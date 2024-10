Los cambios de Aston Martin que llegan este fin de semana en el GP de Estados Unidos: así será el color del monoplaza de Fernando Alonso

El piloto español Fernando Alonso (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Desde hace tiempo, Aston Martin está llevando a cabo cambios en sus monoplazas con el objetivo de construir un coche ganador, uno que lleve a sus pilotos y, en especial, a Fernando Alonso, a lo alto del podio. La llegada de Adrian Newey fue un gigantesco paso hacia adelante en pos de este fin. Ahora, según ha anunciado la escudería británica, están preparando un cambio significativo que estará listo para la carrera de este fin de semana. El Gran Premio de Estados Unidos será el escenario perfecto para que el grupo de Lawrence Stroll presente su nuevo cambio.

Se trata de Generación 3, una iniciativa fruto de la colaboración entre Aston Martin y Aramco, su principal socio. Este nuevo cambio no afectará solo al monoplaza, sino también a los monos de los pilotos, el área de boxes del equipo e incluso a los uniformes de los mecánicos. A partir de ahora, los monoplaza de la escudería de Lawrence Stroll ya no lucirán como hasta ahora, sino que llegan a EEUU con un nuevo diseño. El nuevo diseño del AMR24, que competirá en la temporada 2024 de Fórmula 1, refleja esta colaboración. La decoración del coche no solo es un cambio estético, sino que simboliza el compromiso de ambas marcas con la sostenibilidad y la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Este diseño especial busca atraer la atención de estudiantes, ingenieros y líderes de la industria, fomentando un interés renovado en carreras STEM a través de la influencia global de la Fórmula 1.

El proyecto ‘Generation 3′ se estructura en tres pilares fundamentales: valor social, innovación tecnológica y transferencia de tecnología. En el ámbito social, Aston Martin y Aramco planean inspirar a la próxima generación de líderes en STEM mediante programas educativos, becas y actividades prácticas. Un programa de becas STEM ‘Generation 3′ se lanzará en 2025, complementando los talleres y eventos ya organizados por el equipo y sus ingenieros.

En cuanto a la innovación tecnológica, la colaboración se alinea con los cambios reglamentarios de la FIA previstos para 2026, cuando los motores de Fórmula 1 deberán funcionar con un 100% de combustibles sostenibles. Aramco será uno de los principales proveedores de estos combustibles, aportando tecnología de vanguardia que promete mejorar el rendimiento en pista y reducir el impacto ambiental.

La transferencia de tecnología es otro aspecto clave del proyecto. La alianza busca aplicar los conocimientos y tecnologías desarrollados en la Fórmula 1 a vehículos de calle, explorando materiales ligeros y mejoras de seguridad que puedan implementarse en automóviles comerciales. Este enfoque no solo persigue la mejora del rendimiento del monoplaza de Aston Martin, sino que también avanza hacia una movilidad global más sostenible.

