La asociación de boxeo premiará como si fuese oro a Angela Carini, la italiana que abandonó el combate ante Imane Khelif a los 46 segundos

La boxeadora italiana Angela Carini en su combate ante la argelina Imane Khelif (REUTERS/Isabel Infantes)

Continúa el conflicto generado por la controversia en torno a Angela Carini y su decisión de no continuar la pelea contra Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de que la boxeadora italiana decidiera abandonar el combate a los 46 segundos de comenzar, ahora la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ha decidido otorgar a la boxeadora italiana el premio en metálico reservado para los campeones olímpicos, según lo anunció Umar Kremlev, presidente de la organización.

Durante el combate de octavos de final, Carini optó por no seguir peleando tras recibir un fuerte golpe de Khelif, argumentando que no se encontraba en condiciones de continuar. Este acto ha sido uno de los momentos más polémicos de los Juegos Olímpicos en París, destacando aún más la problemática en torno a la elegibilidad de ciertos atletas, especialmente en el caso de Khelif, quien presenta altos niveles de testosterona.

Kremlev manifestó su empatía con la situación de Carini: “No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Solo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el ring por seguridad”, indicó el dirigente. El presidente de la IBA también expresó su apoyo a otros boxeadores en situaciones similares, como la uzbeka Sitora Turdibekova, quien fue derrotada por unanimidad por la taiwanesa Lin Yu-ting, una boxeadora que también fue declarada no elegible por la IBA en 2023.

En respuesta a estas controversias, el Comité Olímpico Internacional (COI) y la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 emitieron un comunicado el pasado viernes, reafirmando que “todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo” cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU).

La boxeadora italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)

En ese mismo comunicado, también se confirmó la decisión de la IBA tomada en mayo de otorgar premios en metálico a todos los campeones y medallistas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los campeones recibirán 100.000 dólares: 50.000 para los deportistas, 25.000 para la Federación Nacional y 25.000 para su entrenador. En el caso de la medalla de plata, el premio será de 50.000 dólares, distribuidos de manera similar, y los medallistas de bronce recibirán 25.000 dólares.

Una cuestión que se cuela en la política

La medida ha generado un mayor debate sobre la equidad y la seguridad en el deporte del boxeo, particularmente en el ámbito femenino. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó a reunirse con el presidente del COI, Thomas Bach, para discutir, entre otras cuestiones, la situación de Khelif y las implicaciones de permitir a atletas con altos niveles de testosterona competir en el boxeo femenino.

Este tema no solo afecta a las deportistas en competencia sino que abre un diálogo sobre la necesidad de actualizaciones en las normas y regulaciones que aseguren una competencia justa y segura para todos los participantes. Es evidente que la comunidad deportiva y las instituciones involucradas deberán trabajar conjuntamente para resolver estas cuestiones de manera efectiva y con la mayor transparencia posible. A medida que se desarrolla esta situación, las decisiones y medidas tomadas por la IBA y el COI serán cruciales para el futuro del boxeo olímpico, especialmente en su rama femenina. La comunidad internacional mira con atención cómo se abordan estos desafíos en busca de justicia, equidad y seguridad en el deporte.