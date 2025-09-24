España Deportes

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Tras su derrota ante el español en el US Open, el italiano tiene claro que debe hacer cambios en su estilo de juego si quiere ganarle

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El tenista italiano Jannik Sinner
El tenista italiano Jannik Sinner (Robert Deutsch / Reuters)

Jannik Sinner prepara su regreso a la competición tras el revés sufrido en el US Open, donde no solo se despidió de forma prematura, sino que también cedió el primer lugar del ranking ATP. El próximo desafío para el jugador italiano será el duelo ante el croata Marin Cilic. Su llegada a China viene marcada por la incorporación de un nuevo fisioterapeuta, el argentino Alejandro Resnicoff, quien aporta un enfoque renovado al entorno del tenista. Sinner, sin embargo, subraya que la recuperación del número uno mundial no le obsesiona, aunque no esconde su deseo de volver a lo más alto nivel.

Tras su experiencia en Flushing Meadows, Sinner y su equipo han optado por un profundo análisis de lo ocurrido y por introducir una serie de modificaciones con el objetivo de dar un salto de calidad. “Hemos reflexionado mucho sobre esa final perdida”, declaró el italiano. “Estamos trabajando, estamos cambiando muchas pequeñas cosas. El número de errores al momento es seguramente un poco más alto, pero esperamos se acomode”. Este periodo de transición implica que el jugador asuma más riesgos en pista, aceptando que la búsqueda de nuevas soluciones puede provocar un aumento inicial en el número de errores no forzados. Pese a ello, Sinner mantiene la confianza en que estos cambios darán sus frutos a medio plazo, especialmente en una gira asiática donde defiende puntos importantes: el subcampeonato de Pekín (330 puntos que perdió ante Carlos Alcaraz) y el título de campeón en Shanghái, torneo donde defiende 1.000 puntos.

Sinner, al referirse a este proceso de transformación, resalta el valor de la paciencia y la importancia de distinguir entre el trabajo en los entrenamientos y la aplicación efectiva en la alta competición. “Es solo cuestión de tiempo. No sé cuándo seré capaz de poner en práctica los cambios sobre la pista, porque entrenar es una cosa y jugar un partido es otra. Veremos. Estoy muy motivado. Es fantástico trabajar en cosas nuevas, luego veremos cuál será el resultado final. Procuramos avanzar siempre. Un paso hacia adelante es mejor que dos atrás. Ya veremos qué podemos lograr”.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (REUTERS/Kevin Lamarque)

Un aspecto importante en esta etapa es la llegada del fisioterapeuta argentino Alejandro Resnicoff. Sinner valora especialmente la experiencia y profesionalidad de quien ahora se suma a su staff: “Es muy experto, obviamente con 15 años de experiencia en el circuito. Respeta también nuestro modo de ser como equipo. Está aquí para ayudarme y potencialmente mejorar algo para mi cuerpo, tenerlo aquí es un superprivilegio”. La referencia del tenista a su cuerpo y a la calidad del respaldo que recibe subraya la relevancia que otorga al trabajo interdisciplinar con miras a optimizar tanto el rendimiento como la recuperación física.

Sinner responde a las palabras de Federer

En medio de esta fase de ajustes, el italiano respondió a las recientes declaraciones de Roger Federer, quien sugirió que los organizadores podrían condicionar las superficies de juego para favorecer finales entre los dos mejores del ranking. Sinner comparte un punto de vista diferente. “Pienso que existen tres grandes variables, que son el cemento, la tierra y la hierba, y así ha sido siempre”, señaló. “Las pistas de cemento a veces son muy similares, aunque pueden tener pequeñas diferencias. Hay algún torneo que se destaca, como Indian Wells, donde la pelota bota realmente alto. Pero, en conjunto, las circunstancias de juego llevan bastante tiempo siendo similares en el circuito y no sé si cambiarán. Soy un jugador que intenta adaptarse lo mejor posible, creo que estoy haciendo un buen trabajo en ese sentido. Pero veremos qué ocurre en el futuro en cada torneo”.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

La gira asiática representa para Sinner no solo una oportunidad competitiva, sino también un espacio para construir su evolución desde una nueva perspectiva técnica y física. El italiano busca defender sus logros del pasado, pero lo hace abriéndose a un proceso de cambios y adquiriendo una mentalidad flexible ante los desafíos que impone el calendario. Enfrentar a Marin Cilic en su primer compromiso en Pekín marcará el inicio de una nueva fase para uno de los nombres más sólidos del circuito actual, con la mira puesta tanto en afianzar su tenis como en recuperar posiciones en lo más alto del ranking mundial.

Temas Relacionados

Jannik SinnerCarlos AlcarazUS OpenATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

El luchador británico ha vuelto a cargar contra el hispanogiano para forzar un combate entre ambos

Paddy Pimblett quiere medirse con

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner

El tenista español acabar de cerrar su participación en la octava edición de la Laver Cup y ya mira hacia la gira asiática

La prensa italiana informa de

Kilian Jornet culmina su reto más salvaje, 56 cuatromiles en 16 días: llegó incluso a quedarse sin comida durante un tramo

El atleta catalán ha tenido que afrontar todo tipo de condiciones, desde temperaturas altas a muy bajas o escalada técnica

Kilian Jornet culmina su reto

Fernando Alonso habla sobre el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1: “Tenemos todo lo necesario para luchar por un Campeonato Mundial”

El piloto asturiano asegura que el objetivo principal es sentar las bases para el futuro, pensando especialmente en el ciclo que comenzará en 2026

Fernando Alonso habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

El próximo 22 de noviembre en Qatar, Aleksander Topuria se enfrentará a Bekzat Almakhan

Ilia Topuria habla sobre el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detective investiga a una

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

ECONOMÍA

El coste de la cesta

El coste de la cesta de la compra se dispara: la diferencia entre supermercados puede suponer un ahorro de más de 4.000 euros, según la OCU

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Un veterano jefe de El Corte Inglés es despedido acusado de manipular descuentos en el outlet de electrónica: indemnización de 171.000 euros

DEPORTES

Paddy Pimblett quiere medirse con

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner

Kilian Jornet culmina su reto más salvaje, 56 cuatromiles en 16 días: llegó incluso a quedarse sin comida durante un tramo

Fernando Alonso habla sobre el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1: “Tenemos todo lo necesario para luchar por un Campeonato Mundial”

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”