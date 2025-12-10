España Deportes

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El club blanco recibe en el Santiago Bernabéu a los de Pep Guardiola

Un partido entre el Real Madrid y el Manchester City (Reuters/Matthew Childs)

El estadio Santiago Bernabéu será el escenario donde Real Madrid y Manchester City se enfrenten en una cita determinante de la sexta jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League. Tras una derrota reciente contra el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports, el conjunto dirigido por Xabi Alonso buscará revertir una racha negativa ante el equipo que lidera Pep Guardiola. El técnico español afronta un desafío clave tras sumar solo tres victorias en los últimos ocho encuentros oficiales, situación que ha incrementado la presión para el club blanco.

La previa del encuentro viene marcada por una serie de bajas defensivas relevantes en Real Madrid. Nombres como Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Ferland Mendy y Dean Huijsen no estarán disponibles, lo que condiciona la planificación del esquema defensivo para este compromiso europeo. Ante estas ausencias, Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, probablemente, serán los encargados de asumir la responsabilidad en el centro de la zaga, mientras que Álvaro Carreras ocupará uno de los laterales. También figura en la convocatoria el defensa central del Castilla, Joan Martínez, quien ha llamado la atención como una de las promesas más importantes de la cantera del club.

Actualmente, el Real Madrid ocupa la quinta posición de la clasificación con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. El equipo madrileño ha superado a rivales como Olympique de Marsella (2-1) y Juventus (1-0) cuando actuó como local en el Bernabéu. Además, se impuso de forma holgada frente al modesto Kairat FC con una victoria 0-5 como visitante, y cosechó otra victoria ajustada ante Olympiacos (3-4). Únicamente cayó derrotado frente al Liverpool en Anfield (1-0), resultado que lo obliga a buscar los tres puntos ante los ingleses para reforzar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase entre los ocho primeros, lo que le permitiría evitar los playoffs.

Un partido entre el Real Madrid y el Manchester City (Reuters/Matthew Childs)

Por su parte, el Manchester City llega a la capital española situado en la novena plaza de la clasificación de la liguilla, con diez puntos tras cosechar tres triunfos, un empate y una derrota. La última actuación del conjunto inglés en la competición europea estuvo marcada por una sorprendente derrota en casa ante el Bayer Leverkusen (0-2), lo que ha intensificado el deseo de obtener un resultado positivo en Madrid. La visita al Bernabéu representa una oportunidad para el City de remontar posiciones y encaminar su clasificación a las rondas de eliminación directa.

A qué hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Real Madrid y Manchester City está programado para disputarse el miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (hora local) en el Santiago Bernabéu. Los aficionados podrán seguir la transmisión televisiva a través de Movistar Plus+ en los canales M7, Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276) y LaLiga TV Bar, confirmó el portal oficial de la UEFA.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Entre las novedades en la convocatoria del club blanco destaca la apuesta en la defensa por jugadores de la cantera ante la ausencia de varios futbolistas titulares. Esta circunstancia, combinada con la urgencia de sumar un triunfo, realza la importancia del partido en el contexto de una fase de grupos muy competitiva en la Champions League. El desenlace de este enfrentamiento puede alterar el panorama del grupo y determinar la continuidad de ambos técnicos en el certamen. La atención mediática en Europa se concentra en la actuación del Real Madrid, que llega mermado por las bajas en defensa y cuestionado por sus últimas actuaciones.

