La atleta española Anna Godoy estalla contra la organización tras la prueba de triatlón en los Juegos Olímpicos: “Se han reído un poco de nosotros”

Los problemas en torno a las pruebas de triatlón continúan. Primero fue la calidad del agua del río Sena. Una cuestión que lleva trayendo de cabeza desde hace tiempo tanto a la organización de los Juegos Olímpicos como a los dirigentes del país, dando que se ha invertido una elevada cantidad de dinero en que sea apto para el baño. Tras la polémica inicial, las pruebas se han llevado a cabo este miércoles y una vez más las críticas han entrado en escena. Ha sido la española, Anna Godoy, quien ha cuestionado la gestión de la Federación Internacional de Triatlón, según ha publicado Radio Marca.

Después de días de incógnita sobre sí la calidad del agua del río Sena sería la adecuada para llevar a cabo la prueba de triatlón. Después de que el pasado domingo, el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos (COJO) junto a la Federación Internacional de Triatlón y las autoridades locales tomaran la complicada decisión de anular los entrenamientos programados para esa jornada debido a la mala calidad del agua. Y este martes decidieran aplazar la categoría masculina por el mismo motivo. Y después de que los atletas no hayan podido llevar a cabo los entrenamientos en el río, es decir, donde se iba a realizar la prueba. Finalmente, este miércoles se ha disputado la competición femenina a primera hora de la mañana.

Todos estaban expectantes ante lo que ocurría. Si las pruebas darían el visto bueno al agua o no, dado que sería esa misma mañana cuando se comunicaría si la competición se disputaría o no. Con el okey de los profesionales, el pistolezado de salida ha retumbado en París y las atletas se han lanzado al agua para llevar a cabo la primera prueba: natación. Tras los 1.500 metros, han pasado a la bici para recorrer 40 km por París y concluir con los 10km corriendo.

Las críticas de Anna Godoy

Parecía que los problemas habían quedado a un lado, pero no. La boxeadora española, Anna Godoy ha cargado contra la Federación Internacional de Triatlón tras concluir la prueba en la que ha quedado en el puesto 17, y no solo por la calidad del agua. “Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido”, ha asegurado tras la competición.

Y detalla: “Está pasando en cada carrera que se tiran antes y no puede ser porque nos perjudican a las legales. Muchas gente lo ha hecho y no ha habido ningún penalti. Me han ahogado y me he quedado bastante tiempo debajo del agua. Creo que va en contra de los valores del deporte. Esperemos que la federación empieza a pensar más en los atletas y no tanto en sólidamente quedar bien”. La atleta española ha concluido: “Para nada han pensado en las atletas. Aquí se ha pensado más en el escenario, en la imagen, en que quede bonito y en vender en el Sena que es lo que quería los juegos de Paris desde la inauguración y no se ha pensado nada en la salud de los atletas”.

