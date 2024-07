La nariz de Mbappé analizada por un cirujano maxilofacial: “Cuando se produce una fractura nasal puede tener ciertas complicaciones a largo plazo”

Kylian Mbappé y Ángel Penedo, cirujano maxilofacial (REUTERS, montaje Infobae)

Kylian Mbappé, flamante jugador del Real Madrid, sufrió una fractura ósea en la nariz durante esta Eurocopa. Solo tres días después del arranque del torneo, el 17 de junio, durante el partido contra Austria en fase de grupos, el francés impactó contra el central austriaco Danso. El golpe le impidió seguir jugando el encuentro y se llegó a temer que no pudiera volver al verde en Alemania.

Sin embargo, el delantero reapareció en los siguientes encuentros llevando una máscara. Esta protección evitaba que el futbolista pudiera recibir otro golpe directo en la zona. Pero no terminó de agradarle la sensación, y se cambió el antifaz hasta en cuatro ocasiones. Al final, el francés optó por no llevarla en el partido de semifinales contra España.

Tras el final de la Eurocopa y a 33 días del primer partido de liga en el que debutará con el Real Madrid, Infobae España habla con el doctor Ángel Penedo, cirujano maxilofacial en Facialteam (Marbella) para conocer cómo puede llegar a afectar al futbolista la lesión y sus posibles secuelas.

¿Mbappé, al quirófano?

Pregunta: Mbappé sufrió una entrada muy dura en el partido contra Austria. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Se recuperará del todo?

Respuesta: Lo más probable es que sí. Esta fractura, si no recuerdo mal, sucedió hace ya un mes, cuando la nariz de Mbappé chocó contra el hombro del jugador del otro equipo. En un mes, teóricamente, la fractura ya debería estar prácticamente consolidada y, por tanto, el pronóstico, por lo que parece, es bueno. Además, ha pasado las pruebas médicas con el Real Madrid sin ningún tipo de problema, con lo cual ya sabemos que no ha tenido ninguna secuela inmediata.

P: ¿La capacidad respiratoria, y, por tanto, el rendimiento deportivo se pueden haber visto afectados?

R: Sí, desde luego. Aunque estoy seguro de que en las pruebas médicas que ha pasado para fichar por el Real Madrid lo han tenido que valorar. Si las ha pasado satisfactoriamente, es que al menos si tiene un empeoramiento funcional sea muy leve.

Kylian Mbappe sale con la nariz rota en el partido del grupo D de la Eurocopa 2024 (Friedemann Vogel, EFE)

P: Casi un mes después de la fractura ósea, ¿Mbappé puede necesitar pasar por quirófano?

R: Sí, efectivamente, cuando se produce una fractura nasal, a pesar de que ya ha sido intervenido allí localmente para reducir esa fractura, puede tener ciertas complicaciones a largo plazo, tanto estéticas como funcionales. En el caso de un deportista de élite, por supuesto, una repercusión funcional tiene que ser tratada seguro. Pero bueno, una cosa estética ya queda más en su decisión.

P: Se ha visto a Mbappé jugar con máscara durante la Eurocopa, pero, exactamente, ¿cuál es su función? Y, de recibir un nuevo golpe, ¿cómo afectaría llevar o no el antifaz?

R: La máscara cumple principalmente dos funciones. La primera sería protectora. Dependiendo del golpe, la máscara podría no ser suficiente, pero bueno, para un impacto leve, sí que protegería al jugador.

De hecho, en uno de los siguientes partidos recuerdo que jugando con Lewandowski le dio un golpe con la mano y no le ocurrió nada. Mbappé se enfadó mucho por ese golpe, pero lo paró la máscara. Si tiene un golpe fuerte, sí, podría no ser suficiente.

La segunda función de la máscara sería más como algo visual. Un recordatorio para la gente que está alrededor para tener un poquito de cuidado con él, incluso sus compañeros de equipo. Y también para él mismo, al sentirla, él es consciente de que tiene que tener un poquito más de cuidado de lo habitual.

Mbappé en el partido ante Portugal (Annegret Hilse, REUTERS)

P: Se ha tenido que cambiar la máscara hasta en cuatro ocasiones, en los partidos se la tocaba muchas veces, se la tenía que ajustar, no termina de estar cómodo. ¿El hecho de jugar sin estar totalmente recuperado puede suponer un handicap para él?

R: Desde luego que sí, por el hecho de estar todo el rato pendiente de colocarte la máscara, que seguramente su función respiratoria no era la ideal. Por eso no tengo dudas de que ese fue el motivo por el que en el partido contra España él ya jugó sin ella. Aunque todavía médicamente era aconsejable que la siguiese llevando, él quería rendir lo máximo posible y creo que por eso seguro que se la quitó.

P: El primer partido oficial de la temporada del Real Madrid es el 18 de agosto. ¿Hasta cuándo tendrá que llevar Mbappé la máscara? ¿Podría llegar a jugar en España con ella?

R: Yo creo que no va a jugar con la máscara ya. Las fracturas faciales, en general, se podría decir que al mes de producirse ya están prácticamente consolidadas, con lo cual ese mes ya ha pasado (el golpe lo sufrió el 17 de junio). Y dentro de un mes más (18 de agosto) ya no sería necesario que siguiese con la máscara, salvo que hubiese tenido una fractura o que hayan intervenido de alguna manera médicamente, pero no debería. Si sigue como hasta ahora, no debería.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

P: ¿Qué posibles complicaciones o secuelas puede sufrir? ¿Y si sufre un nuevo impacto?

R: Siempre hay la posibilidad de que la función respiratoria no sea exactamente igual a la previa, e, incluso, también una repercusión estética, que en este caso es menos importante. Pero sí, siempre, siempre existe esa posibilidad.

Pero bueno, lo que parece es que fue una fractura no demasiado grande que se resolvió bastante bien en un primer momento. No debería tener una repercusión muy importante. En el caso de un nuevo impacto, tiene ligeramente mayor riesgo de fractura y, es posible, que tenga peor pronóstico.