Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

La gimnasta española Melania Rodríguez (Europa Press)

Cuando tenía solo cinco años, Melania era una niña que no paraba quieta y sus padres decidieron apuntarla a gimnasia rítmica. Su entrenadora se dio cuenta de que era muy fuerte y poco flexible para ese deporte y sugirió que la llevaran a gimnasia artística, donde sufrió maltrato psicológico por parte de sus entrenadores y de ahí dio el salto a trampolín. Desde entonces su vida no ha dejado de girar en torno a los mortales y las camas elásticas. Fue Pablo Hinójar quien la guio a lo largo de su carrera y la vio crecer y superarse día a día. Ahora, tras colgarse su segundo oro mundial y un bronce por equipos, se acuerda de él y de todos los entrenamientos que ha llevado a cabo a lo largo de los 20 años que ha dedicado a la gimnasia, mientras piensa en su próximo reto, Los Angeles: “Mi sueño es una medalla olímpica”, asegura en una entrevista con Infobae España.

Con solo 24 años, Melania consiguió revalidar el oro mundial en Pamplona, ante el público español. Ahora, dos días después de la gesta y de volver a escribir su nombre en la historia del doble mini trampolín, atiende a este medio para explicar lo que hay detrás de la gloria: “Es algo supercomplicado de describir, porque ni yo misma sé cómo me sentí. Lo único que puedo decir es que estaba pletórica de alegría, porque había conseguido algo muy grande que es revalidar un título mundial. Creo que es una auténtica locura. La verdad es que hice muy bien mi trabajo y me quedé supercontenta”, relata tras haber conseguido revalidar el oro en el doble de mini trampolín.

Para ella estas medallas “significan mucho”, porque son el premio a todo el trabajo que lleva realizando durante toda su vida. Tanto que no fue capaz de contener la emoción tras realizar un doble mortal hacia delante con medio giro y un triple mortal en carpa: “Clavar, clavar, no lo clavé. Yo caí de pie, pero lo celebré antes de tiempo y empecé a dar un montón de pasos”, reconoce. Aunque ella ya sabía que había realizado un ejercicio impecable. Sin embargo, reconoce que aún quedaban tres gimnastas por saltar, quienes le podrían haber “pasado perfectamente porque el nivel era muy alto”.

La gimnasta española Melania Rodríguez en el podio (@RFEGimnasia)

Sin embargo, Melania “ya estaba contenta” con el trabajo que había realizado y eso era lo que realmente le importaba. La gimnasta ya sabía lo que era subir a lo alto del podio mundial, lo había conseguido hacía dos años en Birmingham 2023 (Reino Unido). Dos veces se ha bañado ya en oro, pero para ella son dos medallas muy distintas: “Este ha sido más complicado. Uno por la presión de estar en casa. Y dos, porque todo el mundo se espera que revalides el título mundial, cuando ni yo misma me lo esperaba, ya que he estado mucho más centrada en la modalidad de trampolín, que es la olímpica”.

Sin embargo, esa “presión” ha hecho que conseguir la corona en este mundial fuera “más difícil”. A ello se suma el hecho de que el nivel, como ella misma explica, ha subido respecto a ediciones anteriores. “Yo creo que ha sido la mejor final de la historia, porque no ha habido ningún fallo y además ha habido notas superaltas”, detalla. En medio de esa vorágine y euforia que fue la competición, la gimnasta española echó en falta a una persona: su entrenador Pablo Hinojal, que falleció en octubre de 2024. “Me acordé de él en todo momento y le dedico el oro, porque gracias a él yo estoy ahí subida”.

Aunque la medalla de oro no fue la única que se colgó al cuello, por equipos consiguieron el bronce, para poner el broche al mundial: “Estoy supercontenta también porque era la primera vez que nos clasificábamos para una final en un campeonato del mundo y encima conseguimos colgarnos el bronce. Y supercontenta con nuestro trabajo y con mis compañeras”. Melania detalla que la primera vez que tuvo un equipo en el doble mini fue en el Mundial de Bakú en 2021, dado que hasta ese momento siempre había ido a competir sola porque en España no había nivel para ello. “Nuestro primer mundial fue en 2021. Después volvimos a llevar equipo en el 2022 y en el 2023. Este es el cuarto año que tengo equipo y ya hemos conseguido una medalla. Yo creo que ha sido un proceso muy bueno y muy rápido, así que superorgullosa de ellas” afirma.

El equipo español de gimnasia con la medalla de bronce (EFE/ Iñaki Porto)

La preparación para la gloria y los Juegos Olímpicos de Los Angeles

“No deja de ser un trabajo de muchos, muchos años. Al fin y al cabo yo llevo haciendo gimnasia veinte años ya. Creo que es la suma de cada uno de los entrenos de toda mi vida”, asegura. Además, Melania explica que detrás de ese oro y ese bronce no solo hay entrenamiento a nivel técnico, también lo hay a nivel psicológico: “Es lo que me ayuda a poder competir así. Es una preparación de una suma de muchas cosas”. Como explica, ella trabaja semanalmente con su psicóloga para “gestionar su vida entera” y saber disfrutar del proceso. “Lo que he aprendido con los años es a disfrutar de este deporte que me encanta”.

Esa es la clave del éxito de Melania: “Cuando voy a entrenar realmente voy a pasármelo bien, porque tengo un grupo de entrenamiento increíble y yo creo que se nota. Al final es lo que nos hace conseguir estos resultados”. Aunque confiesa que esos entrenamientos no estuvieron enfocados en el doble mini, sino en su objetivo real: los Juegos Olímpicos de Los Angeles. “Cada vez veo más cerca la plaza”, asegura. Fue en esta Copa Mundial celebrada en Pamplona, donde esos sueños empezaron a materializarse. En la preliminar de cama elástica consiguió su récord personal y récord de España en puntuación. “Son números mayores y se puede decir que estoy peleándome con las más top del mundo”, asegura.

La semifinal no se le dio tan bien y perdió la oportunidad de estar en la final, aunque ahora tiene claro que Los Angeles son posibles. Melania no solo espera conseguir la plaza que le lleve a la cita olímpica, sino que sueña con una medalla olímpica. No le importa el color, quiere subirse al podio en 2028 y hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Lleva más de 20 años dedicándose al deporte que tanto ama, la gimnasia y quiere subir al olimpo con esa disciplina.