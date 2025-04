Grigor Dimitrov, el tenista al que apodaban ‘Baby Federer’ y tardó siete meses en superar una derrota ante Rafa Nadal

El tenista Grigor Dimitrov (REUTERS/Manon Cruz)

La edición del Mutua Madrid Open 2025 ha estado marcada por las ausencias, por las grandes eliminaciones y las lesiones. Carlos Alcaraz fue el primero en bajarse del torneo debido a una lesión sufrida en el Conde Godó. A él le siguieron Paula Badosa, también por lesión, Novak Djokovic, que ha sido eliminado por Matteo Arnaldi, así como gran parte de los tenistas españoles. Grigor Dimitrov, actual número 16 del ranking de la ATP, apunta a ser uno de los favoritos a llevarse la copa tras protagonizar un impecable debut, donde ha conseguido la victoria por 2-0 ante Nicolás Jarry.

Nacido en 1991, en Haskovo, Bulgaria, Grigor tenía claro que con tan solo tres años ya sujetaba la raqueta con sus manos. Con tan solo cinco años, comenzó a jugar diariamente, lo que permitió que sus dotes como tenista afloraran. Unas capacidades que no pasaron inadvertidas para sus padres, quienes decidieron apuntar al joven Grigor a la academia Sánchez-Casal en el año 2007. Tan solo un año después ganó dos Grand Slam Junior (Wimbledon y US Open), dos títulos que le situaron como número uno del mundo Junior. Fue entonces cuando decidió que había llegado el momento de dar el salto al tenis profesional.

En 2009, se trasladó a París para comenzar a entrenar en la academia de Patrick Mouratoglou, el centro de formación de grandes talentos en el mundo del tenis como Holger Rune, Naomi Osaka, David Goffin, Gael Monfils, Stefanos Tsitsipas o Serena Williams. Con Grigor también dio sus frutos y rápidamente su nombre comenzó a sonar en ATP. El joven tenista apuntaba alto y los pronósticos no estuvieron equivocados. A medida que su nombre ganaba expectación, las comparaciones con uno de los mejores tenistas del momento, Roger Federer, se incrementaron.

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov (Jayne Kamin-Oncea)

Su peculiar estilo y elegancia, el golpe de saque y el revés a una mano, unido a sus victorias, se parecían en gran medida al juego del suizo, lo que hizo que se ganara el mote de Baby Federer. “Creo que he sido comparado con él demasiado pronto. Al comienzo me gustaba, era divertido, pero luego se me ha hecho pesado. La comparación me ha machacado un poco y la gente solo hablaba de eso”, aseguró el búlgaro en una ocasión. Y añadió: “De alguna manera me ha hecho daño y estoy feliz que todo eso haya terminado. Era una situación para nada ideal para un junior emergente como yo que solo quería demostrar su valor como persona y como tenista. Ahora puedo reírme de eso y mirar hacia el futuro”. A pesar de los comentarios, Dimitrov no dejó de escalar puesto en el ranking de la ATP.

Dimitrov firma un 2017 para el recuerdo

Año tras año, el tenista búlgaro fue recortando puesto y hasta que en 2014 terminó la temporada en el puesto 11 del ranking. Tras ello, llegaron dos años inestabilidad, de juego irregular y derrotas en las primeras rondas en los torneos. Fueron dos años complicados y entonces llegó 2017 y con él de nuevo el éxito. Esa campaña, Grigor registró mejor actuación: 48 victorias, 19 derrotas y cuatro títulos. El torneo de Maestros le brindó la oportunidad de mostrar su mejor tenis y no la desaprovechó. Desplegó su mejor juego y consiguió alzarse con la copa. Esta gesta le alzó al tercer puesto del ranking, a la altura de los mejores tenistas del mundo.

Sin embargo, ese mismo vivió uno de los momentos más complicados de su carrera: una derrota ante Rafa Nadal. Fue durante el Open de Australia 2017, que dio inicio a la temporada. El manacorí consiguió remontar el encuentro en la quinta y última manga, sumiendo a Dimitrov en una amarga derrota. Siete años después, aseguró: “Me llevó siete u ocho meses superar el partido con Rafa. A menudo sentí que había poderes invisibles que lo inclinaban”.

“Yo iba 4-2 arriba en el quinto set y jugué de manera increíble. No había manera de que pudiera perder el partido y aun así lo perdí”, recordó. Superar ese duró golpe no fue fácil para él, con el apoyo de los suyos consiguió reponerse y registrar su mejor temporada: “Intentas aprovechar tus propias experiencias y hacerte preguntas. Siempre he creído que hay que hablar con alguien, ya sean profesionales, familiares o amigos”. Ahora, buscar volver a ese top 10 y Madrid puede ser el primer paso para ello.