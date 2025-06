Una leyenda del tenis habla sobre el Alcaraz - Sinner: “He visto a Federer y Nadal jugar grandes finales, pero nada se acerca a esto”

El extenista Mats Wilander (REUTERS/Charles Platiau)

La final de Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será recordada como un momento clave en la historia del tenis. En un enfrentamiento que mantuvo al público en la Philippe Chatrier al borde de sus asientos durante más de cinco horas y media, los dos jóvenes tenistas dejaron una huella imborrable con su talento, resistencia física y mental, y una competitividad digna de los grandes nombres del deporte. El marcador final, decidido en un super tie-break a favor del español, consolidó a Alcaraz como una de las figuras destacadas de la nueva generación del tenis.

El partido fue más que una simple final: fue la primera vez que Alcaraz y Sinner, considerados los dos mejores jugadores del mundo en este momento, se enfrentaron en una instancia decisiva de un Grand Slam. Ambos llegaban con un historial perfecto en finales de este tipo, lo que garantizaba que uno de los dos perdería por primera vez en esa instancia. Sin embargo, al nivel que jugaron, quedó claro que ninguno mereció la derrota. Tras cinco horas y 29 minutos de un juego físico y técnico de altísimo nivel, Carlos Alcaraz levantó su segunda Copa de los Mosqueteros y sumó su quinto grande a los 22 años, reforzando su estatus como líder de la nueva generación del tenis mundial.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Numerosas leyendas del tenis presenciaron este duelo histórico, entre ellas Mats Wilander, el extenista sueco ganador de siete Grand Slams. Tras el partido, Wilander no escatimó en elogios hacia ambos jugadores en declaraciones a TNT Sports: “He visto a Federer y Nadal jugar grandes finales, pero nada se me acerca a esto. Pensé: ‘Esto no es posible’. Están jugando a un ritmo que no es humano”.

El tenista español Carlos Alcaraz tras ganar Roland Garros (Susan Mullane / REUTERS)

El sueco expresó su admiración por la capacidad atlética y mental de Sinner y Alcaraz. En palabras emocionadas, resaltó la importancia de estos jugadores para el futuro del deporte: “Son dos de los mejores atletas que puede dar la raza humana, y resulta que son tenistas. El orgullo y el honor que siento por haber practicado este deporte es indescriptible. Ver a estos dos guerreros me dejó sin palabras. Ha sido un día maravilloso”.

En sus valoraciones, Wilander también recordó anteriores enfrentamientos entre ambos tenistas, especialmente el épico partido de cuartos de final del US Open 2022, que Alcaraz ganó en cinco sets. Sin embargo, dejó claro que la final de Roland Garros había superado todas las expectativas. “Fue absolutamente increíble. Las expectativas son muy altas cuando se enfrentan, porque ya nos han ofrecido partidos memorables. Pero este superó cualquier cosa que haya visto. El nivel fue brutalmente físico, emocional, y el tenis que desplegaron fue asombroso”.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

El duelo entre Alcaraz y Sinner

Wilander, que vivió en primera persona el auge de la histórica rivalidad entre Federer, Nadal y Djokovic, no dudó en situar este duelo entre Alcaraz y Sinner como un capítulo inolvidable de la evolución del tenis. “El nivel al final fue absolutamente ridículo. No puedo creer que tengamos esta rivalidad después de los tres grandes: Roger, Rafa y Novak. Han llevado nuestro deporte a otro nivel. Nunca pensé que diría eso, pero realmente es más rápido que nunca y a un nivel que cuesta creer”.

La final de París no solo reforzó la posición de Alcaraz en la cima del tenis mundial, sino también consolidó a Sinner como un contendiente a futuro que podría lograr grandes cosas. Juntos, estos jóvenes tenistas parecen destinados a liderar una nueva era en el tenis, brindando al deporte una frescura e intensidad que auguran enfrentamientos espectaculares en los años por venir. Roland Garros 2025 será recordado, no solo como una de las mejores finales de todos los tiempos, sino como el inicio del capítulo más emocionante de la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.