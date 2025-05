Musetti avisa a Sinner sobre Alcaraz: “Si está bien, le veo favorito para Roland Garros”

El tenista Lorenzo Musetti (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Carlos Alcaraz, la joven estrella del tenis español, se prepara para enfrentarse a Jannik Sinner en la gran final del Masters 1.000 de Roma. El español consiguió el billete a la final tras imponerse con autoridad al italiano Lorenzo Musetti en semifinales. Sin embargo, lo que más llamó la atención tras el duelo fue la opinión de Musetti sobre Alcaraz, a quien considera un claro favorito no solo para este torneo, sino también para Roland Garros, siempre y cuando mantenga su nivel.

A pesar de que no haber protagonizado un gran inicio de temporada, Carlitos continúa siendo un claro aspirante a todos los títulos del circuito. Las lesiones le impidieron que pudiera participar en una de sus citas más esperadas: Madrid. Sin embargo, el de Murcia ha aterrizado en Roma visiblemente recuperado, lo que le ha permitido certificar su pase a la final y ganarse los halagos de sus oponentes, en concreto, del italiano Musetti, a quien superó en semifinales.

“Le tengo mucha estima y creo que en tierra batida, si está bien, Carlos es más favorito que nadie, incluso que Jannik”, expresó el italiano, destacando la ventaja que supone el juego del murciano sobre esta superficie. “Luego, claro, puede ganar Jannik, pero, a mi juicio, Carlos tiene algo especial. Es un fenómeno”, añadió, valorando al número tres del mundo tras su enfrentamiento. Musetti no escatimó en elogios para describir las cualidades del murciano, quien, pese a su juventud, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del circuito. Para el italiano, las críticas hacia Alcaraz carecen de fundamento: “Viene siendo criticado mucho, pero de forma inútil. Basta con ver sus números para entender que hay muy poco que objetarle”, aseguró.

El tenista continuó elogiando las fortalezas del español. Musetti destacó su capacidad para mantenerse en control de los partidos incluso en jornadas donde no alcanza su mejor nivel de juego. “Incluso hoy, sin mostrar su mejor tenis, Carlos es un rival con muy pocos puntos débiles. No tiene un saque arrollador, pero compensa eso con agresividad y un estilo que busca siempre dominar los intercambios”, señaló.

La derrota de Musetti ante Alcaraz

La contundente derrota sufrida por Musetti no solo dejó en evidencia el gran nivel de Alcaraz, sino también las áreas de mejora para el prometedor jugador italiano, quien reconoció no haber estado a la altura del desafío. “Ha sido un mal día, pero esto pasa. No puedo decir más. Mejor aquí que en las semifinales de París. He aprendido muchas cosas de esta derrota, y solo me queda sacarlo como una lección para el siguiente torneo”, expresó de forma optimista. El italiano también admitió que las emociones y la presión de jugar en casa influyeron negativamente en su desempeño. “Cometí 28 errores no forzados. La tensión y la emoción de estar en Roma me bloquearon físicamente. Me sentí inmóvil, sin mover los pies, y eso me hizo fallar más de lo habitual. Carlos fue emocionalmente más fuerte, y esa fue la clave”, reconoció.

A pesar de esta derrota, Musetti se mostró claro sobre lo que necesita mejorar para avanzar en su carrera y consolidarse como uno de los mejores del circuito. “Si quiero ganar títulos grandes, estos son los partidos que debo ganar. Jannik y Carlos son los últimos escalones que me faltan superar, además de Jack Draper. Al resto de los jugadores del top 10 ya los he vencido en partidos importantes”, destacó, poniendo en perspectiva el reto que aún tiene por delante.

La final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo promete ser un espectáculo de alto nivel, sino que también podría ser un adelanto del próximo gran capítulo de la temporada en Roland Garros. Ambos jóvenes jugadores lideran una nueva generación que busca dominar el tenis mundial, y su enfrentamiento en Roma será una prueba crucial de sus capacidades.