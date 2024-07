Carlos Alcaraz y su pálpito futbolero tras clasificarse para la final de Wimbledon: “No dije que España fuese a ganar...”

Risueño Carlos Alcaraz en la entrevista tras el partido REUTERS/Paul Childs

Tras clasificarse a su segunda final consecutiva de Wimbledon, con una remontada ante Medvédev, Carlitos ha estado en el punto de mira de los medios. El tenista español fue preguntado a pie de campo por la situación de la final de la Eurocopa y ha dejado unas declaraciones muy positivas para todos los españoles. Las declaraciones se tomaron a risa entre el público, mayoritariamente inglés por jugarse este Grand Slam en Inglaterra, y todo quedó en una graciosa anécdota. El murciano, entre risas, aseguró que “no dije que España fuese a ganar, el domingo va a ser muy divertido”.

La agenda para el murciano está ya definida de cara a este domingo, día en el que buscará revalidar título de Wimbledon de forma consecutiva. Aunque su rival está aún por decidir, podría repetirse la final del año pasado frente a Novak Djokovic, lo que, a priori, podría suponer que sea una final larga. Carlitos querrá ganar, eso está claro, pero tendrá un ojo puesto en lo que le vendrá después. Y es que, Alcaraz es un fanático del fútbol, se le ha visto en varias ocasiones por el Santiago Bernabéu apoyando a su equipo, el Real Madrid. Por esa razón, el español tiene un ojo puesto en ver a la selección disputar la final de la Eurocopa ante Inglaterra, país en el que él se encuentra jugando Wimbledon.

Alcaraz, pendiente de todo

Carlitos está al tanto de todo, quiere estar informado siempre. En la reciente memoria tenemos las imágenes de Carlos preocupado por como va la selección. Está muy puesto en el tema futbolístico, no es nada nuevo, pero sorprende su capacidad para estar al tanto de todo en situaciones donde no todos podrían. El domingo volverán a coincidir Alcaraz y la selección, pero esta vez no se solaparán, salvo partido de extrema longevidad entre los finalistas. La última vez que se solaparon fue contra Frances Tiafoe, y el francés le plantó cara y estuvo cerca de eliminar al español. También coincidió el mismo día que el partido con Francia en semifinales con idéntico resultado, tanto España como Carlos ganaron sus partidos y clasificaron.

Los jugadores de la selección española celebran su pase a la final de la Eurocopa. EFE/Alberto Estevez.

Va a ser un gran día para España

El de El Palmar comenzó así su intervención con los medios ante el público al finalizar el choque. El domingo puede ser histórico, no solo por la selección, sino porque un joven Alcaraz opta a su segunda corana en Wimbledon, y de manera consecutiva. Sin embargo, el tenista combina ambos eventos. Él espera abrir la lata el domingo para que después sea la selección española la que remate su celebración de la mejor forma posible.

Tras los pasos futboleros de rafa, pero no en el golf

Además de ir tras sus pasos tenísticos, el tenista murciano también sigue la tradición reconocida por Rafael Nadal. Ambos son amantes del fútbol y han dejado imágenes cercanas a pista con preguntas sobre como iban resultados de fútbol. Por ahí, Carlos va bien, pero parece que con el golf es otra cosa. Mientras Rafa prueba en torneos amateurs, Alcaraz reconoce entre risas y ante todo Wimbledon que “la bola (de golf) no le sale recta”, una afirmación que seguro dará muchos memes por redes sociales.