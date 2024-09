Los altercados en el derbi podrían costarle caro al Atlético de Madrid: se enfrenta al cierre del Metropolitano

Vista general del estadio Metropolitano. (Rodrigo Jiménez/EFE)

El domingo 29 de septiembre el Metropolitano volvió a abrir las puertas para recibir al Real Madrid en el primer derbi entre ambos de la temporada. El pinchazo del Barça en el Sadar, frente al Osasuna, reabrió la oportunidad de igualar las fuerzas en LaLiga. Los de Ancelotti parecieron aprovechar sus opciones y Militão, en el minuto 64, adelantó a los suyos. No obstante, Correa borró las sonrisas de los merengues tras poner el empate en el añadido de la segunda parte.

Busquets Ferrer, colegiado del encuentro, pito el final del encuentro, con tarjeta roja a Marcos Llorente incluida, con el marcador 1-1. Los de Flick siguen en cabeza con 21 puntos, perseguidos por un Real Madrid con 18 y un Atlético de Madrid con 16. Sin embargo, el resultado no fue lo más destacado de la jornada 8. Tras el gol de los visitantes, la grada de animación respondió a las supuestas provocaciones de Courtois y lanzó objetos al campo. El partido tuvo que suspenderse durante 15 minutos, aunque se acabó reanudando.

Estos acontecimientos pueden tener repercusiones para el club, que podría enfrentarse al cierre de su estadio, al menos, de manera parcial. El miércoles 2 de octubre, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se reunirá para determinar qué sanción recibe el Atlético de Madrid por lo ocurrido.

Una lacra en el fútbol

El portero belga celebró el gol de su compañero retando a la grada. Esta acción fue entendida como una probación hacia ellos, quienes reaccionaron arrojando objetos al campo. Courtois los recogió y se los entregó al árbitro del encuentro, que puso en marcha el protocolo para estos casos.

En la reunión de la RFEF se tendrá en cuento lo reflejado en el acta arbitral. También se estudiarán las versiones policiales, las propuestas del comité antiviolencia y los posibles precedentes. Según se recoge en el artículo 15 del Código Disciplinario de la Federación, el club local es el responsable de lo que ocurra en el recinto.

“Cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad física de los árbitros/as, jugadores/as, técnicos/as o personas en general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del terreno de juego, se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe notoriamente el normal desarrollo del encuentro, incurrirá en responsabilidad el club organizador del mismo, salvo que acredite el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas por la legislación deportiva para evitar tales hechos o mitigar su gravedad”, se indica en el documento.

En el documento emitido por Busquets Ferrer se indica que “en el minuto 64, desde el fondo sur bajo, se lanzaron varios objetos (...) sin que ninguno de ellos llegara a impactarle (a Courtois). Entre ellos tres mecheros y una botella de agua”.

Las infracciones se pueden clasificar como leves, graves o muy graves. Debido a la detención del encuentro, se podría considerar como grave o muy grave. Según el artículo 76, la penalización podría ser de entre 6.000 y 18.000 euros, además del cierre total o parcial de un sector de la grada durante un período de tiempo. El órgano disciplinario sería el encargado de determinar la zona o sector donde se aplica la sanción.

No obstante, se emitiría un apercibimiento de clausura total de las instalaciones en caso de reincidencia. Lo cual recuerda a la pasada temporada, cuando se dictó el cierre parcial durante dos partidos tras los insultos racistas dirigidos a Nico Williams. Finalmente, no se hizo efectivo debido al recurso interpuesto ante el Comité de Apelación.

A su vez, se ha manifestado a través de las redes sociales que, durante el choque, se profirieron insultos racistas hacia Vinicius Jr. Jordan Bajo, fotógrafo del club blanco, denunció esta situación a través de su cuenta de Instagram. Por otro lado, desde el medio Relevo, también han hecho público que hubo un altercado por esta cuestión en las gradas. Unos aficionados comenzaron a hacer ruidos de mono y un aficionado negro, de origen brasileño, que estaba en la zona, se lo recriminó.

Qué ocurre con Courtois

El guardameta del Real Madrid se dirigió a la grada tras el tanto de su compañero. Sus gestos se pudieron entender como una provocación a la grada de animación, más incluso si se tiene en cuenta la mala relación entre el futbolista y su antigua afición.

Tras el partido, el propio Simeone reflexionó sobre esta situación. “No necesitamos de esa gente en la tribuna, necesitamos al que nos apoya, nos acompaña, piensa en el club... Eso no significa generar las ocasiones que se generan, porque nosotros, como protagonistas, procedemos a actuar para que no sucedan, porque la gente reacciona por algo. Eso no justifica, pero también podemos sancionar a aquellos que incitan a la gente”, comentó.

Sin embargo, parece complicado que el belga reciba una sanción tras lo ocurrido. La web Iusport indicó la posibilidad de que el cancerbero fuera sancionado por incitación o provocación a los aficionados. Sin embargo, esto no quedó reflejado en el acto tras el partido.

Según el artículo 98 del Código Disciplinario, “provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que, por producirse, como consecuencia de ello, incidentes graves, la infracción fuere constitutiva de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”.