El ingeniero de Aston Martin tiene en su mano el futuro de Fernando Alonso

El piloto español Fernando Alonso durante el Gran Premio de Singapur (Edgar Su/REUTERS)

El pasado 10 de septiembre, Aston Martin sorprendía a los protagonistas de la parrilla al anunciar su nueva incorporación a la escudería: Adrian Newey. ¿El objetivo de esta incorporación? Seguir creciendo en el Gran Circo. Un reto imposible sin un profesional que pueda seguir mejorando el monoplaza y llevar a los pilotos de la escudería a lo más alto del podio. Ese es Newey. Aunque crear coches ganadores no es lo único que tiene en su mano, dado que podría decidir el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y el momento de su retirada, a la que podrían quedarle algo más de esos dos años que indicó el piloto asturiano.

“Durante los próximos dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial. Esta es mi primera y única prioridad en este momento. Y después, porque tendré 45, 46, ya veremos cuando llegue el momento cómo estoy”. Así hablaba el Nano sobre su retirada hace unos días. Sin embargo, Newey tiene en sus manos prolongar aún más la estancia de Fernando Alonso en la escudería británica. El piloto español siempre soñó con compartir equipo con él y lo explicó hace tiempo: “Tenía la esperanza de que Adrian se uniera a nosotros tras decidir dejar su anterior equipo. Al principio, sueñas con que puede ser una posibilidad y terminé enviándole un mensaje: ‘Qué sorpresa. Si alguna vez crees que te gustaría un nuevo desafío, me encantaría trabajar contigo algún día’”. Una esperanza que acabó haciéndose realidad y que ha supuesto un gran avance para la escudería de Lawrence Stroll y para su piloto.

Fernando Alonso estaría dispuesto a alargar aún más su carrera (recordemos que tiene 43 años) si Newey consiguiera construir un coche ganador. “Mentiría si dijera que no he pensado en ello. Adrian llegará en marzo y dedicará su tiempo a 2026, así que veremos cómo me siento al final de 2026 y si puedo seguir adelante. Será una decisión que tomemos juntos como equipo, con Lawrence (Stroll), con Adrian”, asegura el piloto español en una entrevista publicada por Aston Martin.

Fernando Alonso en su monoplaza durante el Gran Premio de Singapur (Edgar Su/REUTERS)

En ella asegura que trabajar con Newey es “una oportunidad increíble porque conducir uno de sus coches es algo muy especial” y que, cuando se incorpore el nuevo reglamento, sus ideas les acerquen al éxito y a lo alto del podio. “La victoria está más cerca con Adrian que sin él, eso es seguro. Tiene un historial increíble. Soy consciente de mi situación y espero poder estar allí para conducir ese coche rápido que diseñe Adrian, pero si no llega a tiempo para que lo pilote, igualmente lo disfrutaré porque seguiré siendo parte del equipo”, incidía Alonso.

Objetivo: la 33

Además del Mundial, la victoria 33 es un objetivo que sigue muy presente en la mente del piloto asturiano, dado que la última vez que subió a lo alto del podio fue en Barcelona, en el año 2013. “Ganar tras todos estos años sería una verdadera declaración de principios. Significaría mucho para mí, pero podría significar mucho para el deporte y para los pilotos jóvenes: si están pasando por un período sin éxito, no importa, lo que importa es que estás haciendo lo que amas. Si sigues esforzándote y si puedes estar en el lugar correcto en el momento correcto, el éxito puede llegar”, asegura.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.