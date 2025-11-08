La española Melania Rodríguez repite como campeona del mundo del DMT en Pamplona

La española Melania Rodríguez revalidó su condición de campeona del mundo en la prueba individual femenina del doble mini tramp (DMT) este sábado, durante el 38º Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín que se está disputando en Pamplona.

Rodríguez triunfó en casa y logró su segundo título mundial, después del logrado hace dos años en Birmingham (Inglaterra), sumando además su segunda medalla en el Campeonato ante su público, tras el bronce por equipos del viernes.

La anfitriona entró en racha con una Melania Rodríguez que clavó su salto en el Navarra Arena. Con una ejecución de 26.700 puntos, la gallega se impuso a la rusa Galina Begin y la británica Kirsty Way. Tras obtener la mejor nota en la primera fase de la final, la de Pontevedra tuvo la responsabilidad de abrir el pase decisivo donde ya solo quedaban cuatro gimnastas pero no falló.

La campeona revalidó su corona de manera inalcanzable para el resto y dio a España una segunda medalla. Este oro supone el segundo metal también para ella en Pamplona tras el bronce logrado por equipos este viernes junto a sus compañeras Marta López y Loreto Tuñón, metal con un significado especial tras dedicárselo a Pablo Hinojar, su entrenador fallecido hace apenas un año.

Poco minutos después de recibir el oro, la gallega volvía a competir, pero en trampolín por equipos, logrando un meritorio sexto puesto junto a Noemí Romero y Erica Sanz. En este concurso el título fue para China con Yicheng Hu, Xinyi Fan y Zheng Qiu. En categoría masculina, se impuso el equipo de atletas neutrales con Ivan Litvinovich, Sebastsyan Stankevich y Andrei Builou.

Stanislau Yaskevich y Katsiaryna Yarshova fueron los mejores en la prueba de sincronizada mixta y el tumbling coronó también a sus campeones del mundo, el australiano Ethan Mcguinness y Arina Kaliandra. En la prueba de DMT el oro en categoría masculina fue para el estadounidense Rubén Padilla, quien adelantó con su último salto al ruso Mikhail Zalomin y su compatriota West Fowler.