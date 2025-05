Petón, representante de Fernando Torres o Ceballos: “He hecho jugar en Primera a futbolistas que se habrían pasado la vida en Tercera”

El exjugador del Atlético de Madrid Fernando Torres (Alberto Simon/Dydppa/Shutterstock)

En el mundo del fútbol, el destino, la casualidad o la suerte juegan un papel fundamental en la vida de muchos jugadores. Tener la oportunidad de llegar a la élite no es solo cuestión de habilidades sobre el campo, visión de juego o filigranas (que también), sino que en ocasiones el oportunismo juega un papel importante. Es ahí donde los representantes y mánager juegan un papel relevante. José Antonio Martín Domínguez, más conocido como Petón, ha representado a numerosos jugadores de Primera División y sabe lo importante que es para muchos futbolistas contar con una ocasión u oportunidad.

Petón es conocido por ser representante de futbolistas como Fernando Torres o Dani Ceballos y se caracteriza por su pasión por el fútbol y su capacidad para descubrir talento. En cada entrevista que concede, no tarda en mostrar esa combinación de conocimiento técnico, amor por el deporte y una perspectiva singular que lo diferencia en el entorno futbolístico. Esta vez ha sido en Tálanton pódcast, donde Petón hizo una revelación contundente: “He hecho jugar en Primera a futbolistas que se habrían pasado la vida perfectamente en Tercera”.

El veterano representante asegura que su vínculo con el fútbol nació de manera natural, casi predestinada. En una anécdota personal, recordó cómo desde bebé ya tenía fascinación por un balón. “El otro día, en casa de mi madre, que gracias a Dios sigue fresquísima con más de cien años, vi unas fotos antiguas. En una de ellas tenía solo unos meses y ya estaba mirando un balón con adoración. Ahí estaba todo: mi destino con el fútbol quedó fijado desde ese momento”, confesó.

Aunque en sus primeros años de vida creció rodeado de referencias al Real Madrid en su barrio, ubicado cerca del estadio Santiago Bernabéu, su pasión se dirigió al Atlético de Madrid. “Nací en Chamberí porque era donde estaba el hospital, y vivo en Chamartín, más cerca aún del estadio. Mi condición de atlético viene porque mi padre era un seguidor impenitente del Atlético”, explicó. No faltó la historia de cómo el Real Madrid intentó ficharlo de pequeño, cuando con apenas 11 años destacaba tanto en el fútbol callejero que los ojeadores llegaron a su casa. “Un día, un hombre tocó el timbre y le dijo a mi madre que me llevara a las oficinas del club en Concha Espina para hacerme la ficha. Pero yo le respondí: ‘No voy a ir porque soy del Atleti’. Mi padre, al enterarse más tarde, me dio un abrazo y me dijo: ‘Así me gusta, hijo mío’”.

Petón también reflexionó sobre su papel como descubridor de talentos, un trabajo que no ha estado exento de retos y sorpresas. Para él, reconocer calidad inmediata en un jugador no siempre equivale al éxito garantizado, pues las circunstancias externas pueden ser decisivas. “He visto a futbolistas con un talento increíble que no han llegado”, relata. Y asegura: “He conseguido que futbolistas jugaran en Primera División, gente que podía haberse pasado la vida, perfectísimamente en tercera. Y ha jugado en Primera”.

Petón y Fernando Torres

En cuanto a su rol en el descubrimiento de Fernando Torres y otros talentos, Petón recordó con claridad cómo identificó el potencial del joven delantero. “Me llamaron para ver a Fernando en un partido. Recibió un balón, lo controló de espaldas y, con un solo toque, desbordó al contrario. No necesitaba haber visto más que esa jugada. El talento se ve enseguida”. Lo que está claro es que Petón no se equivocó con El Niño.

El 27 de mayo de 2001, Torres disputaría su primer partido con el primer equipo del Atlético de Madrid ante el Leganés. El club, por entonces, se encontraba en segunda, hasta estaba a tan solo cinco puntos del ascenso. Una semana más tarde, Torres marcaba un gol ante el Albacete para dejarles fuera del proceso de ascenso. Sin embargo, los rojiblancos tampoco consiguieron el ascenso a Primera y tuvieron que disputar una temporada más en la categoría de plata. Fue tras la llegada de Luis Aragonés cuando consiguieron el ascenso.

Petón de El Chiringuito destaca a la hinchada argentina en Qatar

A partir de ese momento, vivió su papel en la plantilla, fue ganando peso poco a poco, hasta convertirse en uno de los mejores del equipo. Una actuación que no tardó en llamar la atención de otros clubes fuera de las fronteras españolas. El Chelsea se interesó por el futbolista de Fuenlabrada, sin embargo, fue el Liverpool de Rafa Benítez quien consiguió el sí de Torre y del Atlético de Madrid. Tras cuatro temporadas en los reds se marchó al Chelsea otros cuatro años, para después tener una corta relación con el AC Milan.

Finalmente, regresó al club rojiblanco y tras otras cuatro temporadas, lejos de retirarse en el equipo de su vida, decidió emprender una última aventura. Fichó por el Sagan Tosu, de la liga nipona, por una temporada, justo antes de colgar las botas. Una larga trayectoria como jugador que terminó para reinventarse como entrenador, puesto que ejerce en el Atlético de Madrid.