De la mano de Haaland, Noruega goleó 4-1 a Italia y disputará un Mundial tras 28 años: la Azzurra jugará el Repechaje

El avance de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ha dejado a varias selecciones con el boleto asegurado y a otras ante el desafío del repechaje. Este domingo, Noruega selló su clasificación directa tras imponerse de manera contundente a Italia en Milán, un resultado que reconfigura el panorama europeo y deja a la selección azzurra en una situación comprometida.

El estadio Giuseppe Meazza fue testigo de una noche inesperada para los locales. Italia, que necesitaba una victoria por nueve goles de diferencia para superar a Noruega en el Grupo I y obtener el pase directo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, apenas logró adelantarse con un tanto de Esposito a los once minutos. La ilusión de los aficionados italianos creció momentáneamente, pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando Noruega tomó el control del partido.

El empate llegó en la segunda mitad, a los 18 minutos, gracias a Nusa. A partir de ese momento, el protagonismo fue absoluto para Erling Haaland, quien marcó dos goles en apenas dos minutos y sentenció la remontada noruega. El golpe final lo asestó Larsen en tiempo de descuento, estableciendo el 4 a 1 definitivo y dejando a Italia sin opciones de clasificación directa. La actuación de Haaland, delantero del Manchester City, resultó determinante para que su selección asegurara el pasaje al Mundial.

Noruega disputará su cuarta Copa del Mundo después de 1938 (octavos de final), 1994 (fase de grupos) y 1998 (octavos de final). El equipo escandinavo es otro de los europeos que sacaron su boleto para la cita mundialista junto a Portugal, que sin la presencia de Cristiano Ronaldo, suspendido, goleó 9 a 1 a Armenia.

La derrota ante Noruega obliga a Italia a disputar el repechaje europeo, que otorgará cuatro plazas adicionales para el Mundial 2026. Este mini torneo se celebrará en marzo y contará con la participación de 16 selecciones: las doce que finalizaron en segundo lugar en la fase de grupos de las eliminatorias y las cuatro ganadoras de grupo de la Nations League 2024-25 mejor posicionadas en el ranking general, siempre que no hayan clasificado entre los dos primeros de sus respectivos grupos.

Hasta el momento, junto a Italia, ya tienen asegurada su presencia en el repechaje Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania como segundos de grupo. Por el lado de la Nations League, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte han garantizado su participación. Este lunes y martes se terminarán la fase regular de la clasificación en el Viejo Mundo y se terminará de completar la lista de los clasificados directos y los que jugarán el repechaje.

Las 16 selecciones que accedan a los play-offs europeos se dividirán en cuatro eliminatorias, con cuatro equipos en cada una de ellas. Los partidos de play-offs se disputarán en semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único dentro de la misma ventana internacional en marzo de 2026.

En el contexto global, las federaciones de Conmebol y Oceanía ya han definido por completo su panorama clasificatorio. En Asia, los ocho cupos directos para la Copa del Mundo están confirmados, restando únicamente la definición del representante que disputará el repechaje internacional. Emiratos Árabes Unidos e Irak se enfrentarán en una serie de ida y vuelta entre este jueves y el martes dieciocho de noviembre para determinar al último clasificado de la región.

Por su parte, en África, la República Democrática del Congo se adjudicó el derecho a disputar la repesca tras vencer a Nigeria en la final. El encuentro terminó igualado 1-1 y se resolvió en la tanda de penales, donde el Congo se impuso 4-3, dejando fuera a una de las selecciones africanas con mayor presencia mundialista desde 1994, aunque volverá a ausentarse como en Alemania 2006 y Qatar 2022.

Se sigue completando el listado de los equipos clasificados a la próxima Copa del Mundo (Til Buergy/Keystone vía AP, Archivo)

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (32/42)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

• Europa (5/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

* Países organizadores

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (3/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia

• África (1/1): República Democrática del Congo

• Asia (0/1): Emiratos Árabes Unidos o Irak

• Concacaf (0/2):

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (1/16)

• Europa (5/16): Irlanda, Albania, Italia, República Checa y Ucrania

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.