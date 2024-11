Lío en Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc tras el GP de Las Vegas: “Ser majo y correcto me jode todo el puto rato”

Sainz Jr. y Leclerc. (Jennifer Lorenzini/Reuters)

La carrera de Las Vegas no solo ha sido testigo de la coronación de Max Verstappen como tetracampeón de Fórmula Uno de forma consecutiva, sino que también ha sido protagonista por el roce entre los pilotos del equipo italiano de Ferrari: Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. Ambos iban en una situación bastante similar, cercanos a la pelea por las primeras posiciones, y así ha sido.

A pesar de que la escudería del caballo ha querido siempre lidiar con las dos fieras deportivas que tiene en sus filas, no siempre ha sido posible hacerlo. Esa competitividad y hambre de ganar que el español y el monegasco tienen les hace empujar más de lo que se les indica en las órdenes del equipo, hasta el punto de crear ambientes hostiles y “palos” del uno al otro. El último ha venido tras el GP de Las vegas, en el que Sainz parece haber desobedecido a la radio y ha atacado a Charles para ganarle la posición. “Se ha dicho a Carlos que no adelante”, fue la comunicación que le llegó al de Mónaco, y que el madrileño no cumplió.

El enfado de Leclerc con Sainz tras el GP

El cabreo de Charles llegó tras finalizar la carrera, en un tira y afloja que se saldó con el monegasco rajando en la radio, que se quedó abierta y con el piloto mordiéndose la lengua para no soltar ninguna barbaridad. A pesar de ello, aun sin comentar todo lo que pensaba, dejó un titular hacia Sainz que va a traer cola. “Ser majo y correcto me jode todo el puto rato”, comentó. “Sé que necesito callarme, pero siempre es lo mismo”, añadió el piloto, reprimiendo sus palabras porque sabía que seguía con la radio abierta.

Todo esto se magnifica con la previa comunicación de la escudería, que expuso al monegasco que no iba a tener problemas con Sainz detrás, pero no contó con que el madrileño iba con el cuchillo entre los dientes. “Se le ha dicho a Carlos que no te meta presión, así que cuida los neumáticos”, transmitió Ferrari. A lo que Charles respondió con un “probad a decírselo en español”, de forma irónica, en un ′medio ataque’ a Carlos.

🤬 "Ser majo y correcto me j*** todo el p*** rato"



Legendario cabreo de Leclerc tras dejarse la radio abierta 😱 #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/4q43JH80PM — DAZN España (@DAZN_ES) November 24, 2024

La carrera no ha sido fácil de manejar para los intereses del equipo italiano, que vio cómo desde el primer momento saltaban chispas en la salida con sus dos pilotos. A pesar de ello, en ese momento no fue a más, y se dio una buena salida de ambos que se saldó con el adelantamiento de Charles a Carlos, que salía segundo.

Sin embargo, más adelante comenzaron los problemas en el equipo con fallos en el monoplaza de Leclerc, que perdió posiciones de forma rápida, aunque fue resuelto de forma eficaz y pudo seguir sin mayores apuros. Por el lado de Sainz, los ingenieros le llamaron a boxes sin tener los neumáticos preparados, por lo que tuvo que salirse del carril de entrada a garaje de forma peligrosa para después quejarse por radio para pedirles “que se despierten”. Finalmente, Sainz y Leclerc terminaron tercero y cuarto, respectivamente.

