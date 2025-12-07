Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

El corredor keniata John Korir cruza la línea de meta para ganar la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich con un tiempo oficioso de 2:02:24 (EFE/ Kai Forsterling)

Valencia se ha consolidado, una vez más, como un referente internacional en el mundo del atletismo tras la celebración de la 45ª edición de su Maratón Trinidad Alfonso Zurich. El evento, que tuvo lugar el domingo 7 de diciembre, reunió a 36.000 participantes y centró la atención de atletas de élite, aficionados y medios de comunicación de diversos países. La ciudad levantina demostró por qué se ha ganado la reputación de ser una de las pruebas más rápidas del planeta, aunque esta edición no estuvo marcada por la caída del récord del mundo, uno de sus grandes alicientes.

La competición masculina encontró su protagonista en el keniata John Korir, quien firmó un tiempo oficioso de 2:02:24, el tercero más rápido de todo el año en el ámbito internacional. La estrategia de Korir resultó decisiva. En la primera mitad de la maratón se mantuvo junto a un grupo compacto de favoritos, permitiendo que las liebres marcaran el ritmo. Fue en el kilómetro 25 cuando Korir tomó la iniciativa: una vez que los corredores encargados de marcar el paso se apartaron, el keniata aceleró el ritmo y logró distanciarse de sus contrincantes más directos, Justus Kangogo, Hillary Kipkoech, Gemechu Dida y Sisay Lemma. Desde ese punto crucial, Korir gestionó su ventaja con maestría y aseguró su victoria sin permitir un acercamiento real de sus perseguidores.

John Korir ha vivido un año notable, con triunfos en eventos tan prestigiosos como el maratón de Boston y, dentro de su palmarés reciente, el maratón de Chicago. Su actuación en Valencia refuerza su perfil como uno de los grandes especialistas de la distancia. Sin embargo, pese a la espectacularidad de los tiempos conseguidos, el ansiado récord del mundo permaneció intacto, dejando también desierto el suculento premio de un millón de euros que Juan Roig, presidente de Mercadona y titular de la Fundación Trinidad Alfonso, destinaba a quien lograse superar la plusmarca durante el evento.

La corredora keniata Janeth Jepkosgei cruza la línea de meta del Maratón de Valencia (EFE/ Kai Forsterling)

En la prueba femenina, otra atleta de Kenia se alzó como gran figura: Joyciline Jepkosgei. Detuvo el cronómetro en 2:14:00, una marca que supone el mejor registro del año en categoría femenina y que sigue estableciendo a Valencia como punto de referencia mundial. Jepkosgei, quien ya figuraba entre las favoritas previas, basó su estrategia en el trabajo de equipo junto a su liebre personal, que la acompañó y arropó hasta pocos kilómetros antes de la meta, facilitando un ritmo constante que le permitió superar por 14 segundos la mejor marca anterior de 2025, establecida por Hawi Faysa en Chicago. Su victoria es el resultado de una carrera calculada y de un esfuerzo coordinado.

Juan Roig y un millón de euros

No obstante, y pese a los esfuerzos titánicos de ambos campeones, ninguna de las dos pruebas presenció el asalto definitivo a los récords del mundo y, por tanto, el desafío económico lanzado por Juan Roig continúa pendiente. El empresario volvió a reiterar su compromiso de entregar un millón de euros al atleta, masculino o femenino, que pulverice la mejor marca mundial del maratón durante la cita valenciana. De momento, ese reto sigue abierto para futuras ediciones.

A día de hoy, Kelvin Kiptum sigue ostentando el récord mundial masculino con su histórico 2:00:35 logrado en Chicago en 2023. Su figura permanece muy presente en el atletismo, no solo por sus registros, sino también tras su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico en febrero de 2024. En la categoría femenina, Ruth Chepngetich posee el récord mundial con 2:09:56 desde octubre de 2024, aunque su suspensión por dopaje podría alterar esta clasificación, retornando el título a Tigst Assefa y su marca de 2:11:53 obtenida en Berlín en 2023.