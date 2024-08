Quién es Ana Carvajal, la saltadora española de 17 años que logró clasificarse para la semifinal de plataforma 10 metros

Ana Carvajal en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. (Gonzalo Fuentes/REUTERS)

Ana Carvajal se ha convertido en una de las españolas en dar la sorpresa en los Juegos Olímpicos de París 2024. La joven de 17 años consiguió clasificarse para las semifinales de los saltos de plataforma de 10 metros. Para pasar de fase era necesario colocarse entre las 12 primeras y, gracias a una valoración total de 285.60, logró el último puesto.

Pese a que no ha entrado en la final, su debut olímpico deja muy buenas sensaciones de cara a Los Ángeles 2028. La española acabó la sesión del 5 de agosto como 14º en el ranking, lo que la convierte en la segunda reserva para la final. Por ello, en principio se despide de la cita parisina.

Quién es Ana Carvajal

La saltadora nació en Villanueva de la Cañada, Madrid, en 2006. Su primer contacto con la piscina llegó cuando era una niña, según confesó a Elle. Comenzó nadando, pero pronto se interesó por el trampolín. “Me encantó”, reconoce. “Al ver a los mayores tirarse desde él, comenzó mi pasión, y a mis padres les pareció bien. Yo quería, y allá que fui”, dijo.

Ana Carvajal se convirtió en la vencedora del Campeonato Europeo disputado en Belgrado en 2024. Además, se llevó la plata en la modalidad sincronizada, junto a su compañera Valeria Antolino. En 2023 también se hizo con el bronce en los Juegos Europeos de 2023.

La joven tiene claro que los 10 metros son su modalidad. “Si salto más alto habría que caer de pie y a mí me gusta entrar de cabeza. No pienso subir a los 20 metros”, afirmó. No se puede negar que, pese a su corta edad, la española estará muy presente en esta disciplina en el futuro. Además, su compromiso es innegable: “Visualizo los movimientos que tengo que realizar. Me centro en eso, no pienso en nada más”.

Ana Carvajal saltando en Paris 2024 Olympics. (Leah Millis/REUTERS)

No obstante, estuvo a punto de decir adiós a la piscina. “De repente, me dieron miedo los saltos. Tendría siete u ocho años, empecé a sentir pánico, lloraba en todos los entrenamientos, no lo pasaba bien... Pero, obviamente, al final no quería dejarlo. Fue un pensamiento fugaz y ya. No me ha vuelto a pasar”, confesó.

Su objetivo en París 2024 era coger experiencia, estrenarse en unos Juegos Olímpicos, y pasárselo bien. “Dar todo de mí y ya está. Y después empezar otro ciclo olímpico concentrándome en todo, sin tanta presión de competir”, dijo.

La deportista era consciente de que subirse al podio era prácticamente imposible. “No tengo todos los saltos, me hace falta uno más. De todas formas, voy a disfrutarlo y a tratar de llegar a la final”, dijo en abril. “Sé que este no es mi año, quiero ir a por las siguientes”, finalizó. No obstante, ha logrado sorprender en los Juegos Olímpicos con los 285.60 puntos logrados entre los cinco saltos que realizó en la clasificación.

En Los Ángeles 2028, la española tendrá 21 años, es decir, 4 años más de experiencia en la categoría profesional. Debutó en la categoría absoluta en 2023, tras comenzar a competir como junior en 2021.

