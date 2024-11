Giuliano Simeone, el rojiblanco desterrado, regresa y empieza a brillar con luz propia en el equipo de su padre

El jugador del Atlético de Madrid e hijo del Cholo Simeone, Giuliano Simeone. (Isabel Infantes/Reuters)

Poco a poco Giuliano Simeone se ha ganado un hueco en el equipo. No porque su padre sea el Cholo, sino porque es todo lo que necesita el Atlético de Madrid. Desde que comenzó la temporada, ha redoblado sus esfuerzos. Sabía que podía ser decisivo, sabía que podía devolverle a los rojiblancos todo lo que ellos le habían dado y ante Las Palmas no falló. Fue él quien adelantó a los suyos en el marcador, fue él quien dio un paso al frente para acercarse a la victoria y a los ansiados tres puntos. Una victoria fundamental para el Atlético de Madrid, que tiene firma propia.

Giuliano, hijo menor del técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha emergido como una joven promesa en el panorama futbolístico, destacado por su propio mérito y habilidad en el terreno de juego. En el reciente partido contra el Leganés, fue protagonista al efectuar una asistencia crucial que impulsó a su equipo hacia un gol decisivo. Este hito personal no solo subraya su creciente talento, sino que también le ha permitido aliviar la carga que supone llevar un apellido de tanta relevancia en el fútbol. Durante el partido de este domingo, ante el club canario, volvió a ser uno de los más destacados.

“A Giuliano lo veo todo el tiempo como un jugador de fútbol. Cuando decidí que se quede con nosotros, fue la misma decisión que con otros futbolistas. Nos puede ayudar. Solo pienso en el equipo. No pienso en nada ni en nadie, aunque sea mi hijo, solo en el equipo. Hoy hizo lo que tiene que hacer. Como jugador del Atlético tiene una exigencia y una responsabilidad. No tiene nombre. Es un futbolista más. No quiero ni veo películas en ese sentido. En el Atlético los que corren juegan y los que no corren juegan menos. Nosotros no fuimos a buscar a Giuliano. Es un jugador del Atlético de Madrid. Estaba dentro de la Academia. El club no hizo una compra para traerlo. Estaba en la cantera y el entrenador le ve con posibilidades. El entrenador lo sube al primer equipo. Hará partidos malos y buenos”, ha asegurado el Cholo tras el encuentro.

El jugador del Atlético de Madrid Giuliano Simeone.

Los inicios de Giuliano

Desde su infancia, Giuliano ha enfrentado el incesante desafío de cumplir con las altas expectativas que se derivan de ser el hijo de Diego Simeone. En su trayectoria en el Atlético de Madrid, bajo la atenta supervisión de su padre, ha tenido que lidiar con comparaciones inevitables y, a menudo, injustas. Giuliano inició su trayectoria deportiva en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde poco a poco fue creciendo como jugador y como persona.

Incluso en el filial realizó una actuación impecable, lo que le sirvió para debutar con el primer equipo en abril de 2022, durante un partido de LaLiga ante el Granada. Tras ello, fue cedido al Zaragoza, donde siguió dejando prueba de su gran calidad. Su salto a primera fue de la mano del Alavés y, a pesar de su lesión durante la pretemporada, fue una pieza importante para su equipo.

A lo largo de la temporada actual, las oportunidades de Giuliano para ser titular han sido limitadas. Un ejemplo de ello fue su inclusión desde el inicio únicamente en el partido contra el Celta de Vigo en Balaídos. Esta decisión selectiva podría estar influenciada por sus destacadas actuaciones previas, como cuando, representando al Alavés el año anterior, logró marcar en el estadio de Mendizorroza. Tales actuaciones demuestran su capacidad y pueden haber sido factores determinantes para que haya sido considerado para el once inicial en determinadas ocasiones.

El desempeño de Giuliano en el campo no solo es un testimonio de su destreza futbolística, sino también de su capacidad para gestionar la presión inherente a su posición. Cada participación es una plataforma para reafirmar su talento y asegurar su continuidad en el equipo más allá del prestigio que trae su apellido. Mientras avanza la temporada, las actuaciones de Giuliano serán observadas con expectación, un ejercicio de confirmación ante sus simpatizantes y críticos sobre si puede sostener y superar el nivel mostrado. Lo que está claro es que la titularidad indiscutible, a pesar de ser difícil de conseguir en el Atlético de Madrid debido a su elevada rotación, está cada vez más cerca para Giuliano.

