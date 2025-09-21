España Deportes

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: "En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno"

Durante una rueda de prensa previa a los partidos, McEnroe expresó abiertamente su fascinación, el extenista expresó su fascinación por el español

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

El extenista John McEnroe (REUTERS/Annegret
El extenista John McEnroe (REUTERS/Annegret Hilse)

La celebración de la Laver Cup, torneo que enfrenta a tenistas de Europa contra los mejores representantes del resto del mundo, se convirtió en un espacio donde las grandes figuras del deporte conviven e intercambian impresiones sobre la actualidad del tenis. En ese contexto, la atención mediática estuvo dirigida a las declaraciones de John McEnroe, uno de los máximos referentes históricos del tenis estadounidense, quien dedicó una profunda reflexión a la carrera de Carlos Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP y figura central del evento al medirse con Taylor Fritz.

Durante una rueda de prensa previa a los partidos, McEnroe expresó abiertamente su fascinación ante el surgimiento de nuevas estrellas en el circuito. “Llevo viendo tenis más de 50 años, tuve como ídolo a Rod Laver, jugué contra Borg, Lendl y Connors, mis tres grandes rivales, y pensé que ya era algo insuperable. Luego llegaron Roger, Rafa y Novak, y simplemente me sentí agradecido a la vida por permitirme ver a los tres mejores de la historia. Pero de repente, cuando más necesitaba el tenis un soplo de aire fresco al ver que el Big 3 terminaba, aparece un chaval español”, apuntó el exjugador.

Las palabras de McEnroe permiten dimensionar el impacto que Carlos Alcaraz ha generado tanto en exjugadores como en la audiencia, especialmente después de un periodo marcado por el dominio de figuras como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El extenista recordó su primera impresión al ver por primera vez a Alcaraz: “Le vi por primera vez cuando él apenas tenía 17 años y pensé que ese tipo tenía mucho talento y, sobre todo, era muy rápido. Han pasado los años y puedo decir ya que jamás, en toda mi vida, había visto a un jugador tan bueno y tan completo a su edad actual. Encima, con esa sonrisa endiablada que tiene mientras juega, me da envidia”.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz en la Laver Cup (David Gonzales / REUTERS)

Con siete Grand Slam en su historial, McEnroe contextualizó la evolución del tenis y el surgimiento de figuras jóvenes que asumen el liderazgo dentro del circuito profesional. En el caso de Alcaraz, subrayó que no solo destaca por sus resultados, sino también por la manera en que conecta con el público y transmite una imagen positiva para las nuevas generaciones. Su análisis fue enfático al dirigirse a quienes aspiran a llegar a lo más alto del deporte: “Solo espero que los jóvenes que deseen jugar a tenis se fijen mucho en él, tanto en su estilo de juego como en su personalidad. Es fantástico ver lo agresivo que es en la pista, cómo sube a la red y volea”.

La valoración de McEnroe sobre Carlos Alcaraz trasciende lo puramente técnico. En su opinión, el español representa un presente ilusionante para el tenis y, además, simboliza el tipo de renovación que la disciplina necesitaba. A esto se suma la presunción de que, junto con Jannik Sinner, se establecerá una nueva rivalidad que elevará la exigencia del circuito. El estadounidense pronosticó: “Solo podemos dar gracias a Dios por habernos traído un regalo como Alcaraz. Junto a Sinner, va a establecer una gran rivalidad y obligará a los demás a subir el nivel para intentar alcanzarlos”.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

La trayectoria de Carlos Alcaraz

El recorrido ascendente de Carlos Alcaraz continúa provocando admiración de referentes que han escrito capítulos fundamentales en la historia del tenis. La presencia del español en la Laver Cup suma expectación por el atractivo deportivo de la competición y el intercambio generacional que se produce en este tipo de encuentros. El espejo que representa Alcaraz para nuevos jugadores acentúa la trascendencia de sus logros y de su actitud dentro y fuera de la pista, validando la percepción de McEnroe sobre el presente y el porvenir de la disciplina.

