Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

El tenista ha pasado a ser objeto de críticas abiertas en diversos medios de comunicación que mantienen una línea favorable al presidente Aleksandar Vucic

Por Ana Pérez Navarro

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Eduardo Munoz)

Novak Djokovic, uno de los deportistas más admirados de Serbia con un récord histórico de 24 títulos de Grand Slam, se encuentra en una nueva etapa provocada por la controversia tras expresar su apoyo a las movilizaciones sociales que estallaron en su país a finales del año pasado. El tenista, anteriormente considerado un símbolo nacional, ha pasado a ser objeto de críticas abiertas en diversos medios de comunicación que mantienen una línea favorable al presidente Aleksandar Vucic.

El conflicto surgió después de un trágico evento ocurrido en diciembre en Novi Sad, donde la caída de una marquesina en una estación de tren causó la muerte de 16 personas. El hecho generó una ola de protestas de estudiantes, quienes denunciaron corrupción e irregularidades en la administración pública, exigiendo reformas políticas y responsabilidad ante lo sucedido. Como figura pública, Djokovic decidió pronunciarse y enviar un mensaje claro desde sus redes sociales. “Como alguien que cree profundamente en el poder de la juventud y su deseo de un futuro mejor, creo que es importante que sus voces se escuchen”. Sus palabras lograron visibilidad entre los sectores movilizados, pero al mismo tiempo despertaron reacciones negativas entre los medios afines al oficialismo, que comenzaron a atacar abiertamente su postura al involucrarse en la escena política nacional.

En medio de este contexto polarizado, Djokovic optó por dar un paso significativo en el plano personal y familiar: abandonar su país natal. El deportista decidió trasladar su residencia a Grecia, donde inició un proceso de instalación junto a su esposa e hijos. Según información publicada por Tennis24, una de sus primeras medidas fue inscribir a sus hijos, Stefan y Tara, de 11 y 8 años respectivamente, en el Saint Lawrence College, una escuela británica independiente ubicada en Atenas. Además, la familia se ha instalado en una vivienda ubicada en una zona residencial del sur de la capital griega.

El tenista serbio Novak Djokovic (REUTERS/Mike Segar)

La presencia de Djokovic en Grecia no ha pasado desapercibida. El tenista serbio fue visto recientemente en el Club de Tenis Kavouri, acompañado por su hijo y participando de partidos informales en un ambiente distendido. Además de compartir fotos con varios asistentes, el tenista evalúa afiliarse a este club o al 91 Athens Riviera, una reconocida opción entre atletas y figuras públicas locales.

Djokovic y la Golden Visa de Grecia

Al tiempo que avanza en su adaptación, se multiplican las versiones sobre sus planes a largo plazo. Diversos medios apuntan a que Djokovic estudia solicitar la llamada Golden Visa de Grecia, un programa de residencia que otorgan las autoridades del país a inversores extranjeros, y que brinda la posibilidad de residencia legal en el territorio a cambio de una inversión mínima. Este mecanismo suele ser elegido por empresarios, celebridades y deportistas que buscan estabilidad y flexibilidad institucional en la Unión Europea.

La atención sobre la figura de Djokovic se incrementó después de conocerse detalles de dos encuentros privados entre el tenista y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el más reciente en la isla de Tinos. Estas reuniones renovaron las especulaciones sobre la intención del serbio de obtener vínculos más sólidos con el país mediterráneo, lo que redundaría en mayores facilidades para el desarrollo personal y profesional de su familia en ese entorno.

Rafa Nadal se retira del tenis: "Mil gracias a todos"

Por primera vez en años, Djokovic asume una existencia alejada de Serbia, motivado por las complicaciones políticas y mediáticas que siguieron a su declaración en apoyo a los jóvenes manifestantes. Su caso evidencia cómo una posición pública tomada por una figura deportiva puede desencadenar consecuencias que trascienden los límites del deporte y afectan dimensiones familiares, sociales y diplomáticas. El futuro de Djokovic parece tomar un nuevo rumbo desde Grecia, donde busca mayor tranquilidad y proyección para su entorno más cercano, mientras mantiene presencia activa en el debate sobre el presente y futuro de Serbia.

