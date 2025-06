Las palabras del presidente de la Federación Italiana de Tenis hacia Alcaraz: “¿Por qué la afición francesa aplaudió tanto a Carlos?”

El tenista español Carlos Alcaraz tras ganar Roland Garros (Susan Mullane / REUTERS)

Hace una semana, Carlitos volvía a hacer historia en Roland Garros. El tenista español consiguió revalidar el título en un partido histórico donde él y el italiano desafiaron toda lógica. Casi seis horas, el duelo más largo que se ha registrado en el torneo parisino, donde Alcaraz consiguió levantarse de la lona a pesar de llegar al match ball para el italiano. Ahí, contra las cuerdas, sacó las garras para remontar el encuentro y conseguir la gloria en París. Desde entonces han sido muchos los que han dado su opinión sobre el partido, entre ellos el presidente de la Federación Italiana de Tenis.

Roland Garros fue, durante mucho tiempo, terreno español gracias a Rafa Nadal y desde hace dos años también gracias a Carlos Alcaraz. El español consiguió doblegar a un Sinner que llegaba a la cita con intención de redimirse de lo ocurrido en Roma tan solo unas semanas antes, pero no fue posible. Una vez más, Alcaraz demostró la pasta de la que está hecho, demostró que cuando hace las cosas “a su manera” consigue resultados. Y la Philippe Chatrier se rindió ante él, tras observar cómo el español alcanzaba la gloria. Un espectáculo digno de sus dos protagonistas.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (Susan Mullane / Reuters)

A pesar de que los comentarios sobre dicho partido no han dejado de suceder, hay una opinión que llamó especialmente la atención: la de Angelo Binaghi, el presidente de la Federación Italiana de Tenis. A pesar de que no fue su favorito quien se alzó con la Copa de los Mosqueteros, no dudó en halagar al español: “Por qué la afición francesa aplaudió tanto a Carlos? Han visto ganar a Nadal muchas veces, y es natural que su heredero tenga al público de su lado”. Binaghi no dudó en ensalzar el duelo parisino, aunque lamentó la derrota de Sinner: “Un combate fenomenal entre dos campeones increíbles. Una novela dramática que terminó en tragedia”.

La temporada de hierba

La temporada de tierra batida concluía con la cita parisina, ahora arranca la de hierba con el torneo de Queens. Será allí, bajo el cielo de Londres, donde Alcaraz comenzará su aventura en un nuevo terreno. Su primer rival en el torneo inglés será otro español: Alejandro Davidovich. El ganador tendrá que enfrentarse en octavos al vencedor del duelo entre Jaume Munar o el australiano Jordan Thompson. Mientras Sinner se encuentra en Alemania disputando un torneo de dobles, también sobre el verde. Los dos torneos servirán a ambos de preparación para su próxima gran cita: Wimbledon, donde Carlitos llegará como vigente campeón.

Lo que está claro es que la dupla que forman Alcaraz y Sinner, Carlos y Jannik, apunta a que aterrizarán en la cita parisina con intención de volver a protagonizar una final histórica, si no se enfrentan antes por el camino, o si alguno de los dos tuviera un traspiés en su aventura hacia la gloria y cayera antes de lo esperado en el torneo. Carlitos ya sabe lo que es ganar el Wimbledon, lo ha conseguido en dos ocasiones, sabe lo que es alcanzar la gloria en el torneo inglés. Sin embargo, Sinner todavía no ha conquistado dicho torneo, todavía no sabe lo que es el éxito sobre la hierba inglesa, pero espera lograrlo en esta edición.