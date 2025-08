Tsarukyan vuelve a cargar contra Topuria en busca de un combate por el título de peso ligero: “Es la versión Alibaba de McGregor”

El luchador Arman Tsarukyan (Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports)

La división de peso ligero de la UFC se encuentra en un escenario de máxima expectación. Ilia Topuria, campeón actual de la categoría, espera rival para su primera defensa del cinturón. La incógnita sobre quién ocupará esa plaza continúa creciendo, mientras proliferan rumores y especulaciones en torno al nombre del próximo aspirante. Entre los candidatos se mencionan figuras como Paddy Pimblett y Justin Gaethje, pero destaca especialmente la persistencia de Arman Tsarukyan, quien no ha cesado en su campaña para lograr un combate titular.

El armenio, actualmente segundo en el ranking de peso ligero, ha intensificado su presencia en redes sociales y medios durante las últimas semanas. Tsarukyan, consciente de que su nombre no cuenta con el favoritismo de la empresa tras su salida de una pelea por el título el pasado enero —un abandono a última hora que ha dejado dudas en la dirección de la promotora—, ha optado por desplegar una estrategia basada en la provocación directa para presionar a Topuria y al equipo organizador de la UFC.

Uno de los episodios recientes más notorios de esta campaña se produjo a través de X, antes conocido como Twitter; donde Tsarukyan recurrió a la comparación con Islam Makhachev, uno de los grandes referentes actuales y excampeón de la categoría. Con Makhachev ya anunciado para combatir en la división welter y dispuesto a aceptar retos de cualquier índole, Tsarukyan decidió lanzar un mensaje a Dana White, presidente de la UFC, y también al propio Topuria: “Islam tiene una gran cita en el UFC PI, peleará con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Oye Dana, tal vez ahora sea un buen momento para poner una cita en el baño para Ilia recordándole que no se siente mientras orina. Gracias, jefe”. Esta burla, cargada de ironía, buscaba destacar la supuesta falta de disposición del campeón para aceptar combates de alto riesgo.

No satisfecho con un solo frente, Tsarukyan trasladó su mensaje a Instagram, recurriendo a una comparación aún más provocadora. En una publicación, se refirió a Topuria como “una versión Alibaba de Conor McGregor”, utilizando la popular plataforma de comercio para ironizar con que el campeón resulta una copia de baja calidad del carismático luchador irlandés. La alusión a McGregor no es accidental: los tatuajes, el estilo mediático y la seguridad en el octágono formaron parte del modelo que sigue Topuria desde sus inicios. Él mismo ha reconocido en el pasado que McGregor fue una inspiración y, en su día, manifestó su deseo de enfrentarse al irlandés. Sin embargo, en los últimos tiempos la percepción de Topuria sobre McGregor ha cambiado, producto tanto de diferencias deportivas como de los episodios extradeportivos que han marcado la vida de Notorius.

El luchador de la UFC Ilia Topuria (Europa Press)

La estrategia de Tsarukyan

La estrategia de Tsarukyan responde en parte a la necesidad de ganar visibilidad mientras se mantiene en la antesala de una oportunidad titular. La UFC, por su parte, no termina de definir si lo incluirá en la terna de aspirantes mientras crecen las dudas sobre su fiabilidad tras lo ocurrido en enero. No obstante, el armenio no parece dispuesto a esperar en silencio y redobla sus esfuerzos para situarse en el foco cuando la promotora tome una decisión definitiva.

Por ahora, la presión de Tsarukyan se enfrenta tanto a la resistencia del equipo de Topuria como al escepticismo interno de la propia UFC, que valora también opciones más mediáticas en busca de cifras de audiencia y repercusión. Tsarukyan necesitaría, según analistas y directivos, sumar una o dos victorias más para fortalecer su candidatura. Pero estas circunstancias no han menguado sus esfuerzos verbales ni su presencia digital, en una dinámica cada vez más habitual en las artes marciales mixtas, donde la batalla mediática se libra en paralelo a la deportiva.

Entrevista a Ilia Topuria.

El desenlace sobre quién será el contendiente de Topuria permanece sin resolver. En esa espera, Tsarukyan convierte la guerra de declaraciones y actuaciones en el espacio digital en su mejor estrategia para no ser descartado antes de tiempo y mantener, a través del ruido y la provocación, la presión sobre todas las partes. Mientras tanto, aficionados y especialistas debaten sobre si la estrategia resultará suficiente para que el armenio reciba finalmente su ansiada oportunidad por el cinturón de peso ligero.