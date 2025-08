La impecable estrategia de Leclerc en la pole de Hungría: la presión y la temperatura de los neumáticos

El piloto de Ferrari Charles Leclerc (REUTERS/Jakub Porzycki)

“Hoy no entiendo nada de F1, tuvimos dificultades en cada sesión de clasificación e incluso para entrar en la Q3, pero luego logré la mejor pole position de mi carrera”. Con esta frase, Charles Leclerc sintetizó la sorpresa que supuso su desempeño en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Hungría, un resultado que, a primera vista, parecía desafiar toda lógica. Sin embargo, como subrayó Andrea Stella, director del equipo McLaren, en la Fórmula 1 nada ocurre por azar y cada acontecimiento tiene una explicación técnica precisa.

El inesperado desenlace de la Q3 se debió principalmente a dos factores ambientales: la dirección del viento y la temperatura del asfalto. Durante el último intento de vuelta rápida, el viento cambió su orientación en 180 grados, lo que afectó de manera desigual a los monoplazas. En particular, el McLaren MCL39 fue el más perjudicado en ciertos sectores del circuito, lo que alteró el rendimiento de Lando Norris y Oscar Piastri. Según el análisis de The New York Times, ambos pilotos habían conseguido registros en su primer intento que les habrían asegurado la primera fila, pero en el segundo intento la cautela se impuso. La confianza en el agarre y la entrada en curva disminuyó respecto a la Q2, lo que llevó a una gestión más conservadora de la vuelta definitiva.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc (REUTERS/Bernadett Szabo)

A este fenómeno se sumó una caída de más de diez grados en la temperatura del asfalto, lo que modificó de forma drástica el comportamiento de los neumáticos, tanto en su adherencia como en su respuesta mecánica. En este contexto, la estrategia de Leclerc resultó determinante. Partía desde la sexta posición y, sin nada que perder, optó por salir de boxes lo antes posible, una decisión que él mismo solicitó a sus ingenieros: “Déjenme salir lo antes posible”. Esta maniobra le permitió preparar los neumáticos con precisión, ajustando la temperatura y las presiones a las condiciones exactas del momento. El equipo Ferrari acertó con las presiones ideales, y Leclerc calentó las gomas de manera gradual y precisa, lo que le otorgó una ventaja competitiva en el instante clave.

El propio Andrea Stella destacó que, entre los diez primeros clasificados, solo Leclerc mejoró su tiempo respecto al primer intento en la Q3. Este dato subraya la singularidad de su actuación y le otorga un beneficio relevante en un circuito donde partir desde la pole representa una ventaja estratégica considerable. No obstante, los datos de las sesiones previas advierten sobre la amenaza de los McLaren de Piastri y Norris. Tanto en la Q1 como en la Q2, ambos pilotos habían mostrado un margen de cuatro décimas de segundo sobre el tiempo de Leclerc, una diferencia que se mantuvo constante durante todas las sesiones de entrenamientos libres. De cara a la carrera, la información proporcionada por Pirelli indica que la estrategia óptima consistirá en dos paradas, utilizando la secuencia de compuestos medio y duro.

La situación de Fernando Alonso

Charles Leclerc apostó por una estrategia y ganó la pole, pero no fue el único que dio la sorpresa en Hungría. Fernando Alonso consiguió la quinta posición, la mejor que ha logrado hasta la fecha y es esta posición afrontará la carrera de este domingo 3 de agosto. "El coche está mucho mejor que mi espalda“, destacó el español. Además, destacó el acierto de las modificaciones que el equipo de Aston Martin ha realizado añadiendo el AMR25.