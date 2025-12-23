“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

La tenista española posa con el trofeo que la acredita como campeona de las Finales WTA. EFE/Francisco Guasco

Garbiñe Muguruza ha compartido por primera vez sus impresiones tras ser designada codirectora del Mutua Madrid Open. En una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, la exnúmero uno del tenis mundial ha afirmado sentirse ilusionada con el reto profesional que afronta junto a Feliciano López, destacando el peso del torneo y su singularidad como único evento mixto y femenino en España.

Muguruza consideró el nombramiento “todo un honor” y valoró el carácter innovador del torneo. Subrayó que el evento “siempre está lleno, los fans quieren ir, las pistas de entrenamiento están a rebosar, el VIP, las zonas de fans... Además, los jugadores top 10 casi siempre quieren venir y es muy popular porque transmite muy bien a los fans”.

En cuanto a la evolución del tenis, Muguruza señaló que la rivalidad entre Alcaraz y Jannik Sinner marcará el circuito masculino, aunque mencionó que la regularidad de ambos hace difícil la irrupción de nuevos nombres. En el circuito femenino, destacó la fortaleza de Aryna Sabalenka y la solidez de Iga Swiatek, a quienes ve como referentes del tenis femenino en los próximos años.

La separación de Alcaraz y Ferrero

Sin embargo, el tema destacado y de actualidad fue la pregunta sobre la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Muguruza reconoció su asombro ante el fin de una relación técnica que consideraba exitosa. “Me sorprendió muchísimo, como a todo el mundo. Carlos es el número 1 del mundo y no se puede mejorar mucho más su temporada, así que es raro hacer un cambio así cuando algo funciona.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero tras la final de Roland Garros (EFE)

A su vez, habló sobre la situación de Paula Badosa: “Que se ponga fuerte físicamente, porque hay algo que no está encajando bien, aunque vemos que entrena y se esfuerza un mundo. Qué decirle, le falta ese ‘factor X’ físico, así que a entrenar bien y ponerle ganas, porque queremos verla bien, ganando partidos y sin lesiones que luego se complican más”. Consultada también por el partido de exhibición entre Sabalenka y Nick Kyrgios, Muguruza lo interpretó como un espectáculo para conectar con los fans.

Su papel en el Mutua Madrid Open

En relación a su nueva función, la llegada de Muguruza a la dirección del Mutua Madrid Open se produjo tras la invitación de Gerard Tsobanian, máximo responsable del evento. El nuevo organigrama prevé que Muguruza comparta la dirección con Feliciano López: “Seremos dos directores. La idea es que él esté más de cara a la ATP y yo de cara a la WTA, pero nos ayudaremos”, explicó.

Ambos asumirán el reto durante al menos tres años, aunque han preferido no acelerar el reparto de funciones por la maternidad de Muguruza, que espera su primer hijo para finales de enero. La extenista remarcó que los jugadores valoran la cercanía y el acompañamiento del equipo organizador: “Lo que más siento es que demandan que estemos pendiente de ellos, que estemos visibles y presentes. Que les preguntes por los entrenamientos, por el hotel, por el transporte... estar siempre ahí”.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Sobre los palcos VIP, reconoció que le ha sorprendido verlos vacíos y señaló que buscará optimizar los espacios de hospitalidad. “Creo que el VIP es tan bueno que la gente está distraída comiendo y se despistan de ir a ver el partido”.

En la recta final, habló sobre la llegada de su primer hijo: “Es todo un viaje y es increíble todo lo que conlleva para una mujer, lo que hace el cuerpo humano. Ya con muchas ganas de este regalo de Navidad que me va a tocar y del 2026, que seguro que va a ser muy especial. El sexo del bebé es secreto, eso sí”, compartió.