La reflexión de Simeone tras el lanzamiento de mecheros a Courtois en el derbi: “Los protagonistas provocamos a la gente y se enojan. La gente no tiene otra forma de hacerlo”

Diego Simeone hablando con los aficionados del Atlético de Madrid. (Ana Beltran/REUTERS)

El derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid ha dado mucho que hablar. Pese a que el marcador terminó 1-1, tras los goles de Militão y Correa, lo vivido en las gradas del Metropolitano acaparó todas las miradas. Desde cánticos de mono dirigidos a Vinicius Jr. hasta el lanzamiento de objetos contra Courtois tras el gol de los blancos.

Algunos jugadores, como Koke o Giménez, y Simeone, el entrenador, se acercaron hasta la grada para tratar de calmar los ánimos. Tras el partido, el técnico argentino habló con los medios de comunicación en el Flash interview de DAZN LaLiga. Allí analizó el partido y lo ocurrido con sus aficionados.

“Tenemos que ayudar todos. La gente que ha tirado esos mecheros, como pasaba en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro y recibió un mecherazo en la cabeza, no está bien”, comentó el entrenador. “Pero, posiblemente, tampoco ayudamos nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja”, se lamentó.

El incidente ocurrió tras el gol de su compañero brasileño. El guardameta, que defendió la portería rojiblanca entre 2011 y 2014, celebró el tanto a la grada que tenía a su espalda. La grada de animación no reaccionó de la mejor manera y comenzaron a lanzarle objetos al belga. Esta situación provocó la suspensión del partido durante más de diez minutos.

“La gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero nosotros también tenemos que buscar poner calma, entender las situaciones que uno puede festejar el gol festejándolo, pero no festejarlo mirando a la tribuna, cargándola, haciendo un gesto así…[sic] porque luego la gente se enoja. Claro que no se justifica, pero tampoco se justifica lo inicial porque si no estamos siempre en víctima”, respondió.

Thibaut Courtois conversa con el entrenador del Atlético, Diego Simeone. (Ballesteros/EFE)

90 minutos de tensión

La tensión por el derbi no se generó debido al tanto de Militão, sino que llevaba gestándose desde hacía semanas. Sin embargo, explotó de la peor manera posible y de una forma que no favorece al mundo del fútbol. “A la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar”, apuntó.

“No necesitamos de esa gente en la tribuna, necesitamos al que nos apoya, nos acompaña, piensa en el club... Eso no significa generar las ocasiones que se generan, porque nosotros, como protagonistas, procedemos a actuar para que no sucedan, porque la gente reacciona por algo. Eso no justifica, pero también podemos sancionar a aquellos que incitan a la gente”, comentó Simeone.

“No justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos, y yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca. El que tira el mechero le sancionamos y también pueden al que provoca. Así no aparece más el ven, las risas y estas cosas, ya que como no te sancionan te permiten hacer las cosas”, reflexionó.

Una lucha más allá del campo

Con estas palabras se estaba refiriendo al cancerbero del Real Madrid, que realizado unos gestos de triunfo contra la grada. “Le ha sucedido a él en el Bernabéu. Que le pegó un mechero en la cabeza cuando jugaba en el Atlético. Y no debe pasar, los clubes deben encargarse de que no pase, pero cuidado con nosotros que pasamos a ser las víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos puede haber una reacción, y no podemos provocar, llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi o Griezmann”, explicó.

Luka Modric es amonestado durante el encuentro contra el Atlético de Madrid. (JJ Guillén/EFE)

El deportista belga no es bien recibido en el Metropolitano. Sus aficionados lo han dejado claro en múltiples ocasiones, los cuales han vandalizado la placa con su nombre que está instalada en el exterior del recinto. No obstante, Simeone quiso acercarse al meta tras lo ocurrido, a quien le dije “que estuviera tranquilo”.

“No sé qué me dijo, porque estaba lejos, pero cuando me acerqué a la gente lo primero que reclamaban era eso. Que eso no justifica para nada, al contrario, tenemos que individualizar los que han sido y que no vengan, no necesitamos de esa gente. Necesitamos gente que cuide al club, y la que lo cuida es la que lo alienta, que está con el equipo, la que hace estas cosas no está con el club, pero también cuidado con los que nos hacemos las víctimas, y me pongo en parte: asumamos la responsabilidad de todo, de la gente que lo está mirando y sé claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe”, indicó el argentino.

Un alto el fuego

Koke pide calma a los aficionados. (Bernat Armangue/AP Foto)

Koke y Giménez se acercaron a la grada tras el lanzamiento de objetos para tratar de calmar las aguas. Minutos más tarde llegó el entrenador, quien tuvo unas palabras con los aficionados, a los que les pidió “que estuvieran tranquilos”.

“Cuando me acerqué a la gente (...) obviamente, lo que te reclamaban ellos es que no era su culpa, que lo había provocado el jugador, el arquero rival. Ellos decían eso. No se puede hacer nada, no justifica esa situación lo que hicieron, pero vuelvo a repetir: ojalá podamos sancionar a los que también provocamos, cargamos, y generamos que como somos protagonistas, nos llamamos de un tal modo, no nos hacen nada”, finalizó.