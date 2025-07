Volkanovski cree tener el secreto para derrotar a Topuria: “Cuando Oliveira lo derribaba y lo obligaba a forcejear y a agarrarse, sentí que empezaba a cansarlo un poco”

El luchador Alexander Volkanovski (Sam Navarro / REUTERS)

La consagración de Ilia Topuria como campeón de peso ligero tras su victoria ante Charles Oliveira en UFC 317 ha vuelto a ponerlo en el centro de las conversaciones del deporte internacional. El hispanogeorgiano finalizó al brasileño con una contundencia que dejó pocas dudas sobre su poderío, aunque su desempeño también ha abierto espacio para el análisis. En los círculos de la UFC, el tema de sus debilidades genera debate, y Alexander Volkanovski, ex campeón del peso pluma, es uno de quienes más atención ha prestado al reciente combate.

Durante su intervención en el pódcast Flagrant, Volkanovski se detuvo a analizar con detalle el desarrollo de la pelea entre Topuria y Oliveira. A pesar del resultado, el australiano identificó un aspecto de la actuación de Topuria que, en su opinión, podría mostrar una vulnerabilidad. “Lucha con él. Queremos ver el tanque de gasolina. Ver qué pasa ahí, porque pensé que cuando Charles lo derribaba y lo obligaba a forcejear y a agarrarse, sentí que empezaba a cansarlo un poco”, señaló Volkanovski, que propuso un enfoque basado en el trabajo constante de lucha y presión.

La observación del excampeón se centra en los minutos en que el combate pasó por el terreno del grappling. Oliveira, conocido por su habilidad en el jiu-jitsu, buscó brevemente llevar a Topuria contra la lona. Volkanovski sostiene que en esas situaciones de desgaste físico, se resintió la resistencia del campeón. Pese a esos pasajes, Topuria supo mantener el control y esperar el momento adecuado para volver a la pelea en pie, donde su pegada marca la diferencia. “Cuando terminó arriba durante el forcejeo, no sé si recuerdas, Ilia se levanta y se mantiene de pie, pateándolo, sin soltarlo. Esperó”, comentó Volkanovski, subrayando la capacidad del campeón para gestionar los descansos y retomar el control de la situación.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)

A ojos del australiano, esos breves períodos de pausa le otorgaron a Topuria la oportunidad de reponer fuerzas. “Voy a esperar 30 segundos, patearle las piernas, recuperar el aliento, lo cual me pareció inteligente”, argumentó Volkanovski. Según su análisis, la clave para poner en aprietos a “El Matador” reside en no permitirle esos respiros y sostener una presión continua, particularmente en el área del wrestling, donde se pone a prueba la resistencia de cualquier peleador.

Topuria rechaza pelear contra Volkanovski

El ascenso de Topuria en la UFC adquirió notoriedad tras su victoria sobre el propio Volkanovski en febrero de 2024, en UFC 398. En aquel evento, Topuria logró noquearlo en el segundo asalto contra los pronósticos de las principales casas de apuestas, convirtiéndose en campeón mundial del peso pluma. Su defensa exitosa del título ante Max Holloway terminó de consolidar su perfil de líder de la división, aunque pronto tomó la decisión de dejar vacante ese cinturón para escalar a los ligeros, donde ya ha dejado su huella.

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre Topuria y Volkanovski sigue rondando la escena de la UFC. Volkanovski ha comentado en varias oportunidades que mantiene intacto el deseo de una revancha, esta vez en condiciones diferentes, como campeones en categorías distintas. Su interés no solo responde al plano deportivo, sino también a la rivalidad deportiva que ha marcado la historia reciente del peso pluma y el peso ligero.

Entrevista a Ilia Topuria.

No obstante, Topuria se muestra firme en su negativa. Tras el combate ante Oliveira, durante la conferencia de prensa posterior, despejó cualquier duda sobre una eventual reedición de la pelea. “No, no, no, no. No queremos hacerle eso a Volk”, respondió cuando se le consultó por un segundo combate ante el australiano. Con esta declaración, el flamante campeón de los ligeros deja claro que su mira está puesta en otros desafíos.