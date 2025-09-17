La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

La tenista Taylor Townsend (AP Foto/Pamela Smith)

Taylor Townsend, tenista profesional estadounidense, ha sido criticada tras publicar comentarios críticos sobre la gastronomía china durante su participación en la final de la Copa Billie Jean King, organizada este año en Shenzhen, China. A sus 29 años, Townsend viajó como integrante del equipo estadounidense para disputar una de las competencias más importantes del calendario internacional femenino. A pesar de centrarse en lo deportivo, su actividad fuera de la cancha cobró notoriedad.

A través de sus redes sociales, la jugadora compartió videos y mensajes en los que se mostró desconcertada por algunos de los alimentos que encontró en el buffet del torneo. En una de las historias de Instagram que poco después eliminó, Townsend enfocó un pepino de mar y, sin ocultar su sorpresa, expresó: “¿Qué diablos es esto?”. Luego añadió que sentía la necesidad de “hablar con Recursos Humanos”, evidenciando su incomodidad ante las opciones de la cena.

La estadounidense, en otra publicación, dejó constancia de su reacción ante otros productos culinarios servidos esa noche. Townsend escribió: “Sinceramente, estoy muy sorprendida por lo que vi en el buffet de la cena. Al mirar atrás… esta gente está literalmente matando ranas… ranas toro. ¿No son venenosas? ¿No son esas las que dan verrugas, forúnculos y demás?”. La tenista cuestionó el modo de preparación: “Y el hecho de que esté todo estofado con chiles, pimientos y cebollas… Como, ‘¿De verdad lo convertiste en un plato?’”. Finalmente, calificó la experiencia gastronómica: “En resumen, le daría un dos sobre diez hasta ahora, porque es una locura”.

Las publicaciones de Townsend circularon rápidamente por internet y generaron respuestas negativas tanto en China como internacionalmente. Varios usuarios expresaron que los mensajes de la tenista reflejaban una falta de respeto hacia las tradiciones culinarias locales y pusieron de relieve la importancia de la sensibilidad intercultural cuando los deportistas viajan y compiten a nivel mundial.

La tenista Taylor Townsend (Mike Frey / REUTERS)

La reacción obligó a Townsend a pronunciarse de nuevo, esta vez para emitir una disculpa. En un comunicado dirigido a sus seguidores y al público en general, la deportista reconoció el error de sus palabras. Townsend declaró: “Hola a todos, solo quería venir aquí y disculparme sinceramente desde el fondo de mi corazón”. Recalcó el privilegio que significa representar a su país y competir en el extranjero: “Entiendo que soy muy privilegiada como atleta profesional por poder viajar por todo el mundo y experimentar diferencias culturales, que es una de las cosas que más me gusta de lo que hago”.

En su mensaje, Townsend también admitió haber recibido un trato excelente en el torneo: “He tenido una experiencia increíble y he pasado un tiempo increíble aquí y en el torneo, y todos han sido muy amables y atentos, y las cosas que dije no representan eso en absoluto, y simplemente quería disculparme”. Aseguró que su conducta no se justifica bajo ningún concepto: “No hay excusa. No hay palabras. Por mí, seré mejor. Estoy muy agradecida con mi país por poder representarlos”.

Townsend, en el US Open

Esta no es la primera vez que Townsend que está en el punto de mira. Durante el Abierto de Estados Unidos, ocurrió otro episodio que la implicó. En ese torneo, su rival Jelena Ostapenko emitió observaciones que fueron calificadas por algunos espectadores como ofensivas tras un partido de segunda ronda. Ostapenko calificó el comportamiento de Townsend como de “falta de clase” y “falta de educación”, lo que desató discusiones sobre un posible trasfondo racista. Esto llevó a Ostapenko a negar públicamente las acusaciones y pedir disculpas. Townsend, mientras tanto, declaró que “no lo tomó así, pero también ha sido un estigma en nuestra comunidad el no tener educación”.

Con este nuevo episodio en China, Taylor Townsend enfrenta críticas tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. La expectativa en la comunidad internacional del tenis gira ahora en torno a cómo estas experiencias repercutirán en su imagen pública y en las relaciones del equipo estadounidense en competiciones futuras.