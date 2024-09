Tensión en el Metropolitano: el árbitro suspende el partido 15 minutos después de que la grada del Atlético de Madrid lanzara objetos a la portería del Real Madrid

Los jugadores enfilan el túnel de vestuarios (REUTERS/Juan Medina)

El partido estaba caliente desde antes de que el balón comenzara a rodar. Pero a medida que los minutos iban pasando, la grada rojiblanca fue tensando más el partido hasta convertir el Metropolitano en un hervidero. El gol del Real Madrid desataba la ira de los aficionados y en un balón que salía de fondo, los colchoneros aprovecharon para lanzar objetos contra la portería del guardameta del Real Madrid, Courtois. Una acción que ha llevado al árbitro a detener el encuentro y mandar a los jugadores al túnel de vestuarios.

El derbi madrileño, el más esperado de la competición doméstica, aterrizaba este domingo en la capital española. El Real Madrid llegaba al encuentro tras un inicio de temporada gris, donde no acaba de encontrarse, mientras el Atlético de Madrid llegaba de forma similar, con pérdidas de puntos y la necesidad de sumar para engancharse a la lucha por el título. Tensión, nervios y miedo fue los que se sintió sobre el verde, que a cada minuto que pasaba y las ocasiones que no acababan de entrar, la grada rojiblanca caldeaba el duelo. Un hervidero que terminó por explotar tras el gol de Militao. La afición colchonera no inundó el campo, pero se sintió sobre el césped.

En un balón que salía por el fondo y Courtois tenía que sacar de puerta, comenzó a ver objetos sobre el verde. Los aficionados locales habían lanzado mercheros y botellas contra la portería del guardameta blanco. Este no dudó en indicárselo al árbitro, quien informaba al delegado del Metropolitano. Instantes después y sin poner el balón en juego, el aluvión de objetos volvía a caer en la misma zona y de nuevo el portero blanco informaba al árbitro que tras varios minutos decidía suspender el partido por unos instantes y mandar a los jugadores de ambos equipos al vestuario.

Los aficionados del Atlético Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

El cholo pide calma

Antes de enfilar el túnel de vestuario, el entrenador argentino, seguido por varios jugadores del Atlético de Madrid, acudía la zona rojiblanca a pedir calma a los aficionados, mientras se señalaba la cabeza pidiendo que pensaran y tuvieran cabeza. Tras ello, se marchaba al vestuario a la espera de conocer la decisión de colegiado: reanudar el partido o suspenderlo definitivamente. Fueron 15 minutos de nervios, de tensión. Nadie sabía que iba a ocurrir. Y entonces el árbitro alargaba la suspensión por cinco minutos más. Los peores presagios rondaban la cabeza de todos.

Pero finalmente los 22 volvieron a saltar al verde para volver a calentar unos minutos y poner a rodar de nuevo el balón. Con 0-1 en el marcador y el Real Madrid por delante, los rojiblancos buscaban el empate o una victoria en su campo. Esos ansiados tres puntos que les reengancharan a la competición y le elevaran la moral de haber vencido al eterno rival.