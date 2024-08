Nico Williams aterriza en Barcelona para enfrentarse al que pudo ser su equipo... pero no lo es

El delantero del Athletic Club de Bilbao Nico Williams en el partido ante el Getafe (EFE/Javier Zorrilla)

El posible fichaje de Nico Williams por el Barcelona ha sido la comidilla del verano. Los mensajes del club blaugrana asegurando que estaba prácticamente cerrado el acuerdo no hicieron más que encender las esperanzas e ilusiones de los aficionados, que acaban de cerrar una temporada en blanco, donde las carencias se dejaron ver por los cuatro costados. Necesitaban refuerzos y tras ver el buen hacer del vasco durante la Eurocopa y su relación con Lamine Yamal, no hubo dudas: querían a Nico. Las conversaciones, reuniones y llamadas a lo largo del verano quedaron en nada. Las cuentas no salían y el fichaje se fue desvaneciendo. Ahora, aterriza en Barcelona para enfrentarse a su “casi” equipo, ese que pudo y no es.

El club azulgrana terminó la temporada pasada de vacío, a sabiendas de que necesitaba refuerzos, esos que reclamaba Xavi y le negaron. Primero debían cuadrar las cuentas para que salieran los números. Simple. Debían salir jugadores para que otros pudieran entrar. Dicho y hecho. Y entonces, entre números, la Eurocopa dio el pistoletazo de salida y Nico empezó a brillar con luz propia. Era exactamente el jugador que necesitaban, ese que desbordaría por la banda izquierda, mientras Lamine lo hace por la derecha y Lewandowski espera en el área para rematar todo lo que le llegue.

La competición europea fue el escaparate perfecto para el jugador del Athletic. Su nombre resonó a nivel mundial y en Barcelona en particular, quienes comenzaron a moverse y a cortejar al jugador. “Nico Williams me gusta mucho y hay dinero para ficharle”, llegó a afirmar el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El delantero se convirtió en el objetivo principal del club de la ciudad condal. La Operación Nico Williams acaparó los esfuerzos y el tiempo de la directiva del club, que soñaba con tener de nuevo un equipo competitivo con el que aspirar a ganarlo todo.

Los jugadores españoles Lamine Yamal y Nico Williams (SE Fútbol)

En la concentración con la selección, el vasco no era ajeno a la situación ya que era bombardeado cada día con preguntas sobre su futuro. Y entonces, el presidente del Athletic dio un golpe sobre la mesa y salió en defensa de su jugador: “Ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro sin control. Está concentrado para disputar la Eurocopa con la RFEF, que no ha sabido protegerle”. Tras conquistar la copa y disfrutar de unos días de vacaciones, Nico volvía a los entrenamientos con el club vasco apaciguando el que había sido el cotilleo del verano, con perdón del caso Joao Félix. Mientras, los azulgranas anunciaban el fichaje de Dani Olmo.

Nico Vs. Barça

Los días pasaron y la competición doméstica se iba acercando, hasta que finalmente ha sonado el pistoletazo de salida. Fue el jueves pasado cuando el Athletic debutó ante el Getafe y sorprendentemente Nico no estaba en el once inicial. Arrancó el encuentro en el banquillo y fue en la segunda parte cuando saltó al césped. Ahora, encaran el segundo partido de LaLiga ante nada más y nada menos que el Barcelona. Nico se verá las caras con ese que pudo haber sido su equipo. Visitará el campo que pudo ser el suyo y pisará el césped ante una afición que pudo haber gritado su nombre y celebrado sus goles.

Será con la camiseta de los leones con la que pise el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde una afición verá a la que pudo haber sido su estrella, mientras la otra grada apoya a su delantero, ese que lleva años defendiendo los colores del Athletic. Allí se reencontrará con su “padre” o “hijo” (ni ellos se ponen de acuerdo), Lamine Yamal.

Pero cuando el árbitro indique el inicio del partido, las amistades quedarán a un lado, y todos esos casis, los pudo y no fue, se esfumarán para dar paso al duelo deportivo. El Athletic, en busca de su primera victoria, tras no pasar del empate ante el Getafe. El Barcelona, con el objetivo de sumar otros tres puntos, tras vencer al Valencia en la primera jornada, aunque aún mantiene un juego con luces y sombras y muchas carencias que reforzar. Un duelo entre la estrella y el que pudo haber sido su equipo.

