El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Desde que Ilia Topuria derrotara por KO a Charles Oliveira y consiguiera el cinturón de de peso ligero, muchos se preguntan quién será su próximo rival. Han sido muchos los nombres que han sonido para enfrentarse al campeón, pero ninguno ha sido el definitivo. Hasta ahora. En la escena internacional del deporte de combate, Dana White despejó una de las principales incógnitas que giraban en torno al peso ligero de la UFC. Tras la conclusión de UFC 320, el presidente de la organización detalló su decisión respecto al futuro inmediato de la división, al confirmar quién será el siguiente aspirante al cinturón actualmente en manos del campeón hispanogeorgiano Durante la rueda de prensa posterior al evento, White respondió a la pregunta crucial para los aficionados: el vencedor del próximo duelo entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker estará habilitado para retar a Topuria por el título mundial.

El combate entre Tsarukyan y Hooker, pautado recientemente para el gran evento UFC Qatar del 22 de noviembre, ya figuraba entre los enfrentamientos destacados de la temporada. Ahora, a raíz de la confirmación de White, adquiere un dramatismo superior al definir de manera directa la ruta al cinturón. Frente a los periodistas, el mandatario fue categórico: “Ese combate decidirá al siguiente aspirante. El ganador irá contra Topuria”, despejando cualquier especulación en torno al orden de contendientes en la tabla del peso ligero.

La determinación de White responde a la necesidad de restablecer claridad en la categoría, afectada en los últimos meses por lesiones, pausas y alteraciones de calendario que llevaron a cierta confusión sobre el trayecto de los principales aspirantes. Además, la división experimentó el regreso paulatino de varias figuras importantes que volvieron a entrenar tras superar distintas molestias físicas.

En este contexto, el anuncio supone un punto de inflexión, tal y como subrayan medios y analistas especializados alrededor del mundo. Mientras tanto, el campeón Ilia Topuria —quien se alzó con el cinturón del ligero tras su victoria ante Charles Oliveira el pasado mes de junio— permanece a la espera de conocer a su próximo rival y aspirante al título. Desde aquella consagración, el luchador no ha vuelto a competir oficialmente, pero se mantendrá cerca del octágono en Qatar, ya que, según reveló el propio White, acompañará a su hermano Alex Topuria, programado dentro de esa cartelera.

El combate entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker

El choque entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker reúne a dos perfiles con propuestas de pelea contrastadas y un enorme potencial de espectáculo. Tsarukyan, actualmente el número dos en la clasificación de los ligeros, llega reforzado por una seguidilla de victorias y su capacidad para dominar el combate cuerpo a cuerpo. Al otro lado, Hooker acredita su veteranía en la élite y una reconocida destreza en el striking, elementos que siempre lo vuelven un rival impredecible. Sus estilos antagónicos incrementan el atractivo del enfrentamiento e invitan a pensar en un duelo de alta intensidad.

Preguntado sobre otras cuestiones clave de la agenda deportiva de la promotora, White fue consultado sobre el esperado evento UFC Casa Blanca, una de las propuestas más singulares del calendario y que tiene previsto llevarse a cabo en los jardines de la mansión presidencial estadounidense en 2026. Fiel a su estilo, el presidente de UFC solicitó cautela y explicó que aún no era el momento de brindar detalles relativos a la cartelera estelar: “No empezaré a hablar de los combates hasta febrero”. El comentario dejó constancia de que pese al interés suscitado por el evento, existen ciertas etapas que no deben acelerarse.

Entrevista a Ilia Topuria.

White también ilustró otras prioridades inmediatas de la franquicia, anteponiendo temas logísticos y de producción a las filtraciones: “Antes tenemos el reto de organizar el debut de UFC en Paramount, que es una prioridad inmediata”, declaró. De este modo, recalcó que el ingreso de UFC en la plataforma Paramount resulta el próximo gran desafío antes de abordar el capítulo en la Casa Blanca.