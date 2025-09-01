El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Gran Premio de Países Bajos 2025 dejó un sabor amargo en el equipo Aston Martin y, especialmente, en Fernando Alonso, quien no ocultó su malestar tras una carrera cargada de incidentes estratégicos. El piloto asturiano, doble campeón del mundo de Fórmula 1, protagonizó uno de los momentos más destacados de la carrera tras expresar por la radio su descontento con la gestión de la prueba por parte de la escudería británica. “Os habéis olvidado de mí”, afirmó el asturiano.

La jornada se había presentado con buenas expectativas para Alonso después de unas sesiones de entrenamientos libres prometedoras. Sin embargo, la clasificación resultó menos favorable: el español se quedó con el décimo puesto de salida, un espacio complicado en el competitivo circuito de Zandvoort. Las primeras vueltas se desarrollaron dentro de lo previsto hasta que, poco después de la primera parada del asturiano, la salida del coche de seguridad cambió completamente el panorama. Esta circunstancia permitió que los rivales cercanos aprovecharan para realizar sus detenciones sin perder tiempo, lo que condicionó la estrategia adoptada por Aston Martin y relegó a Alonso a posiciones secundarias.

Las conversaciones por radio muestran el nivel de frustración del piloto español. Cerca del ecuador de la competencia, Alonso se dirigió en tono elevado a sus ingenieros: “Os habéis olvidado de mí en la primera mitad de la carrera, a ver si os acordáis de que estoy aquí en la segunda, haced algo”. Sus palabras revelaban la sensación de aislamiento estratégico y una pérdida de confianza en las decisiones tomadas desde el muro de Aston Martin.

Tras la bandera a cuadros, Alonso abordó las claves de su malestar. El piloto explicó que la secuencia de coches de seguridad tras cada una de sus paradas le impidió ejecutar la táctica definida para la jornada. “La verdad es que cada vez que parábamos, en las siguientes vueltas había un Safety Car y paraban los demás gratis, y no tuvimos nunca la suerte de aprovechar las dos gomas duras, así que bueno, ha sido una carrera con muy mala suerte en ese sentido”, detalló el bicampeón mundial.

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (REUTERS/Mathieu Belanger)

A pesar de la insatisfacción, Alonso reconoció que ciertos factores externos beneficiaron a la escudería en el resultado final. El piloto hizo referencia a las numerosas retiradas y a la penalización a Antonelli como elementos determinantes para que pudiera sumar puntos. “Hemos acabado octavos, pero ha sido un pequeño milagro, y seguramente no nos merecíamos hoy los puntos”, confesó.

Alonso, molesto con la comparación con otros rivales

Paralelamente, Fernando Alonso se mostró crítico con la comparación respecto a otros favoritos y a su propio compañero de equipo. El español analizó su ritmo a lo largo del fin de semana y cuestionó la estrategia ejecutada durante la carrera, señalando que acabó por detrás de rivales teóricamente menos competitivos. “En carrera iba bastante más rápido que algunos coches de delante. Hemos acabado detrás de un Williams, que ha tenido muchos problemas, detrás de un Haas, que clasificó muy atrás, y detrás de mi compañero, que salía último y termina delante de mí”, comentó el piloto ovetense.

La incomodidad de Alonso se incrementó al analizar en detalle la gestión estratégica de Aston Martin respecto a sus rivales directos. El piloto aludió al avance de escuderías como Williams y Haas en circunstancias similares, interpretando que su equipo aún no logra encontrar el enfoque táctico óptimo los domingos. “Cuando me quedo fuera de la Q1, como Haas o Albon, que también tuvo una clasificación complicada, los domingos no me salen las cosas para acabar quinto y sexto, así que ellos hacen algo con la estrategia que nosotros todavía no hemos entendido”, valoró Alonso.