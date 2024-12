Sito Pons explica la situación y el día a día de su hijo Axel: “Nunca ha sido detenido. Necesitaba entender la filosofía de la vida”

Sito Pons habla sobre la nueva vida de su hijo Axel Pons, expiloto de Moto2 (Montaje Infobae con imágenes de Pakistan Tourism/Youtube y pons_racing/Instagram)

Hace algunos días comenzó a viralizarse en España un vídeo que sorprendió al mundo del motociclismo: el expiloto de Moto2 Axel Pons, hijo del bicampeón de 250 cc y director de Pons Racing Sito Pons, explicó en una entrevista realizada en Pakistán que había cambiado por completo su vida. Desde que en 2018 abandonara el mundo del deporte, Axel comenzó un proceso de transición que dio un giro de 180 grado a su vida: un año después, en 2019, dejó la agencia de modelos en la que trabajaba y su vida en pareja para comenzar a adoptar un nuevo modo de vida.

En el vídeo, publicado en el canal de Youtube Pakistan Tourism, se muestra un Axel completamente distinto del que se recordaba encima de la moto: con el pelo mucho más largo y rastas, el expiloto demuestra que su búsqueda personal y espiritual le ha llevado a cambiar todos los aspectos de su anterior vida. Desde hace 15 meses, el antiguo competidor de 33 años realiza un viaje descalzo cuyo primer objetivo era cruzar la India; para ello, ha caminado desde España a Pakistán, donde se encontró con la prohibición de continuar hasta su destino por las complicaciones para obtener la visa necesaria.

El cambio físico de Axel Pons, que dejó el mundo del motociclismo y comenzó un viaje descalzo hasta la India

En su peregrinaje, Axel ha atravesado 10 países que le han dejado una gran huella en su alma, permitiéndole ver culturas completamente distintas y comenzar a observar la vida desde sus detalles más simples, algo que contrasta con el frenetismo y las exigencias de su anterior profesión. “Empecé a ser más y más y más lento, hasta que comencé a ir por el mundo despacio apreciando los detalles de la vida”, indicó el expiloto en la entrevista improvisada que le hizo un pakistaní.

La nueva vida de Axel Pons

“Lo que está haciendo Axel es una hazaña”

Pese a que la travesía de Axel ha despertado multitud de opiniones de apoyo y orgullo por un viaje tan duro y personal, debido a la imposibilidad del hijo de Sito Pons de entrar en la India, también son muchas las personas que han comenzado a expandir rumores sobre la situación del expiloto. Su padre, director del equipo Pons Rancing, ha negado en Motorsport.com las mentiras en las que se afirmaba que había sido detenido o que se había deshecho de su pasaporte por haber cometido algún delito: “Axel está bien y nunca ha sido detenido, entregó la documentación a la agencia de Pakistán que se encargaba de la gestión del visado para poder entrar en la India”.

Sito Pons también ha querido explicar cómo es actualmente la vida de su hijo y de qué manera ha cambiado su filosofía desde que comenzó su peregrinaje: “En marzo hará dos años que salió de Barcelona, siempre caminando. Nos empezó a explicar que necesitaba caminar, ver mundo, entender la filosofía de la vida, de las religiones, y empezó su camino. Cada día se levanta a las cinco de la mañana, hace meditación y yoga, y se pone a caminar”. Axel también ha decidido prescindir de los teléfonos móviles y las redes sociales (que no utiliza desde 2021), por lo que ahora encuentra más dificultades para comunicarse con su familia; sin embargo, Sito ha comentado que continúan manteniendo contacto con él siempre que pueden: “Siempre que puede conectarse nos llama y nos explica lo que está haciendo. Algunas aventuras son extraordinarias. Recuerdo que cuando llevaba unos meses caminando quise compartir con él un pequeño pedazo de su experiencia, y en una de las llamadas le dije que iba a ir a verle”. Por esta razón, padre e hijo se reencontraron en Macedonia del Norte y, pese a los intentos de Sito por que regresase a casa tras llegar a Turquía por las duras condiciones de su viaje, Axel continuó su camino.

El expiloto ha contado siempre con el apoyo de su familia, que ve con orgullo el reto que está llevando a cabo: “Lo que está haciendo Axel es una hazaña y muy pocas personas en el mundo pueden decir que han hecho nada parecido”. Sobre el futuro de su hijo, Sito ha explicado que, de momento, no planea volver a casa: “La idea es pasar el invierno al sur de Pakistán y tratará de cruzar la India cuando pueda. Lo que está claro es que Axel no tiene intención de subirse a ningún avión ni tren, así que de momento no tiene planes de regresar”.