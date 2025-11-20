España Deportes

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

El tenista ha decidido pasar su período vacacional a orillas del lago di Garda, en Italia, tras su triunfo en Turín contra Carlos Alcaraz

El tenista Jannik Sinner pasa
El tenista Jannik Sinner pasa sus vacaciones en el Lago di Garda, en Italia. / Freepick

Tras su reciente victoria en las ATP Finals de Turín contra Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha decidido iniciar su periodo de descanso en la provincia de Brescia, concretamente en la localidad de Salò, a orillas del lago de Garda. El tenista italiano ha optado por alojarse en uno de los complejos hoteleros más exclusivos de la zona, acompañado por su padre, Hanspeter, según ha informado el periódico Corriere Della Sera. El resort, que ha abierto sus puertas hace apenas un año, se sitúa en una posición privilegiada por sus vistas al lago y cuenta con una amplia gama de comodidades: sus cinco estrellas, 99 habitaciones, una selección de más de 130 especies vegetales y una zona de spa de 1.900 metros cuadrados.

La elección de este enclave responde a la necesidad de privacidad de Sinner, tras un mes de intensa actividad en el que ha encadenado tres torneos sin conocer la derrota, culminando con el triunfo en Turín. Desde el pasado lunes, el deportista ha buscado desconectar y recargar energías en sus primeros días oficiales de vacaciones, tal y como ha detallado Corriere Della Sera. Por primera vez, Sinner ha elegido el entorno del lago de Garda para su descanso, donde ha podido disfrutar de su nueva afición: el golf. Ayer, el tenista ha visitado el GardaGolf Country Club de Soiano, donde ha dedicado parte de la jornada a practicar este deporte.

Privacidad y descanso en un entorno exclusivo

El resort en el que se hospeda Jannik Sinner, gestionado por un grupo empresarial alemán que ha realizado su primera inversión en Italia, se extiende sobre una superficie de 16.000 metros cuadrados y fue inaugurado en septiembre de 2024. La ubicación del hotel, en una zona panorámica que domina la bahía de Salò, permite contemplar tanto el lago como las montañas del Parco dell’Alto Garda y el monte Baldo.

La discreción es una de las señas de identidad del establecimiento, que ha blindado la intimidad del tenista y su entorno familiar durante su estancia, según explica el medio italiano. La cocina del restaurante, reconocida por su esmero, ofrece especialidades locales, lo que ha permitido a Sinner tener un primer contacto gastronómico con la provincia de Brescia, acompañado por su padre, quien ejerce como cocinero profesional.

El lago de Garda es un destino habitual para figuras conocidas, tanto en verano como en invierno, y los hoteles de la zona suelen mantener un perfil bajo respecto a la presencia de celebridades, salvo que estas decidan lo contrario. En el caso de Sinner, aunque ha mostrado amabilidad con quienes le han solicitado una fotografía, ha solicitado la máxima reserva para poder desconectar durante las escasas semanas de descanso de las que disponen los tenistas antes de retomar la preparación para la próxima temporada.

El calendario deportivo y la actualidad del tenis

El descanso de Sinner coincide con la ausencia del tenista en la Copa Davis, cuya fase para Italia comienza hoy en Bolonia frente a Austria, una decisión que ya se conocía desde hace semanas, según ha recogido Corriere Della Sera. Por otro lado, el propio Sinner ha conocido ayer por la mañana, mientras desayunaba con su padre en el resort, la noticia de la baja de su rival Carlos Alcaraz, quien estaba previsto que jugara con la selección española.

Rafa Nadal se retira del tenis: "Mil gracias a todos"

La temporada de tenis se reanudará en enero de 2026 con la disputa del Open de Australia, donde Sinner defenderá el título. Antes de esa cita, el calendario incluye la United Cup, aunque el tenista italiano no participará en este torneo. De este modo, Sinner aprovecha su estancia en Salò para descansar y prepararse de cara a los próximos compromisos deportivos, según ha detallado Corriere Della Sera en su información.

