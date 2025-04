Los controles antidopaje y el sentir de los tenistas: qué está pasando en el Mutua Madrid Open

Mutua Madrid Open (ANGEL MARTINEZ / MMO)

Desde que Sinner y Swiatek fueran sancionados por dopaje, los controles en los torneos se han multiplicado. Se han convertido en un exhaustivo examen al que se ven sometidos los tenistas. El arranque del Mutua Madrid Open ha puesto en evidencia esta cuestión y muchos de los protagonistas no han dudado en expresar su opinión al respecto. Andrey Rublev, vigente campeón de la competición madrileña, ha mostrado su descontento ante la situación, asegurando que viven una “situación de estrés”. En la misma línea se pronunció el español, Alejandro Davidovich sobre los controles antidopaje.

El pasado 20 de agosto, se dio a conocer que Jannik Sinner había dado positivo en clostebol hasta en dos ocasiones en los test a los que se sometió durante el torneo Indian Wells. A pesar de este resultado, el tenista italiano continuó jugando hasta que el pasado 15 de febrero, decidió llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que fue impulsado por el propio tenista, quien convenció a su equipo y abogados para aceptar la sanción y evitar un proceso más largo y potencialmente perjudicial. La suspensión comenzó el pasado 9 de febrero y se extenderá hasta el 4 de mayo.

Por otra parte, la tenista Iga Swiatek ha sido el otro gran caso de dopaje en 2024 que ha sorprendido al mundo del tenis. Durante el pasado mes de agosto, la polaca dio positivo en trimetazidina, un medicamento relacionado con los problemas cardiacos. No fue hasta el 28 de noviembre cuando la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) tomó una decisión al respecto: un mes de sanción. Según el organismo, Swiatek dio positivo tras la contaminación de un medicamento adquirido sin receta y regulado en Polonia. Es por ello que la ITIA entiende que la infracción fue fortuita. Unos casos que han agitado el circuito, tanto masculino como femenino, y han hecho que los controles antidopaje se redoblen.

Los controles antidopaje en el Mutua Madrid Open

Con estos dos sonados casos sobre la mesa, el torneo madrileño ha decidido elevar las exigencias antidopaje, como han asegurado algunos de los tenistas. Según publicó el diario Marca, Andrey Rublev, vigente ganador del Mutua, aseguró: “Es un tema que me asusta. Tenemos que escribir en un programa dónde estaremos a cada hora del día”. Y añadió: “Si lo olvidas o no estás ahí es una de tres faltas. No es justo. Esto te hace vivir en un estado de estrés constante”. “Por ejemplo, ayer olvidé ajustar mi calendario porque vine a Madrid. Por suerte no pasó a mayores”, detallaba el tenista ruso. Y explicaba: “A lo largo de los años me he vuelto receloso de tomar medicinas. Si me siento enfermo, evito tomar nada”.

Una situación que se extiende más allá de los medicamentos: “En mi caso tengo suerte de hablar con doctores, pero no es la situación de todos. Las dudas llegan incluso a las comidas, hay sustancias prohibidas hasta en la carne. Te puede volver loco”. Además, no es el único que durante el Mutua Madrid Open ha puesto el foco en los controles de dopaje. Alejandro Davidovich también ha hablado sobre esta situación, quien ha calificado los controles de “estresantes”.

El español ha asegurado que este tipo de controles suponen un foco de atención extra en su día a día: “Hay que tener cuidado hasta con a quién tocas, por si lleva alguna crema que para mí fuera doping y me encontraran rastros a mí. Pero no somos culpables de que se encuentre una vitamina o algo así si no ayuda al rendimiento. Luego, son muy exigentes con nosotros por mínimas cosas, pero con otros son muy generosos…”.