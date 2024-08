Un intratable Alcaraz asegura la medalla en los Juegos Olímpicos para España y pasa por encima del canadiense Auger-Aliassime

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Claudia Greco)

Carlitos ya está en la final y asegura la medalla para la delegación española. Ni el clima, ni el cansancio. Nada podía detener al español en su avance hacia la ansiada final. El español está gestando “una historia bonita” en su camino hacia la medalla, esa que ya ha asegurado. Pero Alcaraz quiere más, quiere la gloria y va en su busca. El partido de semifinales ante el canadiense Félix Auger-Aliassime ha sido toda una declaración de intenciones: quiere el oro. En un impecable partido donde no se puede poner un solo pero al de Murcia, ha certificado su pase a la gran final. El tenis español tendrá su medalla, pero todos sueñan con el oro.

Nada estaba de cara. El tenista español no ha tenido apenas descanso desde que comenzara la cita olímpica. Entre el dobles con Rafa Nadal y la competición individual, los partidos se han ido acumulando en su agenda y el cansancio en sus piernas. Ya durante su partido de cuartos de final ante el estadounidense Tommy Paul fue víctima de esta situación, pero cuando el cuerpo no tira, tiene que hacerlo la cabeza y con la idea en mente de que no jugaba para él sino para España, como él mismo aseguró, encontraba ese soplo de aire fresco esa motivación para dar incluso lo que no tiene.

Las semifinales ya eran palabras mayores, ya no había cansancio posible era necesario dar el todo por el todo para certificar el pase a la ansiada final y asegurar la medalla para delegación española. Y eso ha hecho. Con un sólido primer set, donde no ha dado ni un respiro a su oponente ha ido deslizándose por los juegos para alzarse con la victoria una y otra vez. Tan solo ha cedido en uno de ellos para cerrar el set con un 1-6 en el marcador.

Con un juego sublime y una concentración que no demostraba desde hacía tiempo ha afrontado la primera parte del encuentro. Aunque todavía restaba tiempo para que el canadiense diera un golpe en la mesa. No ha sido así. Alcaraz estaba completamente metido en la mente de Félix Auger-Aliassime, a quien no ha dado un solo respiro. Y si en el primer set el español había sido titánico, en el segundo ha sido apoteósico. Nada podía fallar, nada podía salir mal. Y una vez más ha ido sumando punto a punto para adelantarse en el marcador y completar el partido sin fisuras.

A la final

Con un nuevo 1-6, donde las dejadas los globos, los derechazo no han faltado en el tenis del español que ha cerrado rápidamente el encuentro para certificar el pase a la final y asegurar la medalla. Carlitos sumará al medallero español una nueva presea. Ese que llegaba como novato a la competición y saldrá de ella encumbrado en el éxito tras haber escrito su nombre en los libros de historia de los Juegos Olímpicos.

“Se han abierto las puertas de las medallas y vamos a intentar jugar un gran tenis el viernes en las semifinales que es una bonita historia, un bonito sentimiento si conseguimos medalla. Pero intentamos no pensar en ello sino ir partido a partido y nos toca uno muy duro”, aseguraba tras su partido de cuartos de final. Ahora ya lo tiene. Y está asegurada. Alcaraz ganara una nueva medalla para el tenis español.

