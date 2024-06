Mbappé carga contra el PSG y su campaña de veto: “Me dijeron violentamente en la cara que no jugaría esta temporada”

El delantero francés, Kylian Mbappé (EFE/EPA/Teresa Suarez)

Tan solo un día después de que se hiciera oficial su fichaje por el Real Madrid y el club blanco lo anunciara a bombo y platillo, Kylian Mbappé no ha dudado en criticar a su ya exequipo, el PSG. El delantero francés ha aprovechado la rueda de prensa con su selección, previa al amistoso de este miércoles contra Luxemburgo, para volver a afirmar que ya es jugador del Real Madrid, así como para denunciar la campaña de veto que sufrió por parte del club galo cuando anunció que no renovaría el contrato este verano.

El astro francés ha cumplido su sueño: jugar en el Real Madrid. Y así lo ha expresado ante la prensa: “Ahora es oficial. Seré jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer. Un sueño hecho realidad. Estoy liberado. Llego a un club en el que siempre he soñado estar”. Unas declaraciones que siguen la misma línea del mensaje que, tras hacerse oficial su fichaje, compartió en redes sociales: “Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid”. Así comenzaba el mensaje, a lo que ha añadido: “Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”.

El delantero francés también ha aprovechado la coyuntura para explicar lo ocurrido durante su última temporada en el PSG. Los hechos comenzaron en el verano de 2023, justo un año después de que se produjera la traición al Real Madrid. Ese año, Mbappé ya dejó claro que su decisión de no renovar el contrato cuando este finalizara (verano de 2024). Una situación que provocó todo un terremoto en París y que llevó a Al-Khelaifi a dejar al delantero fuera de la gira asiática de pretemporada. “El PSG me dijo violentamente en la cara que no jugaría esta temporada”, ha asegurado Mbappé este martes.

Sin embargo, dos “ángeles” del cuerpo técnico, uno de ellos recién llegado, acudieron en su ayuda: “Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”. Finalmente, fue durante el primer partido de temporada cuando se reunieron en el Parque de los Príncipes y llegaron a un acuerdo: dejaría una compensación económica, la prima del fichaje del Real Madrid.

Su nueva etapa en el Real Madrid

El francés también valorado su su nueva etapa en el club blanco: “Tengo mucha excitación de llegar a ese club. Quiero agradecer a toda la gente que me han enviado mensajes. No he podido ver todos, os agradezco los mensajes. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado, y a Florentino especialmente, que me dio confianza desde el primer momento”.

Noticia en ampliación