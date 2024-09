El reto de Marta Francés, la medallista paralímpica española que quiere conocer a su ídolo Ilia Topuria: “¿Cuántos ‘me gusta’ para que se cumpla mi sueño?”

Marta Francés en la prueba de triatlón en París 2024. (Maria Abranches/REUTERS)

La deportista Marta Francés puso el broche final a una jornada impecable para el triatlón paralímpico español. Después de los oros de Dani Molina y Susana Rodríguez y Sara Pérez, además del bronce de Nil Riudavets, la de Puertollano sumó el metal que faltaba: la plata. “Esta plata me sabe al premio de mi vida”, confesó al llegar a la meta en París.

Sin embargo, la atleta no quiso marcharse de París con una sola recompensa. A través de sus redes sociales, concretamente en su cuenta de X (anteriormente Twitter), publicó: “Hola Topuria. Soy Marta Francés, desde ayer medalla de plata paralímpica en paratriatlón y una gran admiradora tuya. ¿Cuántos me gusta en el tuit original de mi medalla para que se cumpla mi sueño de conocerte?”.

Y, todo apunta a que va a poder cumplir su sueño. El luchador respondió a su llamamiento, también por X. “Los sueños se cumplen, solo hay que creerlo y tú lo haces. Resérvate 18 de septiembre”, comentó. El 19 de septiembre se estrena su película documental Topuria: Matador.

Marta Francés en X. (@martafrancesg/X)

Sin embargo, igual esta cita tiene que adelantarse, o atrasarse. La joven deportista no pudo contener la emoción de poder conocer a su ídolo: “Ay qué ilusión. Muchas gracias por contestar. Te escribo por privado para coordinarlo”. No obstante, los calendarios de los atletas de élite dejan pocos espacios vacíos, tal y como apuntó Francés. “No me deja escribirte. Inténtalo tú y nos coordinamos. El 21 tengo el Europeo en Vichy y seguramente viaje el 18. ¿Podríamos vernos el 17 o a mi vuelta de Vichy?”, añadió.

El tuit original, en el que ‘presume’ de presea, ya alcanza más de 2,3 millones de me gustas. Junto a su foto en el podio, la española escribió “Soy medalla de plata paralímpica¡¡¡¡¡¡¡ Es un sueño cumplido. #siemprepalante”.

Una carrera de fondo

La castellanomanchega se tuvo que perder la cita de Tokio 2020 por una fractura por estrés en la tibia derecha. Pero nada le iba a impedir están en París 2024, y lo ha hecho por todo lo grande. Logró remontar desde una 5ª plaza en la prueba de natación, hasta quedar segunda en la prueba de carrera a pie.

En su palmarés cuenta con un bronce en la Copa del Mundo 2024, una plata en la Serie Mundial de Yokohama 2024, un oro en el mundial 2023 o una plata en el europeo de 2022, entre otros. Pero, pese a los logros deportivos que acumula a sus 28 años, el camino no ha sido fácil.

Marta Frances Gomez, Megan Richter yHannah Moore con sus medallas. (Christian Hartmann/ REUTERS)

En el colegio sufrió acoso, pero pese a los insultos y agresiones encontró un refugio en el deporte. “Era mi refugio, en ese momento me sentía libre y feliz, nadie se metía conmigo”, confesó en una entrevista a Sport Life. A los 16 años le diagnosticaron un tumor cerebral. “Tuvieron que operarme dos veces para extirparlo”, contó.

Los obstáculos no pararon ahí. “En tercero de carrera, sufrí un episodio de violencia machista que me hizo caer en una depresión”, se sinceró en el diario AS. “Gracias a mi psicóloga y psiquiatra, pude salir de ella, pero fue súper duro”. El deporte, desde el principio, ha sido su vía de escape. Al principio, comenzó nadando, pero cuando descubrió el triatlón supo que esa era su disciplina.

“Yo pensaba todo el rato que iba quinta”, comentó tras cruzar la meta en la capital gala. “En la segunda vuelta de la carrera a pie, cuando me quedaba nada para terminar, me han dicho que iba segunda. Me he puesto a esprintar”. La primera en llegar fue Megan Richter con un tiempo de 1.11′56′', seguida de la española (1:15′10′') y de Hannah Moore (1:16′01′').