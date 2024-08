Cómo la repesca está ‘viciando’ las pruebas de atletismo en los Juegos Olímpicos de París: hay jugadores que ni se presentan

La clasificación en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024.(EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El atletismo, deporte rey de los Juegos Olímpicos, está viviendo sus momentos más tensos debido a las repescas. Se trata de una disciplina en la que los deportistas llevan el cuerpo al límite donde en muchas categorías hay solamente una oportunidad. En París, han decidido cambiar esta cuestión e introducir una nueva medida que no ha estado exenta de polémica. El problema es cómo están utilizando algunos atletas esta segunda oportunidad que no ha dejado a nadie indiferente. Carreras andando o al trote y con tan solo tres atletas es lo que se ha podido ver en el Stade de France.

La repesca nació para prolongar las pruebas de atletismo y permitir que los atletas tuvieran más oportunidades de aspirar a subir al podio. “Creemos que es una innovación que hará que la progresión en estos eventos sea más sencilla para los atletas y generará expectación entre los aficionados”, aseguró el presidente de World Athletics, Sebastian Coe. Además, del espectáculo, esta segunda oportunidad también evitará las eliminatorias por caídas. Cabe destacar que esta segunda oportunidad no está disponible en todas las distancias, solo en 200, 400, 800 y 1.500 metros, así como en los 100 y 110 metros de vallas. A pesar de los motivos iniciales, algunos atletas han decidido darle una utilizar diferente.

Freddie Crittenden, el segundo vallista más rápido del mundo y favorito para subir al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido el protagonista en la carrera de 110 valla. Domingo, una carrera por delante, todos los atletas situados en la marca de salida, pero, al escuchar el disparo, Crittenden se levantó tranquilamente y fue trotando hasta la línea de meta. Con un tiempo de 18 minutos y 27 segundos, quedó el último de la competición para sorpresa de todos. Pero, ¿por qué hizo esto?

El atleta explicó el motivo de su actuación en la entrevista posterior a la carrera: “Estoy sufriendo una molestia. No es una lesión ni nada, pero hemos preferido no arriesgar, descansar y volver dentro de dos días”. Esta estrategia, a la que ya se conoce como Método Critteden, ha abierto la veda a un nuevo uso de la repesca. Será este martes su última oportunidad de entrar en la final. Cabe destacar, que este no ha sido el único atleta que lo ha puesto en práctica.

Prueba de atletismo de 400 metros en los Juegos Olímpicos (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Shaunae Miller-Uibo, la atleta de Bahamas ha hecho exactamente lo mismo, tras ver que no iba a poder clasificarse en la primera prueba después de que le fueran adelantando sus rivales, decidió pararse y concluir la carrera andando. El problema es que si no concluye la competición no puede acceder a la repesca. Por lo que todavía no está claro si tendrá esa segunda oportunidad o no.

Carreras con tres atletas

Las imágenes más impactantes las han dejado algunas de las carreras de la categoría masculina donde tan solo han participado tres atletas. La estrategia de muchos países y muchos equipos es reservar a sus atletas para otras pruebas y dejar que consigan el pase a la final en la repesca. Una cuestión que ha llamado la atención de los espectadores que no entendían por qué tan solo tres atletas disputaban el pase a la final.

Lo cierto es que la repesca ha abierto una nueva polémica. Su desembarco en París ha puesto en entredicho la utilidad de esta prueba y ha suscitado la necesidad de volver a estudiar cómo adaptar esta medida a los Juegos Olímpicos, en especial para evitar que haya carreras vacías. Las sanciones o la obligación de disputar la clasificación para acceder a la repesca es una de las alternativas que se han puesto sobre la mesa.