en serio. Tenemos que quedarnos en casa. Nosotros ya estamos confinados muchos días. Estamos encerrados en casa y pido su ayuda para combatir este virus: quédense cada uno en sus casas. Que no haya aglomeraciones, no ir a conciertos, no ir a la playa. Es importante tomarse muy en serio estas dificultades que estamos pasando en el mundo”, explicó el ex jugador de 46 años.