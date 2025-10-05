España Deportes

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Desde que Ilia Topuria derrotara por KO a Charles Oliveira y consiguiera el cinturón de de peso ligero, muchos se preguntan quién será su próximo rival

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Desde que Ilia Topuria derrotara por KO a Charles Oliveira y consiguiera el cinturón de de peso ligero, muchos se preguntan quién será su próximo rival. Han sido muchos los nombres que han sonido para enfrentarse al campeón, pero ninguno ha sido el definitivo. Hasta ahora. En la escena internacional del deporte de combate, Dana White despejó una de las principales incógnitas que giraban en torno al peso ligero de la UFC. Tras la conclusión de UFC 320, el presidente de la organización detalló su decisión respecto al futuro inmediato de la división, al confirmar quién será el siguiente aspirante al cinturón actualmente en manos del campeón hispanogeorgiano Durante la rueda de prensa posterior al evento, White respondió a la pregunta crucial para los aficionados: el vencedor del próximo duelo entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker estará habilitado para retar a Topuria por el título mundial.

El combate entre Tsarukyan y Hooker, pautado recientemente para el gran evento UFC Qatar del 22 de noviembre, ya figuraba entre los enfrentamientos destacados de la temporada. Ahora, a raíz de la confirmación de White, adquiere un dramatismo superior al definir de manera directa la ruta al cinturón. Frente a los periodistas, el mandatario fue categórico: “Ese combate decidirá al siguiente aspirante. El ganador irá contra Topuria, despejando cualquier especulación en torno al orden de contendientes en la tabla del peso ligero.

La determinación de White responde a la necesidad de restablecer claridad en la categoría, afectada en los últimos meses por lesiones, pausas y alteraciones de calendario que llevaron a cierta confusión sobre el trayecto de los principales aspirantes. Además, la división experimentó el regreso paulatino de varias figuras importantes que volvieron a entrenar tras superar distintas molestias físicas.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

En este contexto, el anuncio supone un punto de inflexión, tal y como subrayan medios y analistas especializados alrededor del mundo. Mientras tanto, el campeón Ilia Topuria —quien se alzó con el cinturón del ligero tras su victoria ante Charles Oliveira el pasado mes de junio— permanece a la espera de conocer a su próximo rival y aspirante al título. Desde aquella consagración, el luchador no ha vuelto a competir oficialmente, pero se mantendrá cerca del octágono en Qatar, ya que, según reveló el propio White, acompañará a su hermano Alex Topuria, programado dentro de esa cartelera.

El combate entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker

El choque entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker reúne a dos perfiles con propuestas de pelea contrastadas y un enorme potencial de espectáculo. Tsarukyan, actualmente el número dos en la clasificación de los ligeros, llega reforzado por una seguidilla de victorias y su capacidad para dominar el combate cuerpo a cuerpo. Al otro lado, Hooker acredita su veteranía en la élite y una reconocida destreza en el striking, elementos que siempre lo vuelven un rival impredecible. Sus estilos antagónicos incrementan el atractivo del enfrentamiento e invitan a pensar en un duelo de alta intensidad.

Preguntado sobre otras cuestiones clave de la agenda deportiva de la promotora, White fue consultado sobre el esperado evento UFC Casa Blanca, una de las propuestas más singulares del calendario y que tiene previsto llevarse a cabo en los jardines de la mansión presidencial estadounidense en 2026. Fiel a su estilo, el presidente de UFC solicitó cautela y explicó que aún no era el momento de brindar detalles relativos a la cartelera estelar: “No empezaré a hablar de los combates hasta febrero”. El comentario dejó constancia de que pese al interés suscitado por el evento, existen ciertas etapas que no deben acelerarse.

Entrevista a Ilia Topuria.

White también ilustró otras prioridades inmediatas de la franquicia, anteponiendo temas logísticos y de producción a las filtraciones: “Antes tenemos el reto de organizar el debut de UFC en Paramount, que es una prioridad inmediata”, declaró. De este modo, recalcó que el ingreso de UFC en la plataforma Paramount resulta el próximo gran desafío antes de abordar el capítulo en la Casa Blanca.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaCharles OliveiraUFCUFC EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

Después de que el tenista italiano perdiera la final de Estados Unidos, ha trabajado junto a su equipos para hacer cambios en su tenis

El entrenador de Sinner habla

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

El jugador argentino ha conseguido hacerse un hueco en el equipo de Xabi Alonso

Un exjugador del Real Madrid

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

El jugador marcó el gol de la victoria de la selección sub-20 en el Mundial de Chile

Iker Bravo, el jugador que

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

El técnico del equipo azulón utiliza la tecnología para ajustar la preparación diaria, modificando los entrenamientos según las demandas específicas de cada partido

El Getafe se rinde a

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

El jugador de baloncesto español fue el primer extranjero que participó en el concurso de mates

Rudy Fernández hizo historia en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos dirigentes de la CUP

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Xavi Abat, abogado: “No siempre que des positivo en un control de drogas significa multa y retirada de puntos”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

Un obrero pide la incapacidad permanente por dolores en la mano y taquicardias, pero el tribunal se la deniega porque no le impiden trabajar

DEPORTES

El entrenador de Sinner habla

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades